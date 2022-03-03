烏克蘭頭三天的奮戰不只讓世界刮目相看，也狠狠教訓了台灣的投降主義者

本文篇幅較長，希望能幫助我們台灣人整理釐清烏俄戰爭前三天的內外概況，以及稍微預測未來兩週至一個月的發展。感謝筆者幾位朋友協助資料整理與提供意見，讓我們一起為烏克蘭祈禱勝利。

烏克蘭人令世界肅然起敬，不論總統大官、路邊大媽、年輕情侶，每個烏克蘭人都向世界展現無比的勇氣。經過頭兩天的俄軍襲擊，烏克蘭人不但沒有潰散，軍方還收復了不少遭到襲擊的區域（安托諾夫機場和蛇島收復這兩場戰況最振奮人心），甚至反過來攻擊俄軍基地；基輔平民也沒有出現混亂失序的情況。

無論多強大的外敵，只要民心沒有屈服，國家就會繼續屹立。烏克蘭不只讓世界刮目相看，也算是給台灣上了一課，狠狠教訓了台灣的無恥親中派跟投降主義者。

不過事情還遠遠沒有結束，現在斷言烏克蘭或俄羅斯的未來還太早。戰爭迷霧還濃濃籠罩在烏克蘭上空，並且隨時被新的政治風暴攪亂，我們得繼續密切觀察事情的發展，才知道世界會變得如何。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 入侵烏克蘭的俄軍坦克

俄軍首三日攻勢概況與推論

現階段來說，俄軍打得滿差的。雖然自二戰以來空襲就是震攝效果大於破壞效果，俄方幾百發巡弋飛彈攻擊本來就不可能對烏克蘭破壞多少，但是俄軍不但沒有震懾烏克蘭人，地面部隊推進速度也不理想，就連頭兩天的網路攻擊都關不掉澤倫斯基的直播，被全世界看大大的笑話。

但「現階段」只不過是第三天而已，俄軍烏軍到底打成怎樣？

俄軍的四個主要進攻方向，從取道白俄南下基輔、從烏克蘭東北邊境推向第二大城哈爾科夫、從頓內次克與盧甘斯克出擊與烏東重兵對壘、在黑海沿岸襲擊港口城市。然而俄軍前三天除了黑海方面奪取了赫爾松、梅利托波爾兩座港口城市之外，對基輔、哈爾科夫的攻勢遭遇烏軍激烈且有效的抵抗，目前俄軍沒有取得任何重大戰果。

但俄軍本來就不可能三天內取得重大戰果，面對烏克蘭面積深廣的天然地理，俄軍需要時間建構攻勢。從俄軍正式進入烏克蘭戰場時，就已經確定拿下基輔是最大目標，但是普亭只要沒發瘋，基輔絕對不是最先拿下的重點。

第一天的導彈轟炸，已經對烏克蘭空軍造成不小打擊。基輔目前強調俄軍沒有控制烏克蘭領空，但是除了「基輔戰鬼」的傳說之外，對於烏克蘭空中武力的報導幾乎沒有，恐怕烏軍可用的軍機場和戰機並不多，或是無力支援太廣的空域，只集中在拱衛各大城市。此外俄軍也一度控制安托諾夫機場，大幅遲滯了基輔周邊的防空工作。只是俄軍沒有完全摧毀烏國空軍是事實，這一點造成俄軍極大的隱患。

後續的交戰，由於戰地記者待在各大城市，所以消息跟網路影片都集中在巷戰，沒辦法憑報導看清楚俄軍的推進情形。但從五角大廈為首的西方各國公開資訊看來，因為烏克蘭民心士氣高昂，加上北約軍事援助與長期制裁生效，俄軍的推進速度並不理想。

推進速度不理想，主要是空優不足。俄軍首日的導彈攻擊估計是兩百多發，並不能全面摧毀烏克蘭的防空能量。然而目前為止，俄軍並未受到戰略性的挫敗。第一週的重點，要看哈爾科夫與馬里烏波爾的攻防戰。這兩座城市位於烏克蘭東北、東南，東北的哈爾科夫是烏克蘭第二大城，東南的馬里烏波爾是戰略港口，是整場戰爭的第二輪關鍵。（第一輪關鍵是空優，俄軍略佔上風。）

黑海方面俄軍頭兩天宣稱已佔領赫爾松與梅利托波爾，在敖德薩發起佯攻（假訊息同步大規模放送），其實重點在拿下馬里烏波爾。在五角大廈警告俄軍將對馬里烏波爾發起兩棲攻勢以後，俄國防部幾小時前宣稱拿下了馬里烏波爾，克里米亞也宣布俄國拆掉烏克蘭水壩恢復了克里米亞的供水。此刻俄軍已經初步將南面克里米亞、赫爾松、馬里烏波爾到頓巴斯的戰線整合，下一步會向聶伯河中游的紮波羅熱和丹伯貝佐斯基推進。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 遭遇俄軍轟炸後的基輔民房

由於烏軍只有12多萬人，無法充分防衛廣大國土，烏軍將防禦主軸擺在頓巴斯前線，首都基輔和第二大城哈爾科夫則是倚靠複雜的城市環境固守、大量民兵輔助防禦。哈爾科夫如果在未來幾天內被攻下，或是守軍被牽制使其餘俄軍可以向內陸推進，越過哈爾科夫的突擊兵力將與馬里烏波爾北上的軍力會合，形成對烏東軍隊和武裝民團的夾擊。

哈爾科夫攻防戰非常重要，關係到烏克蘭東部的命運，烏軍主力都在包夾範圍內，這是第一週戰況的最最重點。俄軍第一波裝甲步兵攻勢後，重型火炮部隊正在從別爾哥羅德前往烏克蘭，哈爾科夫馬上會遭受更重的攻勢。

同時也要看基輔周邊地域的戰況消長，基輔東線城市切爾尼戈夫、西線城市日托米爾目前都是烏軍告捷，如果以上地區第一週都守得住，俄軍恐怕就要倒大楣。

（補充：幸好，真的是幸好。筆者於台灣時間27日凌晨整理完前三天的戰場資訊，現在台灣時間27日中午，烏克蘭第四天清晨的最新更新戰況大致對烏軍有利。黑海方面烏軍奪回赫爾松、俄軍一度佔領梅利托波爾全域現在退到郊區、東北面別爾哥羅德的增援部隊傳出譁變。

如果屬實，表示俄軍建立補給線的狀況還是很糟糕，對哈爾科夫的攻擊也會膠著。但這些最新資訊主要來自美國，美軍對戰場掌握度也不可能是 100%，像是對馬里烏波爾發起兩棲攻勢就是誤判，俄國海軍步兵尚未投入兩棲作戰，南面俄軍留有餘力。）

第一週如果俄軍能突破前述據點並建立穩固補給線，第二週就換烏軍立場十分艱辛。俄軍其實不能支持長期戰爭，經濟跟氣候影響太大，尤其開打後全球民主國家都投入制裁，進一步挫折了俄軍的持久力。但是前兩週如果俄軍能推進到預設目標，夾擊東部烏軍、包圍基輔地域，俄軍很可能在一個月內打下基輔。屆時普亭對內對外就有充分的政治籌碼。