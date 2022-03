原來《尋龍使者》裡的西蘇不是龍？談北東南亞「那伽」風格的轉變

我們想讓你知道的是

2021年迪士尼動畫《尋龍使者:拉雅》(Raya and the Last Dragon)主角西蘇的原型就是東南亞那伽,雖然片中還是稱祂們為「龍」(dragon),但龍跟那伽實際上是兩個概念,祂們的文化跟形象有所不同。「龍」是西方人對東方文化(特指文化中國)神獸的主要認知,所以在日常溝通上,常會沿用「龍族」來統稱其它與龍相似的神獸,包括那伽在內。