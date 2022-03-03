俄烏戰爭最值得台灣學習之處，就是烏克蘭軍展現出「不對稱作戰」的威力

2022年2月24日，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發起了他從政以來最大的豪賭，對歐洲第二大的國家烏克蘭發起「特種軍事作戰」（Special Military Operations）。

原本筆者評估，烏克蘭的抵抗會在短短一到兩天之內結束，畢竟俄羅斯為全球第二大的軍事強國。烏克蘭雖然同樣繼承了蘇聯大量的軍事遺產，但是雙方軍事力量懸殊，且烏克蘭不像俄羅斯軍隊那般擁有實戰經驗。

可沒想到喜劇演員出身的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），卻展現出了難得的領袖氣概，決定死守基輔力抗俄軍。他的這個決定，激勵了烏克蘭守軍的士氣。所以戰爭爆發三天下來，不斷傳出俄軍在前線遭遇猛烈抵抗，甚至於失利的消息。就連我們一般認為有強烈民族主義的俄羅斯民眾，也大批大批的走上街頭反戰，表達他們對普亭發動戰爭的疑慮與不滿。

澤倫斯基的抉擇，確實讓北約各國對烏克蘭刮目相看，紛紛做出了向烏克蘭提供軍事援助的決定。美國提供3億5000萬美元貸款給烏克蘭，用於購買更多的標槍（Javelin）反裝甲飛彈，荷蘭提供1000枚反戰車武器、500枚刺針以及400枚反戰車火箭發射器。就連德國也一改過去不介入外國事務的立場，提供1000枚反坦克武器跟500枚刺針飛彈。

北約國家已經團結起來支援澤倫斯基打這場持久抗戰，就連與俄羅斯關係曖昧的土耳其也關閉黑海。許多人嘲笑，這次英美對俄羅斯祭出的經濟制裁口惠而實不至，沒有辦法真正傷害到俄羅斯半點皮毛。可現在經濟制裁已經升級到將俄羅斯銀行驅逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），對俄羅斯甚至於全球經濟的影響都將非常巨大。

被驅逐出SWIFT的銀行，將就此與國際金融體系中斷連結，鑒於俄羅斯的對外貿易80%是靠美元支付，此舉勢必將給普亭在俄羅斯商界的威望帶來巨大傷害。太空探索技術公司（SpaceX）的執行長，全球首富馬斯克（Elon Musk）也宣布將優先提供星鏈網路服務給烏克蘭軍隊。西方世界不分軍民團結起來，勢必要讓普亭鎩羽而歸。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 被烏克蘭擊毀的俄軍火箭發射車

師出無名的俄羅斯

此次俄羅斯對烏克蘭的用兵，根據普亭的說法是要在烏克蘭境內推動「去軍事化」與「去納粹化」。「去軍事化」本身就沒有道理，因為烏克蘭與俄羅斯是彼此相互承認的兩個主權獨立國家，沒有一個國家有權利在本身沒有遭遇到另外一個國家直接軍事進攻的情況下，出兵去解除另外一個國家的軍隊，這個理由本身就是一種侵略。

至於「去納粹化」，那就更是爭議十足了，首先是「納粹」這兩個字憑什麼由俄羅斯來單方面定義？對此議題，筆者過去已經多次為文探討，烏克蘭境內確實有如亞速營（Azov Battalion）般的新納粹組織，但俄羅斯境內同樣不缺乏比亞速營還要更加崇拜希特勒（Adolf Hitler）的光頭黨（Skinhead）。並非所有俄羅斯人都是光頭黨，同理也並非所有烏克蘭人都是亞速營。

更重要的一個指標，是烏克蘭總統澤倫斯基本人是猶太人，他的家屬不缺乏猶太人大屠殺的受難者，而且他的祖父還是當年抵抗納粹的蘇聯紅軍老兵。筆者先前有提到過，烏克蘭的軍事傳統基本上與俄羅斯一樣延續自蘇聯，兩支軍隊都將打擊納粹的「偉大衛國戰爭」（Great Patriotic War）視為自己的光榮傳統，沒有誰是或者不是納粹的問題。

而且從過去10年的選舉紀錄來看，極右翼民族主義者在2012年確實一度得到過10%人口的支持，但是到澤倫斯基上台的2019年，這個百分比下降到了2%不到。所以把納粹和法西斯的記號，往一個已經不再投票給民族主義者，並且還選出一個猶太人總統的國家身上貼，看在筆者眼裡實在是相當無恥。綜觀整個歐洲，恐怕沒有第二個人比普亭還更像當代希特勒了。

如果要再把白羅斯的盧卡申科（Alexander Lukashenko）算進去，那麼歐洲還有一個21世紀的墨索里尼（Benito Mussolini），都是對現狀不滿的所謂修正主義者。如果普亭只把戰火限縮在烏克蘭的頓巴斯（Donbas）地區，確實還能號召俄羅斯軍隊進軍保護俄裔同胞，但是當戰火擴張到整個烏克蘭的時候，「去納粹化」就連對俄羅斯軍民都沒有說服力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

烏克蘭的戰爭神話

除了普亭發動戰爭的理由毫無說服力外，此次俄羅斯對烏克蘭的侵略，確實也造就了許多烏克蘭軍隊的神話。烏克蘭人在二戰時不是加入蘇聯軍隊，就是參加德國的納粹武裝親衛隊（Waffen SS），確實是缺乏屬於自己本身的光榮事蹟。可是在這一次抵抗俄羅斯的侵略中，許許多多真真假假的事蹟經由網路傳到了台灣。

例如蛇島（Snake Island）上的13名守軍將士，在寡不敵眾的情況下拒絕俄軍勸降，最終慘遭俄羅斯艦艇莫斯科號（Moskva）與畢可夫號（Vasily Bykov）以艦砲炸死。還有一位外號「基輔幽靈」（The Ghost of Kyiv）的烏克蘭飛行員，駕駛MiG-29戰鬥機在一天之內擊落俄國空天軍兩架SU-35、一架SU-27、一架MiG-29與兩架SU-25，成為21世紀的第一名王牌飛行員。