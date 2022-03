經濟制裁俄羅斯「殺敵一千自損八百」，歐盟該如何「利用」這個好危機？

在這一篇文章中,我們主要會探討歐元區的政策將如何受到俄烏戰爭的影響。為了講明白經濟後果,要先把當前俄烏戰爭的情況梳理清楚。

過去幾天,這個世界的樣子變得越來越模糊。常識不斷的被打破、理智成為了過去式、規矩成為了歷史......一切舊秩序土崩瓦解。當國際秩序處於動員戡亂的狀態時,瞬息萬變的牌局總有點讓人二金剛摸不著頭腦。

事實上,收拾烏克蘭的成本並不低。然而,普亭還是決定要「發瘋」。

普亭發瘋的結果,就是他自己違背了歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSEC)1975年「赫爾辛基宣言」裡尊重各國領土主權的條款。

俄軍的烽火揚州路果然激起全世界的公憤,因為烏克蘭是得到國際承認的主權獨立國家,莫斯科的決策完全是赤裸裸的入侵,這種不尊重國家主權與領土完整的行為雖然聯合國五常都輪流嘗試過,但是以如此純粹、如此可愛的理由(國家的地緣安全受到威脅)當做藉口悍然發兵的,俄羅斯還真是21世紀的第一人。

克里姆林宮的決策迅速引起美國與歐盟的強烈不滿。兩大強國伺候他一個人,這個福份還會小麼?這次在烏克蘭,普亭肯定是福報滿滿了。

然而普亭以為會福報滿滿的特別軍事行動,結果卻是驚喜連連。

普亭應該也沒有想到,基輔打了四天還打不下來

普亭發瘋的原因是因為克里姆林宮發現烏克蘭正在加速向北約一邊倒。莫斯科的戰略被迫從威懾外交(Deterrence)轉向強制外交(Compellence),被迫從劃定紅線拒止對手到主動出手解決問題。

關於髮夾彎,俄羅斯的轉變來的又急又猛。俄羅斯認為他們必須從重從快的解決基輔這個麻煩,否則時不我予,一旦烏克蘭加入北約,想再去找基輔方面討個說法,可能就要與整個北約成員國進行一團核氣的友好交流了。

從莫斯科的角度考慮問題,他們的出發點是這樣的:既然加入北約需要申請,那麼......如果沒有人申請加入北約,是不是就沒有北約東擴的問題了呢?

普亭的龍場悟道不能說沒有道理,尤其是當烏克蘭極端反俄、在這幾年內不斷的謀求擴軍備戰、甚至試圖研製長程彈道導彈(普亭:誰知道你們西方世界有沒有偷偷參與!)、加入北約的希望越來越濃厚的情況下,留給俄羅斯的時間窗口越來越短。

普亭說,我的夢不是未來,就是現在。

在仔細考量成本與風險之後,莫斯科認為出兵解決問題的收益遠遠大過於西方的制裁。要是俄軍能夠以迅雷不及掩耳的速度擊垮現任政府、讓俄羅斯扶持親俄的代理人、抵抗北約進入烏克蘭的意圖,那麼再好不過。如果新任總統根本不打算申請加入北約,這就等於整件衝突存在的基石就消失了,克里姆林宮也可以自此高枕無憂。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

所謂禽鳥知山林之樂,而不知人之樂,普亭說,我最大的樂趣就是看到一個趴在地上無力呻吟的烏克蘭,最好連「我要加入北約」幾個字都說不清楚。

有些人說北約成員國都是自願加入的,他們不覺得有什麼問題。然而,普亭不要你覺得,他要他覺得。無論烏克蘭到底是不是自願加入北約,結果在克里姆林宮看起來都是一樣的。因此,出兵勢在必行,「一勞永逸」的解決烏克蘭問題,是普亭心頭上最重要的大事。

然而,先前友情提示過,出兵烏克蘭並不是俄羅斯的核心利益。尤其是俄軍的導彈與空軍,不知出於何種原因(極有可能是因為後勤補給體系的不足),無法有效使用武力摧毀烏克蘭的有生抵抗力量與軍事基礎設施。俄軍的機械化部隊在明知己方不掌握空優的劣勢下,還是選擇硬闖,結果一路遭遇烏克蘭軍隊不講武德的偷襲,被打得丟盔棄甲、損失慘重。

鑒於俄軍在基輔的門口一直雪擁藍關馬不前,其拖泥帶水的攻勢讓俄羅斯利用閃電戰速戰速決的妄想成為泡影。「大禍成功」的普亭不只在軍事上小樓昨夜又東風,在外交與經濟上更是故國不堪回首月明中。

俄羅斯現在屬於醉臥沙場君莫笑,西方各國哈哈笑。

為了共襄盛舉,不讓普亭感到孤單,歐盟向俄羅斯進行了嚴厲的制裁。

有些人說,歐盟怎麼不出兵呢?制裁有什麼用?因為歐盟的共同外交與安全政策(Common Foreign and Security Policy, CFSP)裡壓根就沒有支持歐盟點齊兵馬與俄羅斯一決死戰的權限(competence)。

CFSP是一個「維和」工具,打擊索馬利亞海盜啊、協調剛果內戰啊、處理利比亞境內叛軍問題呀......這些比較在行,CFSP做出的決策需要成員國的一致同意。出城剿匪,所費不貲不說,還需要27個成員國一致同意拿本國人民的安全開玩笑,與普亭進行一團核氣的交流......雖然歐盟領導人貿然發瘋的機會不是沒有,但一致發瘋的機率比較低。

同時這也不是成熟官員該有的表現。

歐洲國家向烏克蘭輸送武器彈藥的行為,已經是在墓碑面前跳鋼管舞了,要歐盟真的出兵干涉烏克蘭內戰,第一歐盟沒有獲得授權,第二這只會造成更嚴重的區域衝突。

那麼怎麼辦?歐盟山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村。制裁啊!歐盟做為一個區域經濟強權,國際秩序的維護者,出手制裁的份量自然不同凡響。

這場戰爭,會如何影響歐元區的財政方向?

這一頓海扁下來,普亭肯定比較音容宛在了。但這對歐盟成員國來說就非常尷尬,如果向俄羅斯祭出過於激烈的制裁措施,布魯塞爾很可能要和莫斯科一起送醫院。