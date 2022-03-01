香港疫情：超市提早關門引市民搶購、專家估百萬人終確診

（中央社）香港疫情持續嚴峻，今天（1日）新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診3萬2597例，連續兩天突破3萬例，又有117人染疫死亡。在24小時趕工下，北京中央支援香港建造的一間「方艙醫院」今天交付啟用。

衛生防護署傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增確診3萬2597例，其中只有5例是境外移入，其餘均為本土病例。第五波疫情至今已有22.7萬人感染病毒。

他說，最近幾天，本地每天的單日確診個案大增，這是因為市民使用了較易及較快知道結果的快速測試包。

昨天香港新增確診3萬4466例，是疫情爆發兩年來的單日確診新高。

相關衛生官員同時公布，目前有5000多人在公立醫院等設施接受治療，另有500多人接受隔離檢疫；過去一天新增117人死亡，絕大部分是老人及長期病患。

另外，北京中央援助香港在離島青衣設立的社區隔離設施（俗稱「方艙醫院」），經過一週24小時不間斷趕工後，今天早上舉行落成儀式，交付港府使用。

政務司司長李家超早上前往相關設施視察，他說，工程如此快速宗成，是大家同心抗疫的結果。

李家超指出，這個隔離設施提供3900張床位，專門接收確診但無症狀或症狀輕微者，一般隔離治療7天左右。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 位於青衣的社區隔離設施。

香港第五波疫情已導致超過22萬港人感染，對於當局而言，目前最大問題是沒有足夠的隔離和治療設施接收確診患者，同時缺乏醫護人員。

為此，北京方面支援香港搭建至少4間「方艙醫院」，完工後估計可以收容2萬人。

由於隔離及治療設療不足，目前有數萬名確診市民只能自行在家中隔離，但他們傳播給家人的風險十分高。

港或百萬人確診 香港第5波疫情嚴峻，有醫學專家估計，這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最終可能導致幾10萬人甚至是100萬人感染，推估3月中旬將是這波疫情高峰。 《香港電台》今天在報導中引述香港政府衛生署新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅意見指出，推估這波疫情將在本月中旬到達高峰，之後回落。

超市日常食品被搶購一空

（中央社）香港疫情惡化，不少公司員工感染，連帶影響餐飲連鎖店和超級市場的經營，有超市因此提早關門，刺激一些市民趕到超市購貨。

香港爆發第五波疫以來，至今已有超過20萬人感染病毒，包括餐飲連鎖店及超市員工，而為了保障員工及顧客健康，部分連鎖店及超市今天起調整經營模式。

大型餐飲連鎖店大家樂集團今天起停止堂食，只提供外賣服務，直至另行通知。

大型超市百佳也表示，考慮到現在疫情嚴峻，旗下各分店今天起提早關門，最早關閉時間是下午3時。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

百佳超市提早關門的消息刺激不少市民趕到超市購貨，下午3時前，一些超市的日常食品被人搶購一空，當中主要是蔬菜和肉類。

儘管有市民趕到超市買貨，但現場所見，超市人流只是較平常多些，沒有失序。

最近香港疫情嚴峻，屠宰場因員工染疫而短暫關閉並進行清潔，以致菜市場肉類供應減少，市民改到超市購買，這種情況也令超市人流有所增加。

美對港旅遊警示升兩級

（中央社）香港疫情失控，美國疾病管制暨預防中心更新對香港的旅遊警示，從第1級的低風險，提升至第3級的高風險，呼籲未接種疫苗的民眾不要前往香港，而已接種疫苗的民眾也有感染及傳播風險。

Photo Credit: AP/ 達志影像

美國疾病管制暨預防中心（CDC）2月28日更新對香港的旅遊警示，由第1級調升至第3級，呼籲未接種疫苗的民眾不要前往香港，若要前往香港應完成接種疫苗及加強劑，但在港仍有感染及傳播的風險。

美國疾病管制暨預防中心的旅遊警示建議分4級，第1級代表風險低，呼籲民眾已完成接種疫苗才前往當地；第4級是最高風險，呼籲民眾避免前往當地。

同樣列入第3級旅遊警示的國家和地區包括紐西蘭、印度和印尼等。

美國國務院此前亦把香港的旅遊警示提升至第3級的「重新考慮前往」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex