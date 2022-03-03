【動漫】日本王道漫畫為何普遍存在「階級制度」？從《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》談起

文：Moonrogu

現實的信仰文化、軍人制度，或者像是網路電商、百貨公司等具有會員卡制度的產業，通常不乏「階級」存在。隨著不同體系，階級的區分方式與象徵意義各不相同。

舉例來說，網路書店如金石堂就有依據消費金額的多寡，來決定會員階級的制度。隨著你在金石堂花的錢越多，那你的會員階級就越高、能夠享受的服務也將會跟著提升。

在虛構作品裡，階級的概念通常也是為了區別群體、個體之間的差異。在奇幻、科幻小說，最為鮮明的階級分類通常像是貴族與貧民、具備天賦的天選之子或僅為凡俗之人、異於群體之中的畸形異類等等.。另外在日本漫畫尤其以「王道少年」為取向的作品裡，階級更是簡單粗暴的以「實力」來區分。

（本文將有大量《咒術迴戰》漫畫劇情、《鬼滅之刃》劇場、漫畫劇情爆雷）

Photo Credit: 羚邦提供，© 2021 JUJUTSU KAISEN ZERO The Movie Project © Gege Akutami/Shueisha

Photo Credit: 《鬼滅之刃》動畫第22話〈主公大人〉

階級的用途

隨著不同作品表現，是否具備實力，端看作品如何架構屬於它的「戰鬥／魔法系統」。就以《入間同學入魔了！魔入りました！入間くん》來說，它便是憑據主角能否越過考驗的實力，來提升自己的惡魔位階；在這篇文章即將談論的《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》，它們各自也都有專屬於作品的獨特戰鬥／魔法系統來應對階級。

除了用來強調角色的強弱，它同時也是方便凸顯「反派」的強度指標。舉例來說，在《一拳超人》就把英雄分類成C、B、A、S級，對應的是狼、虎、鬼、龍、龍級以上，還有最高級的神（但作品尚未出現這等級的怪人）；C級、B級英雄通常會被派去應付狼級怪人，有時也會面對虎級；A級英雄則通常會被派來對付虎級、鬼級；S級則幾乎包辦龍級、龍級以上的對手。

階級的使用，除了明確區分實力，也是在向讀者透露簡單的資訊：角色若是遇上高出他階級範疇外的對手，可能會面臨危機──這種資訊的操作不單純是要陷入險境，同時，它也具有拉抬故事高潮、引導讀者情緒的意圖在。因此你可能會在讀《一拳超人》時，看到A級、S級英雄好不容易解決某個鬼級怪人，結果在頁末突然跳出一位龍級以上的敵人俾倪萬物。

然而有時這種險境的安排，也是為了激發主角「生於王道」必然會具備的潛力異能，這個時候，主角的實力就會突然跳脫出階級的框架，讓敵人感受到「這傢伙根本不是低階的對手吧」，同時也能夠引起讀者對主角的期待。

階級的效果：

建立正反方的強弱對照與等級分明

操作劇情起伏、製造高潮

凸顯角色的潛力、帶出他的可能性

講了這麼多，其實我只是想告訴你「階級是如何被應用、以及它的效果何在」。然而在此篇文的標題之所以會提及《鬼滅之刃》跟《咒術迴戰》，除了它們同樣都有使用「階級」來定位角色的立場，另一項最重要的原因，為何《鬼滅之刃》的階級會從此自作品中消失，以及《咒術迴戰》又是如何緊密地讓階級的概念被妥善使用、沒有走歪。

先從《鬼滅之刃》談起

如果你是《鬼滅之刃》的忠實讀者，或者單純是因為它紅所以整部追完的人，那我相信你們應該都對《鬼滅之刃》如何分類階級有印象。

在作品初期，故事就透過向主角說明的方式，強調了鬼殺隊是具有這種階級制度的。鬼殺隊階級由高至低依序為：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，而常常被meme拿來玩弄的「柱」則是最高等級；理所當然的，「鬼」的一方也分出一般的鬼，跟十二鬼月（上弦月、下弦月）。

但在這裡，《鬼滅之刃》就不像一般的王道作品那般，強度對應的如此清楚了。

在故事前期，「下弦之伍」便是擔任起輾壓主角群的存在，讓主角與讀者認識「下弦根本就是製作組惡意放置在新手村門口等級99的怪物」；值得一提的是，在與下弦之伍的對戰過程，作者並沒有強調被派往討伐蜘蛛山的鬼殺隊都是什麼階級的成員。作者只呈現的，是慘遭團滅、半死不活的屍體。

在這之後，故事劇情藉由炭治郎使出火之神神樂、準備砍斷下弦之伍的脖子──沒砍斷。這裡處理的不錯，因為它殘酷寫實了「柱以下的孩子，終究是無法挑戰下弦月級別的鬼」。然後等到「水柱」富岡義勇現身，並且以一招「凪」輕鬆解決──這裡處理的也不錯，因為它強調了「柱」級別的獵鬼人，是確實擁有異常強大的實力，能夠讓好不容易潛力爆發的主角也無法對抗的敵人輕鬆死在刀下。

現在，我們應該都可以明顯感受到落差。即使沒寫明，但很顯然的：

下弦月能夠輕鬆打敗柱以下的鬼殺隊。而柱又能輕鬆解決下弦月級別的鬼。

這種安排其實拿捏妥當。我們不僅沒讓主角的潛能過分爆發、讓它僅止於此。還帶出了柱是如此天差地遠的存在。到這裡《鬼滅之刃》都處理得很好。

不過在蜘蛛山之後的劇情，我們被戲稱為「本物は鬼だ」的吾峠呼世晴（鱷魚）老師，就把下弦殺光、只留下弦一的魘夢了。這應該算是蠻跳脫（王道）常理的安排。

因為依照一般的王道敘事節奏，我們還會一個接一個，把下弦四、三、二的故事帶出來，然後一一解決掉。但鱷魚老師就是這麼惡劣，一次殺光。這個舉動，再到劇場版的《無限列車篇》，其實就是《鬼滅之刃》第一次發生「階級震盪」。

值得一提的是，這次的「階級震盪」還發生了一件大事。如果有看《無限列車篇》劇場版，應該都會對結尾身為「炎柱」的煉獄杏壽郎死於「上弦之三」猗窩座手裡；這段劇情不僅告訴了讀者：上弦月是連柱都難以匹敵的對手。甚至，猗窩座自己也說了「他幾百年來殺掉了不少柱」。

因此，儘管階級的概念雖然有些潰落，但還不至於徹底崩解。因為一個更巨大、更有看頭的天花板突然蓋下來了。階級能夠發展的可能性依舊存在。