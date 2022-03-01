香港晚報：報導指夏博義被要求助國安調查，與「香港人權監察」有關

1）夏博義被國安要求協助調查

《香港01》引消息報導，指前大律師公會主席夏博義（Paul Harris）今日（1日）被警方國安處要求協助調查，他由兩名西裝男子陪同前往灣仔警察總部警誡會面，但沒有被捕，逗留約兩小時後離開。

報導指調查與夏博義共同創立的公民團體「香港人權監察」有關，會面中夏博義被要求交代涉嫌違反國家安全的行為等。

夏博義去年1月當選大律師公會主席，上任後曾批評《港區國安法》不符法治精神，但其後澄清僅對個別條文有意見。他的任期已在今年1月結束，並放棄爭取連任。

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2）全民強檢或停公共交通

多間港媒引消息報導，全民強制檢測會在本月17日後實行，目前有3種方案，分別為在9、15或21日的時間內完成3次檢測。

報導指，原計劃21日內完成全民強檢，被質疑為期過長。若港府最終選擇21日方案，將有8日的禁足期；若選擇9日方案，禁足期將是4日。

報導指，屆時會允許市民外出購買食物，特定行業人員可獲豁免，而港股亦不會停市，但目前港府正考慮會否暫停公共交通。

香港今日新增32,597宗新冠肺炎確診個案。

港大醫學院今發表研究，預計疫情將在未來一星期左右達到頂峰，每日新增確診約18萬人。而如果短期內醫療系統壓力無法紓緩、院舍長者的疫苗接種率不能提高、口服疫苗無法廣泛應用，死亡數字會在本月中達頂峰。

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3）港府輸入內地護理員月收入可逾3萬

勞福局局長羅致光日前宣布，因護老院及殘疾人士院舍人手不足，港府已試行向內地直接聘用1,000個臨時合約照顧員，為期三個月，料第一批人員短期內到港。

羅致光今日在《商台》透露，相關人員月收入可達31,000港幣，包括底薪14,000元、每月津貼2,000元和照顧新冠肺炎患者津貼每日500元。

他表示，第一批人員大部份沒有相關經驗，來港後要接受最少3日訓練。他又指，招募由內地公司負責，除了需要懂廣東話外，沒有特別學歷、資格要求。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin