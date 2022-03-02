原來《尋龍使者》裡的西蘇不是龍？談北東南亞「那伽」風格的轉變

傣、泰、寮、撣等「Tai族群」經常傍水而居，與水的關係密切，他們之所以重視水域，是因為主食為米，河川能幫助他們灌溉農田與提供漁獲，正如泰國諺語：「水內有魚，田內有米。」（ในน้ำมีปลาในนามีข้าว，naj nam mii plaa naj naa mii khaaw）有了水，就能解決民生需求。除了生活目的外，在往昔烽火連綿的歲月裡，河川還可以幫助「Tai族群」征戰與遷徙，因此「水」對他們來說，有保命、養生、祈福與潔淨等多重意義。

「Tai族群」歷來的活動範圍內，瀾滄江、元江、怒江及金沙江流域是四大聚居水域，其中瀾滄江發源於中國青海省，從雲南省進西雙版納傣族自治州後改稱為湄公河，輾轉流入東南亞，經寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南等國，它是亞洲重要的跨國水系，這條大河不僅對Tai族群重要，也是北東南亞許多族群的重要經濟命脈，兼具民生與文化意義，相傳水神那伽（Naga）就居住於湄公河底，所以湄公河流域是那伽信仰的中心。

Photo Credit： 「Tai族群」分佈區域

2021年迪士尼動畫《尋龍使者：拉雅》（Raya and the Last Dragon）主角西蘇的原型就是東南亞那伽，雖然片中還是稱祂們為「龍」（dragon），但龍跟那伽實際上是兩個概念，祂們的文化跟形象有所不同。「龍」是西方人對東方文化（特指文化中國）神獸的主要認知，所以在日常溝通上，常會沿用「龍族」來統稱其它與龍相似的神獸，包括那伽在內。

泰國學者索維特（โสวิทย์ บำรุงภักดิ์，Sowit Bamrungphak）曾分析泰國文化中常見的四種神獸：大蛇（พญางูใหญ่，phaya ngu yai）、那伽（พญานาค，phayanak）、巒（พญาลวง，phaya luang）和龍（พญามังกร，phaya mangkon），其形象分別是大蛇、有頭冠的蛇、有四腳的龍蛇混合體，以及有角有翅的龍，最後依其特性說明大蛇存在於地，那伽存在於水，巒存在於氣，而龍存在於火中。

雖然索維特可能不清楚龍有五行之別，並非只有火龍，但他的研究至少清楚指出，在泰國人的觀念裡，那伽和龍是不一樣的，儘管某些人不了解或為了迎合華人觀光客，會將泰文「พญานาค」（phayanak）或「นาค」（nak）翻譯成「龍」，但在泰文字彙中，「มังกร」（mangkon）是龍，「พญานาค」是那伽王，兩者定義不同。

Photo Credit：張雅粱 那伽與龍的名稱混用，筆者攝於泰國清邁府素貼山

那伽（Naga）一詞源自梵文，其在南傳大藏經《犍度》中的形象原本是蛇，並區分為毘樓羅阿叉蛇王族、伊羅漫蛇王族、舍婆子蛇王族和瞿曇冥蛇王族等四類，其中毘樓羅阿叉蛇王就是華人所熟悉四大天王的「廣目天王」。

雖然佛經如此記載，但解讀在人，文化流傳的過程中，那伽的名稱跟形象都因在地情境而產生變化。例如泰、寮地區就有Naga、Ngeuak、Namngeuak-ngu、Namngum等多種用語，而不同國度的那伽形象也有所差異，據說古印度文化裡的那伽是指眼鏡蛇，傳到高棉後，那伽成了眼鏡蛇王；之後進入湄公河區域，那伽造型又轉變為有頭冠的蛇；另在中國西雙版納，那伽的形象則與龍產生了融合。各地的神話、神蹟和在地解讀讓那伽形象一再糾葛於龍、蛇之間，從蛇形、龍形到那伽，隨著地域改變，那伽的形象與文化意義也隨之變化。

Photo Credit：張雅粱 佛陀與四大天王，筆者攝於泰國訶叻府Wat Sa La Loi

就藝術史角度而言，藝術造型之所以發生變化，往往有在地因素來支撐解釋，如西歐哥德式建築如果沒有當時教堂重建或擴建的社會需求，就不會導向高聳削瘦的建築風格，那麼，那伽造型為何會從蛇形轉變成「有頭冠」的大蛇呢？這個「頭冠」是東南亞那伽與龍的辨識標準，它不但區別了那伽的藝術風格，也成為現在北東南亞那伽造形的重要特徵，像《尋龍使者》裡的西蘇造型就是依此而來。

東南亞那伽造像因地制宜，若從柬埔寨暹粒沿湄公河上游走，可看見那伽造型的變化。首先是典型的高棉型制，這在吳哥隨處可見。1992年被聯合國列為世界文化遺產的吳哥古蹟，9世紀到14世紀的神廟建築群巍峨矗立於洞里薩湖旁，其建築結構體現了當時高棉的宇宙觀與神王崇拜（god-king cult，註1）。吳哥神廟群的建築有規律可循，其中之一就是使用那伽元素；由於那伽掌水、掌土和掌財，自古以來一直是湄公河流域的主要守護神，因此吳哥神廟群使用那伽鎮水、護衛，期許吳哥城得以遠離水患、乾旱與邪魔侵擾。

就吳哥窟為例，神廟的那伽呈巨蛇樣貌，肩負重責的盤據在建築的最外圍，以兇惡姿態喝阻妖魔、捍衛聖地，而蛇身則形成通道，越過護城河，引領入廟。那伽在吳哥文化裡，除了能驅魔，也有天梯涵意，在浪漫的想像中，那伽所處吳哥窟神廟的位置，有如是通往天堂淨土的嚴峻關卡，必須過得了那伽這一關，才得以進入聖殿。

Photo Credit：張雅粱 吳哥窟那伽橋，筆者攝於柬埔寨暹粒吳哥窟

高棉型制的那伽以多頭著稱，其中7頭那伽最為常見；造型上，那伽頭部大展，聚集成菩提葉形，彷彿盛怒的眼鏡蛇王，隨時備戰。高棉的那伽諳水性，故而大鼻、裂嘴，蛇頭正反兩面均有那伽形貌，現憤怒狀，這是特色；中間的那伽王頭形最大，目光兇惡、直視前方，兩旁的小那伽，頭形略小，上下層次排遞，眼光一致望向那伽王，聽令行事。由於那伽是水神，所以常以水紋做為裝飾，其胸前與背後或刻有圓形徽章；相較於頭部的細緻水紋，那伽身軀素樸許多，沒有過多綴飾，筆直打造成為橋樑，表達承載與接引之意。