《家庭裡的素養課》：世紀病毒帶來全人類最大的危機，卻也讓我們擁抱意想不到的收穫

文：顏安秀

危機，擁抱意想不到的收穫

世紀病毒帶來全人類最大的危機，國境之間交流驟減，關閉成了常態。這不只是大人們記憶裡罕見的一場巨變，更是孩子人生的第一次。我們一起在這過程經歷感受了什麼狀況，而又學習了什麼事呢？

回想二○二一年五月的匆匆停課，全國學生無法返回校園，實體課程隨即停止，即刻進入線上學習。不說那段時間教育現場如何動盪、各個大型教育活動都停擺，包括孩子期盼許久的畢業旅行、畢業典禮、縣市國語文競賽等，甚至停課那週還有一場攸關全國國中畢業生的教育會考。

對親師生而言的壞消息，都在那幾天內一起迸出，就好像沸騰的水滾個不停，壓力鍋快要炸開。

密集而來的措手不及讓人極度焦慮，這是面對生活強烈反差產生的不安全感。但回歸理性思考後，我們知道再怎麼低落的壞心情，也無助於改變真實世界運轉的節奏。我們只能學著在不得不面對的巨變中，怎麼跟孩子一起找到意義和轉機。

只有看待局勢正面的意義，才會滿溢動能和與之奮戰的活力。

其實更重要的是，要讓孩子看看，父母怎麼面對與迎接其實不喜歡、但不得不接受的事物，以及父母如何在意外與艱困之中，讓自己有所收穫。

「危機就是轉機」，利用變化導入日常生活中難以納進的部分，迎接更多意想不到的可能。父母讓孩子看到什麼，他們心裡就種下什麼。若父母每天抱怨世道不善，孩子也很難樂觀面對世界。父母如能在無奈的疫情中找到日子裡的快樂和價值，孩子就比較容易調整自己、整頓身心、轉化心態，並找到意義。這才是對孩子來說，最重要的獲得與成長。

讓經歷過的危機有所意義，並從中獲取能量

回頭去看這場危機，我們與孩子共同收穫了什麼？

而在此同時，面對疫情的不確定，如果「新危機」再一次出現，我們和孩子是否擁有餘裕面對新一輪突如其來的衝擊？

只有當過去的經歷被我們賦予意義，並從中檢視出收穫，才得以產生新的能量，去面對下一次的變化。

1. 盡力做該做的事，放下無謂的焦慮

自我防疫作為切勿因為已長時間進行而掉以輕心。良好的衛生習慣不偏廢，睡飽、吃好，以及多晒太陽，保持好的抵抗力。

學校會有相關的防疫作為，即使煩雜瑣碎，我們也要和孩子一起耐心、用心的全數完成該做的事。

面對防疫破口或病毒變種，不需無謂焦慮，每天安心做好該做的事。

那段停課期間，我告訴水果姊，沒人知道什麼時候可以返回校園。但保持健康，做好老師交代的學習，把這段時間當作意外的禮物，多做自己喜歡的事，這樣就夠了。不需要因為見不到同學而心情不好，因為彼此都能健康的待在家裡，還有老師在線上陪伴，已經比很多地區的孩子都幸福了。

2. 更為自己負起責任

學習型態的改變，包括師生互動、體驗學習、作業呈現、評量進行等，都有著與過往不一樣的風景。疫情危機並不是停止學習腳步，線上、線下的新學習型態還是持續進行著。最重要的學習態度，不受環境影響，那是做為學生該盡力保持的事。再說，轉為更高比例的線上教學後，學習模式有了更多可能性，或許會讓我們有不一樣的嘗試和成就呢！

也可以利用機會多和孩子聊聊：「防疫視同作戰，我們每個人都是戰場上的一份子，要如何全身而退，你可以為自己做到什麼？我們可以一起為我們家做到什麼？」

透過持續對話，爸媽也分享自己以何種心態面對工作的調整（或衝擊），讓孩子不管是在學習、防疫還是自我照護上，都產生自覺與任務感。

那段時間水果姊陪我上班，常看到媽媽進行許多線上會議，也要花更多時間，在無法見面的情況下，進行業務討論或溝通。疫情一定會帶來很多不便，但爸媽努力不讓線上、線下的差距影響工作品質，孩子都看在眼裡。

3. 提升情緒轉換的能力

病毒帶來的種種不確定，常會使人陷入莫名煩躁焦慮。透過運動、閱讀、靜態活動及溫暖對談等調節低落情緒，是很好的練習，此刻也是父母可以示範給孩子看的時機。畢竟，情緒的轉換及保持穩定，這可是跟著孩子成長甚或終老的素養。即使疫情過去，仍是他一生受用的能力。

看不到終點的防疫，出入不方便，連在外用餐都有許多限制。我跟兩姊妹說，不能出去玩，我們就在家裡，可以做以前沒做的有趣的事。所以姊妹倆花很多時間做美勞，姊姊也帶著妹妹做了許多家事，她們也會一起做點輕食料理。嘗試做些什麼新鮮事，以好情緒替代看不到疫情終點的負面感受。

4. 保持彈性、更開放的應變能力

習以為常的生活節奏被迫改變，難免讓人不安。此刻，保持彈性、不拘泥固有思維，用更開放的心胸去適應新的政策和規定，會使我們和孩子都更自在些。

比如，以前的評量方式以紙筆測驗居多，對小學生來說，讀熟、記熟大概就能拿高分。但現在轉為線上評測後，形式更多元，錄音、錄影都可能成為指定方式，再也不是只要「有讀書」就可以搞定，而是需要花更多心思去設計表達、演繹或呈現方式，當中還要學習許多新技巧。

保持彈性及開放的心胸，將一切視為新的嘗試，會感覺生活添加許多樂趣，也有更高昂的熱情，讓新挑戰幫助自己成長。

那段時間，水果姊的英語作業是對著鏡頭演講「介紹我的家人」，她不僅要寫英文稿、背熟，還要拜託妹妹陪她入鏡，請媽媽協助錄下來再由她上線繳交。光是她搭著妹妹肩膀，說唱俱佳的「介紹我的妹妹」，而妹妹笑呵呵的扭來扭去，就已經是一件特別難忘的功課了。若不是因為防疫在家，也不會有這個有意義的練習。