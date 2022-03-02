有人說傅崐萁是「朱立倫的金溥聰」？這樣的政治選擇、邏輯與判斷，有太多的陷阱

朱立倫的「金溥聰」是誰？過去是宋自強，現在是傅崐萁。這話不是我說的。先從近的講起。

傅崐萁被視為主導國民黨選策會，郭正亮認為，小傅主要在處理桃園、台南等地候選人，並稱讚傅崐萁在文宣、組織上確實有些「特異功能」，會幫朱立倫「扮黑臉、擋掉一些人」可以迅速整隊，功能和馬英九的金溥聰類似。

這個說法不無道理。但傅崐萁之於朱立倫，等同金溥聰之於馬英九，老金大概很快要腦充血。

傅崐萁2009年違紀參選花蓮縣長遭開除黨籍，跟馬英九、金溥聰鬥法十餘年。老金對小傅「感冒」，舉世皆知；當了閒雲野鶴，金溥聰2020年仍公開出面表態反對傅崐萁回復黨籍，還比喻人體弱時，受到病毒侵入，就很容易生病。

金溥聰或許認為「我何許人也，馬英九何許人也。」居然拿朱傅來對比馬金。但朱立倫的布局一出，所有人都清楚，傅崐萁浮上檯面，不是當「桶箍」，而是要出刀的，絕對不能小看選策會義工自居的傅崐萁。

傅小刀等於金小刀。某種程度上來說，是很精準且一針見血的。

Photo Credit: 中央社 前國安會秘書長金溥聰

話說回來，傅崐萁能幫朱立倫多少？2022操盤結果又如何影響2024選局，見仁見智，年底就見分曉。可以得見的是：傅崐萁成為「朱立倫的金溥聰」，代表朱立倫的品味改變，口味變重。

遠一點的朱立倫，20多年前在桃園初出茅廬，一點一滴建立起政治聲望的老朱，身邊的「頭號文膽」，是媒體出身的宋自強。

當時，媒體形容宋自強之於朱立倫，有如「馬英九的金溥聰」。宋的政治判斷敏銳、資歷豐富，綜觀全局，但個性不喜站上台面；性格上，宋自強率性、灑脫，朱立倫惜才，兩人憑藉著多年信任，建立起高度默契，一度傳為政壇佳話。2018年侯友宜請辭參選新北市長後，宋自強、謝政達辭官輔選，宋自強自此遁入侯營。

我要說的是，一個「亦師亦友」幕僚的養成。一個政治人物在公共事務、個人聲望與社會信任度的建立，是多麼漫長而艱辛的一條路。這條路，沒有捷徑。朱立倫與宋自強的關係起落，有其時代演進，但「朱立倫的金溥聰」，從宋自強變成了傅崐萁，卻是不爭的政治選擇和事實。

朱立倫有了傅崐萁，彷彿吃下了定心丸，但這樣的政治選擇、邏輯與判斷，有太多的陷阱。

傅、朱很容易互相綁架，義氣相挺，而無限上綱。馬英九的金溥聰，在政治意涵上指不願被派系把持，拒絕有人打著黨中央的旗號，打自己的仗，不讓從政「理想形象」遭破壞。

這一點朱立倫不願面對，也精算不下去了。

誰是「朱立倫的金溥聰」，是一條不歸路。若失去民眾支持，很快會被社會丟棄。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航