2022/03/01,
軍事

俄烏局勢緊張，邱國正：國軍還沒進到「應急作戰階段」，3月公布「全民國防手冊」

俄烏局勢緊張，邱國正：國軍還沒進到「應急作戰階段」，3月公布「全民國防手冊」
圖為政戰學院校門｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

至於戰備是否升級？邱國正回應，有分三階段「戰備整備階段」、「應急作戰階段」及「全面作戰階段」，這個是看狀況來設定，目前為止是有所強化，還沒提升戰備層級。

俄羅斯和烏克蘭局勢緊張，國防部長邱國正今（1）日在立法院備詢時表示，現在國軍是保持正常運作，但有強化作為已經公布實施，如正副主官不得同時離營，能應對突發狀況；另外國軍有分為戰備、應急、全面作戰三階段；國防部也製作了「全民國防手冊」，內容包括發生狀況時民眾要到何處避難等資訊，將於3月份起公布。

邱國正：還沒進到「應急作戰階段」

行政院長蘇貞昌今率閣員赴立法院進行俄烏戰爭專案報告並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時指出，俄烏爆發二戰以來歐陸最大規模軍事行動後，美國前總統川普、日本前首相安倍晉三都提出警訊，台灣方面對於此次情勢的評估，是否比1996年更嚴峻？

邱國正回應，各國很多學者專家對當前情勢的論述，都有立論基礎，他都肯定；但國防部有自己的專案小組，不分晝夜掌握情勢，並提出應對。他說，國軍建軍多年，準備的就是備戰，國外給的警惕是壓力，但也是助力，國軍會更加勤奮整備訓練。

至於戰備是否升級？邱國正回應，有分三階段「戰備整備階段」、「應急作戰階段」及「全面作戰階段」，這個是看狀況來設定，目前為止是有所強化，還沒提升戰備層級，也就是還沒進到「應急作戰階段」。

邱國正表示，全民防衛動員署的成立用意就跟各部會、地方政府取得協調；而所謂戰備規定，國軍分成經常戰備時期，在一旦發生狀況後，還沒動員之前做應急作戰，再來就是動員後，就全面作戰，不要動不動就對外公布。

全民國防手冊3月陸續發布

去年10月底，邱國正在立院備詢時，被問到全民防衛動員署將於今年1月成立，屆時是否會製作求生手冊，告訴一般民眾當戰爭發生時該如何求生及避難，當時他表示手冊會在今年3月完成。

立委蔡壁如今天質詢時特別追蹤手冊製作進度。邱國正回應，全民國防手冊3月1日已經頒發，相關內容立委可能還沒拿到，已經陸續給各部會及地方政府。邱國正解釋，這手冊是範本，會因各地方的不同由地方政府去填寫資料。手冊內容包括一旦有狀況，民眾要到哪裡就地避難，裡面都有指引。

國防部也補充表示，有關「全民國防手冊」 將在行政院核定後，於3月份起公布於國防部及全動署網站供民眾運用，並陸續發給各立法委員辦公室、部會及地方政府。

如果民眾想知道住家附近的避難所位置，現在可到內政部警政署網站「防空疏散避難專區」查詢。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。