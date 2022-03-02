俄羅斯建構的平行宇宙，我們是何等熟悉

文： TaJ

俄羅斯入侵烏克蘭踏入第6天，俄方宣傳機器繼續大力發功，包括宣稱俄軍冷靜從容地執行了總司令下達的任務，對烏克蘭進行「去軍事化」；摧毀逾千個軍事目標；烏克蘭士兵陸續投降，他們備受尊重和照顧。俄羅斯傳媒發布片段，一名疑似戰俘向鏡頭說著超現實的話：「一切都很棒，沒有打鬥。」甚至說，心懷感恩的烏克蘭人在歡迎俄軍。

另一邊廂烏克蘭駐聯合國大使Sergiy Kyslytsya周一（28日）於聯合國大會上發言，他手持一張紙，上面印有智能手機通訊截圖，Sergiy Kyslytsya說是取自一名俄羅斯士兵的手機屏幕，Sergiy Kyslytsya讀出那些通訊對話，一名母親問兒子為什麼遲遲未有與家人通訊，是否真的在接受軍事訓練。該名俄兵回覆母親說自己並非在訓練，且已離開克里米亞，身處烏克蘭：「戰爭爆發了，我很害怕。我們到處轟炸，甚至針對平民。我們原先被告知會受到歡迎的，但他們（烏克蘭人）以身擋著軍車不讓我們通過，他們罵我們是法西斯。媽，這太難受了。」Sergiy Kyslytsya說，通訊結束後不久，這名俄兵葬身戰場。

Photo Credit: AP/ 達志影像 烏克蘭駐聯合國大使Sergiy Kyslytsya於聯合國大會上發言。

俄羅斯總統普京處心積累侵略烏克蘭，他的宣傳機器一早把劇本寫好，官媒Ria Novosti甚至於2月26日急急刊出勝利報道：「一個新世界在眼前誕生了。俄方在烏克蘭的軍事行動開啟了新時代，1991年的悲劇，我國歷史上的可怕災難已被平反。是的，代價是巨大的，是的，我們經歷了一場虛擬內戰的悲劇……但往後不會再有反俄烏克蘭。」報道宣稱俄羅斯已恢復其歷史的完整性，烏克蘭重新歸隊，回到俄羅斯的懷抱。「偉大的領袖普京負起歷史責任，解決了『烏克蘭問題』」。只是，戰事進度不如預期，Ria Novosti悄悄把報道刪走。

Photo Credit: AP/ 達志影像 普京

接下來俄羅斯媒體繼續編寫其平行宇宙故事，將侵略描繪成幾乎不流血的解放，要把烏克蘭兄弟們從邪惡的西方勢力及納粹分子手中拯救出來。由克里姆林宮控制的電視台天天出盡奶力把無形的所謂納粹分子的「暴行」繪影繪聲，煽動俄國人民的民族主義仇恨。俄軍遇到挫折的消息被俄國傳媒說成「假新聞」，俄軍在烏克蘭第二大城市哈爾多夫 （Kharkiv）造成的破壞被說成是烏克蘭人的所為。至於西方不斷施加制裁措施，令盧布大瀉、銀行利率倍翻，俄國航機遭禁止進入多國領空等新聞則輕輕帶過，有的被擠在電視廣告時段前後隨便提兩句。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 烏克蘭第二大城市哈爾多夫市面。

然而，現實世界的真實訊息還是不斷流進俄羅斯人民的耳目，引發中產階層和知識份子的恐慌，很明顯，普京沒有做的，是令國民，甚至其軍隊為這場自1945年以來歐洲最大規模的戰爭做好應有的心理準備。幾個月來，俄方持續強調無意攻打烏克蘭，一切都是西方國家在造謠、危言聳聽。部分被俘虜的俄軍表示，以為自己要參與一場大規模軍事訓練，去到烏克蘭時才如夢初醒。

過去幾天，俄國數個城市都有反戰遊行示威，大約4000人被捕，演員、商人，甚至政客都發聲。有國會議員表示自己是被誤導才支持出兵，億萬富豪Oleg Deripaska及Mikhail Fridman表明反戰立場，Oleg Deripaska在Telegram頻道說「和平非常重要！必須盡快談判」。Fridman發公開信指戰爭絕非解決問題的答案。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 莫斯科有大批反戰示威者被捕。

《紐約時報》引述美國國防部消息指，面對烏克蘭出人意表的頑強抵抗，部分俄軍士氣低落，他們很多都是年輕的軍人，訓練不足，根本沒有準備要作全面進攻。有的部隊索性集體投降，甚至在自己的軍車的油箱打洞，以避免戰鬥。而面對烏克蘭強大且非常靈活的防空系統，以及強頑的戰鬥機隊伍，向來愛自吹自擂的俄國空軍至今仍未取得烏克蘭制空權。

國防部消息人士未有透露是如何取得這些情報及評估，CNN日前刊出長達40英里的俄軍車隊朝烏克蘭首都基輔前進，而這一兩天卻有如蝸行，士氣不濟或許是其中一個因素。不過，消息指另一個可能性是俄方正重新部署戰略，務求要在未來幾天包圍及最終拿下基輔：「他們（俄軍）坐擁強大武裝，集結在烏克蘭邊境的逾15萬俄軍，當中達8成已投入戰爭。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 俄軍早在烏克蘭邊境部署強大軍力。

面對國內外的反對聲音，普京絕不示弱，國營電視台最新報道國會正草議新法案，建議任何發布有關烏克蘭戰爭假消息的人，經定罪後最高可判監15年。看來，俄羅斯建構的平行宇宙還會繼續下去，而這一切，在我們看來又是何等熟悉。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex