聯合國最新報告：2040年全球升溫可能達攝氏1.5度，遭受百年洪災人口將增加20％

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）發布了最新的氣候變遷報告，指出2040年之前全球升溫幅度可能達攝氏1.5度。此外，若全球平均海平面相較於2020年上升0.15公尺，遭受百年一遇洪災的人口會增加20％。

而科技部的研究則顯示，在暖化升溫攝氏2度與4度下，台灣周邊海平面可能分別上升0.5及1.2公尺，低窪地區較易淹水，也會導致水稻減產、登革熱發生風險增加。

專家指出，這次的報告強調「未來10年，人類的行動將會決定未來我們要面對多少風險」，且與2030永續發展的目標緊密扣連。

聯合國最新報告：海平面若上升0.15公尺，罕見洪災受害人口會增加20％

（中央社）根據聯合國最新研究，2040年之前全球升溫幅度可能達攝氏1.5度，在世紀末暖化程度越高，面臨氣候風險也會增加，若全球平均海平面相較於2020年上升0.15公尺，遭受百年一遇洪災的人口會增加20％。

聯合國氣候變遷專門委員會2月28日晚間發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」，台灣科技媒體中心於發布會後舉辦線上記者會，快速解析國際報告的重點。

台灣科技媒體中心指出，這份決策者摘要分為4部分，包含：

承認氣候、生態系統和生物多樣性，以及人類社會之間的相互依存關係 觀察和推估的衝擊與風險 當前的調適與其利益 氣候韌性的發展

報告中提到近期（2021－2040）風險，全球升溫就可能達1.5度，將會造成多種氣候災害增加。在近期自然和人類系統的氣候風險，取決於脆弱度與暴露程度，而非排放情境。與暖化加劇的情境相比，將升溫限制在1.5度可以大幅減少自然和人類的損失，但不能完全消除。

中長期（2041－2100）風險部分，估計在全球升溫1.5至2度間，生物多樣性熱點地區的特有物種的滅絕風險至少翻倍；如果升溫幅度為1.5至3度，則至少增加10倍。

中長期的人類社會也面臨衝擊，暖化程度越高，可使用的水資源風險及水有關的危害程度越大、糧食生產和取得的壓力增加、熱浪的暴露人口持續增加，城市、關鍵基礎設施的風險也增加。預計如果全球平均海平面相較於2020年上升0.15公尺，遭受百年一遇洪災的人口會增加20％。

報告中提到，目前的調適程度與減少氣候風險所需的調適程度之間，仍有落差，需跨部門合作，也要避免不當調適，如海堤在短期內可以有效減少人員與資產損失，但可能導致長期增加氣候暴露風險。

報告中強調，鑑於氣候變遷對生態系統與生物多樣性的威脅，保護生物多樣性與生態系統，是發展氣候韌性的基礎。未來10年採取的社會選擇與行動，決定了在中長期路徑上氣候韌性的高低。重要的是，如果當前不迅速減少溫室氣體排放，特別當升溫超過1.5度，氣候韌性發展的前景，將會越來越有限。

人類的行動將會決定未來風險

根據台灣科技媒體中心的新聞稿，本次的重量級報告指出，目前已有多達33－36億人口生存在易受氣候變遷衝擊的脆弱環境中，且氣候變遷影響不僅止於生態物種，更危及人類社會的糧食、水資源、都市及健康問題。

中央大學水文與海洋科學研究所李明旭教授，於台灣科技媒體中心舉辦的記者會上指出，這次報告與第五次評估報告的最大差異，是強調全球暖化超過攝氏1.5度將產生的額外嚴酷風險。報告特別提醒調適與減緩之間，需要更好的權衡，並避免導致「不適當的調適」，而不適當的調適可能在解決一個氣候風險問題之後，產生新的衝擊問題，甚至進入高脆弱度、暴露與風險的困境。

李明旭表示，這次的報告強調「未來10年，人類的行動將會決定未來我們要面對多少風險」，且與2030永續發展的目標緊密扣連。

暖化下的台灣：更容易淹水、水稻減產、登革熱風險也增加

（中央社）聯合國發布最新氣候變遷報告之餘，科技部的研究也顯示，在暖化升溫攝氏2度與4度下，台灣周邊海平面可能分別上升0.5及1.2公尺，低窪地區較易淹水，也會導致水稻減產、登革熱發生風險增加。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會2月28日發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」；針對聯合國報告，科技部「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）」3月1日發布新聞稿指出，全球變遷下台灣本土風險增加，需妥善調適提升因應能量。

根據科技部團隊研究，暖化下的升溫將衝擊台灣農林漁業，升溫攝氏2度情境下，水稻將出現明顯減產情形，二期作平均減產程度較一期作明顯；對高溫敏感的漁產養殖也會受到暖化影響；對於夏季升溫敏感的高山森林植群，以高山灌叢與鐵冷杉森林為例，預測適合生存的面積將在世紀末減少一半。

在公衛與健康方面，埃及斑蚊分布將因暖化向北部延伸，分布範圍也擴增，導致登革熱發生風險增加；冬季空氣品質不良日數也將因暖化而增加。

暖化將造成台灣極端降雨強度增加、侵台颱風機率降低與降雨型態改變，進而造成旱澇災害頻率與強度增加。以淹水為例，全台極端降雨情形，除了中部地區在世紀中略為減少，其他區域都呈現增加趨勢。以台北、宜蘭、台南、高屏四區淹水發生機率為例，世紀中較基期的淹水機率呈現持平或略為增加，世紀末增加幅度更為明顯。

在坡地災害方面，以北部與南部特定集水區為例，於世紀中崩塌率呈現持平或略為增加；而集水區的河川流量豐枯差異變大，在春季（2至4月）大致呈現減少趨勢，可能增加枯旱風險。

研究結果指出，暖化後颱風強度增加，將增加沿岸風浪及暴潮衝擊。在升溫攝氏2度與4度情境下，台灣周邊海域海平面可能分別上升0.5及1.2公尺，可能導致西南沿海地勢較低窪地區出現淹水；不過，以大台北地區的模擬結果為例，淹水情形主要發生在淡水河出海口一帶，在現有堤防保護下，都市區域影響相對較小。