俄烏戰爭對世界局勢的影響：普亭的入侵行動高度不合理，美中兩國或成最大贏家

在2022年的2月底，俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，開啟了二次大戰後歐洲大陸上最大規模的戰爭序幕。在俄羅斯介入下，烏克蘭內部斷斷續續的內戰已經持續8年，但這個僵持的局勢終於在今年急轉直下。

俄羅斯總統普亭2月21日於克里姆林宮發表演說，並於2月24日開啟軍事行動進攻烏克蘭。這個突如其來的舉動震驚了全世界，也對從川普上任以來，穩定升高的中美對抗地緣政治格局帶來了衝擊。以下我們將試著從各方角度去分析這場戰爭對世界局勢所造成的影響。

俄羅斯

我們先從俄羅斯的觀點出發。以目前的國際情勢來看，俄羅斯入侵烏克蘭是一個高度不合理的行為。俄烏戰爭爆發前，國際地緣政治格局的主旋律是中美對抗。而俄羅斯能夠在這個格局中隔岸觀火兩邊得利，趁著油價高漲大賺能源財，來養精蓄銳。

但俄羅斯反而採取了讓人跌破眼鏡的相反作法，普亭入侵烏克蘭，不但導致能夠進一步控制歐洲的北溪二號管線被德國關閉，還直接引發了大規模的武裝衝突。

從普亭在2月21日發表的演講來看，這是一個追求歷史定位的行動。在民主國家裡任期領袖會因為任期將屆而追求歷史定位，而在獨裁國家裡，「追求歷史定位」往往代表統治者的政權基礎，或健康狀況開始有問題。這邊我們合理推測，普亭應該是生病了，而且嚴重到他急著提前實現他的理想。

烏克蘭

烏克蘭方面，我們先解釋一下歷史。在中古時代，俄羅斯、烏克蘭、白羅斯都屬於同一個國家，叫做基輔公國，這個基輔公國在13世紀被蒙古人摧毀（有名的拔都西征），之後基輔公國的碎片，就慢慢演變成上述的三個國家。

而烏克蘭和俄羅斯之間最大的衝突，就是俄羅斯自認為是基輔公國的繼承者，把三個國家統一是他們的責任和天命。反觀烏克蘭這邊則是內部分裂，東邊的烏克蘭人同意俄羅斯的主張，但西邊的烏克蘭人反對，這就導致烏克蘭陷入了長期衝突和近來的內戰。

而這幾年整體來說，其實西烏克蘭人較為得勢，所以不斷試圖向歐美靠攏，以對抗俄羅斯的力量。可是烏克蘭本身經濟落後，缺乏商業價值和關鍵產業，且歐美國家對俄羅斯也仍有不少忌憚，所以歐美這邊的態度並不是那麼積極。如今俄羅斯孤注一擲，如果勝利的話確實能成功吞下烏克蘭；但如果失敗，那將正式讓烏克蘭進入西方世界的保護之下屹立不搖。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 進攻烏克蘭的俄軍

美國

在美國這邊，毫無疑問的是這場戰爭最大的受益者。從政治上來看，俄烏戰爭打醒了全歐洲，隨著歐洲國家團結抗俄和增強武裝力量，使得美國不再需要把寶貴的軍力分散到歐洲地區，而能更加地集中到亞洲來對付中國。

從經濟上來看，東歐國家在這次危機後，對德法的信任繼續下降。未來這些東歐國家的軍事採購將會大幅傾向美國，不管是F-35戰機、M-1坦克、還是愛國者跟標槍飛彈，都將會源源不絕地進入東歐為美國賺進大把鈔票。而德國在內的歐洲國家，也必然持續降低對俄羅斯的能源需求，轉往向美國進口，這又將為美國的石化業者帶來不少的財富。

另外這次烏俄戰爭中，美國在情報上準確的判斷和預告了俄羅斯的入侵，稍微發洩了之前阿富汗撤退時，情報部門一團混亂的窩囊氣。展現出過往在冷戰主戰場上美國擁有的優勢，這也將會讓東歐國家更加的信賴美國的能力。

最後，在這次烏俄戰爭中，很多人批評拜登不如川普，無法嚇阻俄羅斯，這種說法是非常情緒化且流於偶像崇拜的。事實上讓俄羅斯主動入侵烏克蘭，對美國才會有最大利益。在我們看來，拜登的表現才是標準的美帝作風，雖然他對於拋棄烏克蘭毫不介意的態度，以及缺乏川普那種重視面子的豪氣，總是讓人覺得太過精明冷血。

中國

回到中國，其實中國這邊對烏俄戰爭的態度是非常尷尬的。烏克蘭長期是中國的重要盟國，賣給中國航空母艦和各種航太技術，同時對台灣採取極度敵對立場（所以站在過往歷史的角度，台灣同情烏克蘭還滿奇妙的）。俄烏戰爭讓大家發現，原來之前俄羅斯一直跟中國稱兄道弟，是為了捅中國的好朋友一刀。

有人會堅持，俄羅斯發動入侵是為了跟中國兩邊唱和，讓中國得到入侵台灣的機會。這個猜測離事實太過遙遠，以中國目前的軍力要擊敗台灣已屬勉強，一旦日本介入，那中國只有再來一次馬關條約的份而已。

不過話說回來，這場烏俄戰爭，中國也會和美國一樣屬於獲益的一方。當國際對俄羅斯的制裁力道加強，俄羅斯的貿易必然更加依賴中國，未來人民幣將成為俄羅斯進出口的重要媒介並取得油元的地位。中國透過印刷人民幣滿足中俄貿易的需求，等於變相對俄羅斯收取鑄幣稅，將能大幅緩解其經濟困境。這也是為什麼拜登之前對於制裁俄羅斯一事其實表現得興趣缺缺的根本原因。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣

台灣方面，大家最關心的是，美國會不會像拋棄烏克蘭一樣拋棄台灣。說真的，在中美對抗的戰略格局下，美國要不要保護台灣其實是一個錯誤的命題。正確的題目是，美國阻止中國入侵台灣，是否會幫助美國擊敗中國？

從東亞軍事力量平衡來說，在2028年以前中國要是入侵台灣，那台美日三方的軍力加起來，是可以輕易消滅中國的海空軍力量的。而接下來的各種制裁，將會大概率讓中國進入崩潰內亂之中。也就是說至少在這段時間，美國完全沒有必要為了軍事考量而放棄台灣這個高科技業重鎮。