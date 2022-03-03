烏克蘭放棄核武的慘痛教訓：只要有五枚核彈，就能讓周邊大國有所顧忌

文：黃澎孝

多麼痛的領悟啊⋯⋯烏克蘭不該放棄核武器，台灣更不該放棄核武研發。

當烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）無助地向世人求援時，各國都退避三舍；因為，入侵者是一個「核武大國」。

是啊，想當年烏克蘭也曾經是個「核武大國」啊。只是當初他們太天真了⋯⋯以為蘇聯解體，東歐民主化後，從此天下就太平了。他們天真地把核武器，全數交給了俄羅斯，讓俄羅斯成為了「超級核大國」。

可如今這個「超級核大國」兵臨城下，烏克蘭求救無門，才終於痛切領悟：只有核武器，才能有效對抗核大國。

因此烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在接受美國《CBS新聞》訪問時，直接痛陳：「烏克蘭當年不應放棄核武。」這真是多麼痛的領悟啊。

同樣面對核武大國「武統」威脅的中華民國台灣，雖曾一再獲得美日等國「戰略模糊」的保証，但是誰知道呢？萬一，到時候他們會不會又顧忌「核武大國」的核威懾呢？

Photo Credit: 中央社 針對有國外期刊預測台灣10年內將擁有核子武器，國防部長邱國正22日在立法院備詢時表示，國防部並沒有研發核武裝備，且國軍謹守國際規範，「完全空穴來風」。 中央社記者王騰毅攝 110年12月22日

如果，台灣擁有自己的核武器。不用太多，只要「5枚」就夠了。我們大可冷冷地提醒「核武大國」，台灣有這五枚核彈：

一枚對準上海秦山核電站

一枚對準珠三角大亞灣核電站

一枚對準長江三峽水利樞紐

一枚對準海南三亞灣軍港

還有一枚，讓你猜猜看：台灣會不會對準中南海呢？

只要解放軍膽敢越台海雷池一步，我們就讓這五枚核彈一一「解放」出去⋯⋯⋯你說說看：從來不打「沒把握的仗」的中共，膽敢和台灣核彈碰碰運氣嗎？武以止戈，台灣沒有要毀滅誰，或恐嚇誰。我們只求歲月靜好，台海和平，永遠用不上任何武器。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航