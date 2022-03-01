2022/03/01,
政治

香港晚報：報導指夏博義被要求助國安調查，與「香港人權監察」有關

香港晚報：報導指夏博義被要求助國安調查，與「香港人權監察」有關
Photo credit: 港台影片截圖

我們想讓你知道的是

消息指前大律師公會主席夏博義（Paul Harris）今被警方國安處要求協助調查，與「香港人權監察」有關。

1）夏博義被國安要求協助調查

《香港01》引消息報導，指前大律師公會主席夏博義（Paul Harris）今日（1日）被警方國安處要求協助調查，他由兩名西裝男子陪同前往灣仔警察總部警誡會面，但沒有被捕，逗留約兩小時後離開。

報導指調查與夏博義共同創立的公民團體「香港人權監察」有關，會面中夏博義被要求交代涉嫌違反國家安全的行為等。

夏博義去年1月當選大律師公會主席，上任後曾批評《港區國安法》不符法治精神，但其後澄清僅對個別條文有意見。他的任期已在今年1月結束，並放棄爭取連任。

AP_20211612121171
Photo Credit：AP / 達志影像

2）全民強檢或停公共交通

多間港媒引消息報導，全民強制檢測會在本月17日後實行，目前有3種方案，分別為在9、15或21日的時間內完成3次檢測。

報導指，原計劃21日內完成全民強檢，被質疑為期過長。若港府最終選擇21日方案，將有8日的禁足期；若選擇9日方案，禁足期將是4日。

報導指，屆時會允許市民外出購買食物，特定行業人員可獲豁免，而港股亦不會停市，但目前港府正考慮會否暫停公共交通。

香港今日新增32,597宗新冠肺炎確診個案。

港大醫學院今發表研究，預計疫情將在未來一星期左右達到頂峰，每日新增確診約18萬人。而如果短期內醫療系統壓力無法紓緩、院舍長者的疫苗接種率不能提高、口服疫苗無法廣泛應用，死亡數字會在本月中達頂峰。

AP_22060369961131
Photo Credit：AP / 達志影像

3）港府輸入內地護理員月收入可逾3萬

勞福局局長羅致光日前宣布，因護老院及殘疾人士院舍人手不足，港府已試行向內地直接聘用1,000個臨時合約照顧員，為期三個月，料第一批人員短期內到港。

羅致光今日在《商台》透露，相關人員月收入可達31,000港幣，包括底薪14,000元、每月津貼2,000元和照顧新冠肺炎患者津貼每日500元。

他表示，第一批人員大部份沒有相關經驗，來港後要接受最少3日訓練。他又指，招募由內地公司負責，除了需要懂廣東話外，沒有特別學歷、資格要求。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。