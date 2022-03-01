2022/03/01,
影劇

【編輯嚴選】2022年3月串流片單推薦：《華燈初上》兇手即將揭曉！漫威《月光騎士》強勢登場

【編輯嚴選】2022年3月串流片單推薦：《華燈初上》兇手即將揭曉！漫威《月光騎士》強勢登場
Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

我們想讓你知道的是

這個月份最引台灣觀眾矚目的，當屬Netflix的台灣影集《華燈初上：第3部》；至於國外也有數部強檔之作，包含Netflix、Disney+、Apple TV+等串流巨擘皆有新作推出。

2022年3月，逐步迎來新春，各大串流平台也都加足馬力，推出不同於上個月份的話題之作。

這個月份最引台灣觀眾矚目的，當屬Netflix的台灣影集《華燈初上：第3部》。經過數個月的等待以及全台找兇手的熱潮後，總算要在3月18日揭曉謎底，「光」酒店的未來，以及誰是兇手，都將有所答案；而另一部由CATCHPLAY+播映的台劇《良辰吉時》，也是本月份的重量級台劇，找來名導侯孝賢擔任總監製，金馬獎最佳美術設計黃文英擔任藝術總監（黃文英也是侯孝賢的班底），至於編導則是由憑藉《強尼・凱克》提名金馬獎最佳新導演的黃熙擔綱，基本上背後主創就是侯孝賢的子弟兵。

至於國外也有數部強檔之作，包含Netflix、Disney+、Apple TV+等串流巨擘皆有新作推出，如漫威全新影集《月光騎士》；安海瑟薇（Anne Hathaway）、傑瑞德雷托（Jared Leto）主演的傳記影集《新創玩家》；《追愛總動員》衍伸作品《追愛總動員之相愛百分百》；亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）扮演惡名昭彰的伊麗莎白霍姆斯的《新創大騙局》等等，都是重量級影視作品。

以下片單並非各串流平台全數的3月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Netflix

3月1日

  • 《正義守護者：第1季》（影集）

3月2日

  • 《海賊：鬼怪的旗幟》（電影）

3月3日

  • 《美國女孩》（電影）
  • 《變調假期》（電影）

3月4日

  • 《碎片人生：第1季》（影集）

3月10日

  • 《小太郎一個人生活》（動畫）

3月11日

  • 《超時空亞當計畫》（電影）
  • 《Formula 1：飆速求生：第4季》（影集）

3月15日

  • 《Adam by Eve：動畫現場演唱會》（動畫、真人秀）

3月18日

  • 《黃金屋》（電影）
  • 《華燈初上：第3部》（影集）
  • 《人資部：第1季》（動畫影集）

3月25日

  • 《還有明天：第1季》（影集）

3月28日

  • 《新羅馬浴場》（動畫）

Disney+

3月3日

  • 《新創大騙局》第一季（影集）

3月7日

  • 《瘋狂愛上你》（影集）

3月9日

  • 《追愛總動員之相愛百分百》（影集）

3月11日

  • 《青春養成記》（動畫）

3月30日

  • 《月光騎士》（影集）

Apple TV+

3月11日

  • 《托勒密的最後時光》（影集）

3月18日

  • 《新創玩家》（影集）

3月25日

  • 《柏青哥》（影集）

CATCHPLAY+

3月7日

  • 《勝利時刻 湖人王朝的崛起》（影集，HBO GO專區上架）

3月9日

  • 《靈語》（電影）

3月16日

  • 《忍者寶寶》（電影）

3月23日

  • 《一杯熱奶茶的等待》（電影）

3月27日

  • 《良辰吉時》（影集）

myVideo

3月11日

  • 《天堂計劃》（電影）

3月17日

  • 《魔鬼剋星 未來世》（電影）

3月25日

  • 《藍宇》（電影，數位修復版）

3月31日

  • 《鈦》（電影）

friDay

3月30日

  • 《郊區的鳥》（電影）

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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