俄羅斯藝術家退出威尼斯雙年展，嚴厲譴責自家政府對烏克蘭的入侵

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，而後包含美國、英國、加拿大以及歐盟等列強，從經濟、能源、運輸等面向祭出制裁，而譴責暴力的聲浪也在藝文圈蔓延。

除了好萊塢片廠日前宣布抵制之外，俄羅斯藝術家Kirill Savchenkov、Alexandra Sukhareva以及策展人Raimundas Malašauskas，也因無法認同俄羅斯入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展，導致即將於4月開幕的俄羅斯館無法如期開展。

Kirill Savchenkov、Alexandra Sukhareva在2月27日透過Facebook發表公開聲明，表示：「當百姓在砲火下死亡，當烏克蘭人藏匿於避難所，當俄羅斯抗議者遭到噤聲時，藝術就沒有容身之處。俄羅斯出生的我，不會在威尼斯雙年展的俄羅斯館展示作品。」

而俄羅斯國家館的策展人Raimundas Malašauskas則在Instagram表示：「身為1989年蘇聯解體前居住於蘇聯的立陶宛人，鑑於俄羅斯對烏克蘭的入侵和轟炸，我無法繼續進行此展覽工作，這場戰爭在政治和情感等面向都難以忍受。」

之後，俄羅斯館也在Instagram表示：「俄羅斯館是藝術家、藝術和創造力的家園。從此計畫的第一天開始，我們就與藝術家和策展人密切合作，並等待他們的相關獨立決定，我們也表達尊重和支持。而Kirill Savchenkov、Alexandra Sukhareva以及Raimundas Malašauskas宣布將不參加第59屆威尼斯雙年展的俄羅斯館，因此，俄羅斯館將持續關閉。」

對於上述聲明，威尼斯雙年展也在官網發布聲明，表示：「我們已獲悉俄羅斯館策展人和藝術家辭去的決定。雙年展對這崇高的勇氣行動表示完全聲援，這樣戲劇性的行動，極大地體現了烏克蘭全體人民的悲劇。雙年展是人們在藝術和文化相遇的地方，我們譴責所有使用暴力來阻止對話與和平的人。」

由於俄羅斯國家館目前也尚未更新替代的藝術家、策展人，因此上述「罷工行動」也等同宣告俄羅斯將缺席2022威尼斯雙年展。

根據《ARTnews》報導， 消息傳出之際，威尼斯雙年展的烏克蘭館能否展出也充滿懸念， 其參展藝術家Pavlo Makov以及策展人Lizaveta German、Maira Lanko和Borys Filonenko，都非常希望能在今年於威尼斯雙年展舉辦展覽，但由於俄羅斯的入侵戰爭，持續參展有可能會危及性命，導致無法繼續參與烏克蘭國家館的計畫。

然而，除了威尼斯雙年展的俄羅斯館無限期關閉之外，俄羅斯藝術圈的某些機構，也持續透過終止展覽或暫停未來展覽工作，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的不滿和抗議。例如， 俄羅斯最重要的博物館之一，位於莫斯科的車庫當代藝術博物館（ Garage Museum ）上週末就表示，終止為藝術家Anne Imhof、Helen Marten和其餘國際知名藝術家的展覽工作。

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核稿編輯：羅元祺