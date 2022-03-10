《山與祂的子民》：開啟部落觀光的無限可能，就從「不再領取補助」開始

口述：阿力曼｜撰文：劉政暉

森博的價值權衡之旅

開啟無限可能，就從「不再領取補助」開始！

曾幾何時，「青農」、「返鄉青年」一詞已經成為社會上具有「正面」意義的名詞。過去二十年來，在薪水凍漲、政府提不出「財富分配」改善可能的前提下，反倒鼓勵大家回到自己的家鄉，希冀以補助、獎金或是優惠貸款的方式，讓更多的可能性得以產生。即便如此，這個政策仍然符合社會上在積極尋找「何謂台灣人」的趨勢，讓更多國人有機會回到自己從未認真看過、感受過的土地與故鄉，去挖掘、去發現、去找回逝去已久的「自我認同」。

若是具有特殊身分，如「原住民」、「新住民」等，相關的補助和其他機會甚至會更多，然而這到底是好？還是不好？需要更多時間來證明。而阿力曼的經驗或許可提供大家參考。

回到二○○二、二○○三年，政府提供補助的機會不像現在這麼多，再加上多數政府部門尚未電子化，無論是資訊可親性或是透明度，都有很大的挑戰。因此，當年像阿力曼這樣的返鄉青年，多半會選擇成立「協會」等社團法人組織，以便向原民會、鄉公所甚至民意代表申請補助。然而，每一個選擇，都會有其代價。阿力曼不知道哪來的勇氣，決心走一條特別的路。

如同前面所言，在他選擇自食其力之下，家中幾度斷炊，或許就是這份清高，反倒吸引了多位預期之外的天使，幫助他度過一個個難關，既省去了配合政府做「結案」的時間與精力，更讓他可以將重心放在如何好好地把布農文化、生態永續的概念進行轉化，呈現給到訪的體驗者。

沒想到在鸞山森林文化博物館的知名度漸增之後，「政府單位」經常藉著各項名義，帶著補助金想來主動「輔導」他，這時阿力曼總是客氣地頷首、婉拒。政府也常提出要求，希望帶外國記者或部落客來踩點，阿力曼自然都是全力配合，希望這些價值得以被更多人知曉。可是我們可以檢視看看，無論是縣府、縱谷處的書面或網站宣傳，都未曾把森博列入。這種矛盾狀況，似乎呈顯出政府從中國帶來並積累幾世紀的「父母官」價值觀：你既然不接受我的好意，我也沒必要為你做什麼。

這幾年在台灣頗受歡迎的「重點部落」、「亮點部落」概念，則來自「配合」政府於二○一二年開始發展觀光，盼能增加國人「收益」的脈絡。過去幾年來，每年都有上百個部落參予評選，最後選出十個，分別給予五十萬的補助，如果表現良好，將繼續補助。為了申請這些經費，更多單位繼續成立更多的協會，於是讓申請者陷入某個固定思維：得到「經費挹注」，才可能開啟幫助部落的第一步。

在這個全球競爭越來越白熱化的時代，阿力曼並不否認這件事，只是以他過來人的角度，仍希望提醒族人們，要將找到自己的文化與特色當作首要目標，不要為了申請經費，而被那些不理解部落文化的人設計出的「表格」、「評分項目」框限，如此才真正有可能讓「部落」永續發展，並讓族人掌握「主體性」。

然而阿力曼很遺憾地表示，他看見許多人成立「協會」，名稱雖是為了振興部落，但多年下來，「理事長」或「執行長」往往都由同一個家族輪流擔任，反倒模糊了一開始的目標，讓協會成為「家族事業」。而這些協會更時常成為鄉鎮首長選舉時的樁腳，一旦助選有功，未來包括以漢人觀點創造出的「入口意象」裝飾、「部落空間」建制等工程，都能有機會「分一杯羹」；長久下來，這種難以撼動的利害關係，竟變成部落難以改變的主要阻力。

以阿力曼為例，當年也成立了「原鄉重建文化基金會籌備會」，不過擔任一屆秘書長就讓賢了。這段期間，他曾經幫助一名美國攝影師紀錄下台灣山林美景，幾年後這位攝影師心血來潮，捐了十一．五萬美元給基金會，但早已放下基金會棒子的阿力曼完全不知道這回事，而當時正是阿力曼急著要買下土地的時候。儘管若有那筆捐款，當年的難關應該就小多了，不過全家在回想這段往事時，也相信著一切都是上天安排。或許正因為跳脫了這個可能很有機會申請到不少經費補助的位子，「鸞山森林文化博物館」才得以走出自己的一條路。

即便如此，面對日趨惡化的國際競爭、貧富差距與眾多的社會問題，阿力曼也承認，在二○○二年時可以做到的事，二○二○年或許就不行了。不過同時間阿力曼也提醒我們，不少政府部門也在進步當中，他就遇過仍存在為數不少「想要做事」的人的政府部門；只要能遇到對的窗口與主管機關，政府、民眾雙贏的局面是有可能發生的。

他舉例不少警察局都有「社區警政」的小預算，而林務局的「社區林業」、水土保護局等單位也是如此。花蓮富里的吉拉米代阿美族部落，就在年輕族人們的積極參與下，得到有共識的第九河川局支持，讓流經部落的鱉溪成為具現代「還土於河」概念的典範，同時也一併復興了「與河共生」的部落文化。二○二○年暑假的「第二屆冉而山國際行為藝術節」，也將鱉溪河畔當作表演場域之一。不過要注意的是，在台灣「人治」大環境尚未改善之前，有時政策或合作案也經常會因為換了首長或政黨而有所改變。

「補助」當然可以申請，但這些錢應該要能夠直接對應組織的「初衷」，而非為了要一再產生「金流」而消耗掉原本可以經營本業的時間和精力。因此，或許我們可將「申請補助」一詞調整為「爭取圓夢基金」，將更能具體表達這項行動。