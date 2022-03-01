俄烏局勢緊張，邱國正：國軍還沒進到「應急作戰階段」，3月公布「全民國防手冊」

俄羅斯和烏克蘭局勢緊張，國防部長邱國正今（1）日在立法院備詢時表示，現在國軍是保持正常運作，但有強化作為已經公布實施，如正副主官不得同時離營，能應對突發狀況；另外國軍有分為戰備、應急、全面作戰三階段；國防部也製作了「全民國防手冊」，內容包括發生狀況時民眾要到何處避難等資訊，將於3月份起公布。

邱國正：還沒進到「應急作戰階段」

行政院長蘇貞昌今率閣員赴立法院進行俄烏戰爭專案報告並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時指出，俄烏爆發二戰以來歐陸最大規模軍事行動後，美國前總統川普、日本前首相安倍晉三都提出警訊，台灣方面對於此次情勢的評估，是否比1996年更嚴峻？

邱國正回應，各國很多學者專家對當前情勢的論述，都有立論基礎，他都肯定；但國防部有自己的專案小組，不分晝夜掌握情勢，並提出應對。他說，國軍建軍多年，準備的就是備戰，國外給的警惕是壓力，但也是助力，國軍會更加勤奮整備訓練。

至於戰備是否升級？邱國正回應，有分三階段「戰備整備階段」、「應急作戰階段」及「全面作戰階段」，這個是看狀況來設定，目前為止是有所強化，還沒提升戰備層級，也就是還沒進到「應急作戰階段」。

邱國正表示，全民防衛動員署的成立用意就跟各部會、地方政府取得協調；而所謂戰備規定，國軍分成經常戰備時期，在一旦發生狀況後，還沒動員之前做應急作戰，再來就是動員後，就全面作戰，不要動不動就對外公布。

全民國防手冊3月陸續發布

去年10月底，邱國正在立院備詢時，被問到全民防衛動員署將於今年1月成立，屆時是否會製作求生手冊，告訴一般民眾當戰爭發生時該如何求生及避難，當時他表示手冊會在今年3月完成。

立委蔡壁如今天質詢時特別追蹤手冊製作進度。邱國正回應，全民國防手冊3月1日已經頒發，相關內容立委可能還沒拿到，已經陸續給各部會及地方政府。邱國正解釋，這手冊是範本，會因各地方的不同由地方政府去填寫資料。手冊內容包括一旦有狀況，民眾要到哪裡就地避難，裡面都有指引。

國防部也補充表示，有關「全民國防手冊」 將在行政院核定後，於3月份起公布於國防部及全動署網站供民眾運用，並陸續發給各立法委員辦公室、部會及地方政府。

如果民眾想知道住家附近的避難所位置，現在可到內政部警政署網站「防空疏散避難專區」查詢。

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核稿編輯：翁世航