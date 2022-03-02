2022/03/02,
政治

拜登代表團一訪台，「疑美棄台論」者也開始聲援烏克蘭了

拜登代表團一訪台，「疑美棄台論」者也開始聲援烏克蘭了
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

許多藍營人士看到烏克蘭危機就見獵心喜，從一開始合理化俄羅斯的侵略行為，還出聲抨擊歐美國家不該對俄羅斯採取制裁，諷刺的是，在美國難以兼顧印太形勢的期待被打破時，也同時打了台灣內部親中勢力的臉。

俄烏情勢持續不穩，雖然雙方已經展開談判對話，但仍無具體成果，外界擔憂如果戰況持續延燒，恐怕擴大成核武戰爭，甚至引爆全球性衝突。

而遠在地球另一端的台海局勢，西方國家也憂心中國會藉機對台採取軍事動作，美國的角色非常重要，持續關注解放軍在台海、南海一帶的動態，近日拜登政府也指派代表團訪台，展現美國堅定維護台海穩定的決心。

疑美論，其實就是順從專制的畏戰心理

問題是，台灣內部一直存在「疑美棄台論」的聲音，刻意連結去年美軍撤離阿富汗的先例，將烏克蘭受到俄羅斯的入侵，歸咎於美國拒絕出兵協助，渲染美國拋棄烏克蘭的處境，將可能發生在台灣身上；「今日烏克蘭，明日台灣」的套路一再出現，認為美國會在台海戰事中袖手旁觀，甚至拋棄台灣，這樣的論述無非是替中國進行「認知作戰」，挑動台灣社會的恐戰心理。

有趣的是，無論是「疑美論」或是「台獨戰爭論」，都是一種極度鴕鳥的「自我順從矮化」，總認為不要挑戰中國的大國地位，台灣身為小國應當要採取親中路線，方能換取兩岸和平。

問題是，這些論點不但沒有抨擊「專制國家」的入侵行為，反而轉身檢討面對軍事威脅的「民主國家」，延伸出一連串的邏輯謬誤，難道滿足侵略者的為所欲為，就能維持既有的和平穩定嗎？

可悲的是，反正只要能破壞政府威信、挑撥台美關係，甚至製造社會恐慌，什麼話都可以講，看到黑影就開槍，反正目的就是要替中國說項、立威，就連中國撤僑不力的事實，都要扭曲成中國協助持台胞證的國人撤離烏克蘭。這就像是四年前的「日本大阪風災事件」，利用中國大使館協助台灣民眾撤離的消息來抨擊台灣政府，意圖複製這樣的套路來影響台灣政局。

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Photo Credit: AP / 達志影像

親中勢力見獵心喜，炒作「政治戰爭財」

許多藍營人士看到烏克蘭危機就見獵心喜，從一開始合理化俄羅斯的侵略行為，還出聲抨擊歐美國家不該對俄羅斯採取制裁，甚至還有人提到「接受九二共識」、「兩岸簽署和平協議」。這些人腦子裡全都是為了政治利益，以為獲得中國關愛的眼神，就能換來統戰利多，藉此炒作政治上的「戰爭財」，台灣就會重蹈2018年地方大選的錯誤，來騙取「促進兩岸和平」的選票。

諷刺的是，中國原本對俄烏情勢讓美國難以兼顧印太形勢的期待被打破，也打了台灣內部親中勢力的臉。

拜登政府不但派遣驅逐艦穿越台海，還指派跨黨派資深代表團來台訪問，這些原本要營造「疑美棄台論」的聲音，眼看美國一再展現挺台的決心，頓然間轉為「譴責俄羅斯，聲援烏克蘭」的論調，短短不到一週的時間，酸台灣制裁無效的論點，現在卻「要求」政府積極與國際社會協調合作！還好這些人在野，倘若讓他們握有執政權，台灣的未來還真的堪憂啊！

其實，這些親中勢力所面臨的窘境，就像是現在中國對俄烏問題的閃躲態度一樣，一心想鞏固內心對於「專制同盟」的認同，但又存在「各懷鬼胎」的不信任，中俄關係的潛在矛盾，不就也反映在國共之間的尷尬困境？說白了，那些為中國作嫁的論述，根本搞不清楚「誰才是真正的敵人」，所以才會出現「認賊作父」、「為敵獻策」的荒謬劇情，實在難堪不已。

鞏固國家主權才能維護和平與自由

台灣作為民主國家，「反戰就是要反侵略」、「維護自由才會和平」，這道理再簡單不過，而中國樂見台灣內部出現「反美、親中及畏戰」的聲音，因為這有利於「認知作戰」以達到「分化台灣」的效果，但成天只會為反而反的那群人卻樂此不疲。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

面對中國無所不在的統戰，台灣民眾應當要提高警覺意識，那些樂於當中國在台代理人的勢力，內心裡根本不在意台灣的安全問題，而是關注中國未來的發展，期待美國的衰落來造就中國的崛起。

事實上，中國雖然國際地位提升，但是仍難與美國相匹敵，這從中國對俄烏情勢的曖昧態度便可窺知，中國竭盡所能的避免捲入國際衝突，而現實上，中俄關係也沒那麼堅如磐石，雙方在地緣政治上的潛在矛盾，讓中國在俄烏選邊站的態度顯得尷尬，更不用說，烏克蘭頑強抵抗的氣勢更讓中國不置可否。

總言之，從俄烏情勢的發展過程來看，台灣不但得看清中國的意圖，也必須防範中國在台協力者的作為，因為唯有展現鞏固國家主權獨立的決心，才能真正的維護和平與民主自由。

延伸閱讀

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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