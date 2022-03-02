2022/03/02,
影劇

藝文界持續抵制俄羅斯：坎城影展、歐洲電影獎表示「不歡迎俄國官方代表，強烈譴責暴力」

藝文界持續抵制俄羅斯：坎城影展、歐洲電影獎表示「不歡迎俄國官方代表，強烈譴責暴力」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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藝文界持續抵制俄羅斯，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的武裝戰爭。坎城影展、歐洲電影獎等大型影展帶頭，發表聲明抵制。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，世界各國包含美國、英國、加拿大以及歐盟等等，從經濟、能源、運輸等面向祭出制裁，此戰爭衝突的抵制聲浪也延燒至藝文圈，日前好萊塢片廠宣布抵制，俄羅斯藝術家也因無法認同俄羅斯入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展，而世界影壇最高殿堂坎城影展也發表聲明，表示不歡迎俄國代表參加今（2022）年的坎城影展。

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Photo Credit: AP / 達志影像

根據《綜藝報》報導，坎城影展表示：「由於世界目前正受到嚴重的危機，歐洲發現自己正處於戰爭狀態，坎城影展希望向烏克蘭和所有在其領土內的人民提供一切支持。我們與那些反對這種不可接受的情況，並譴責俄羅斯及其領導態度的人一起發聲。這場入侵戰爭除非在烏克蘭人民滿意的條件下結束，否則我們已決定不歡迎俄羅斯官方代表團，也不接受任何與俄羅斯政府有關聯的人。」

坎城影展也讚揚，所有在俄羅斯冒著風險抗議入侵烏克蘭的人的勇氣，坎城也將始終為高聲譴責暴力、鎮壓和不公義的藝術家和行業專業人士服務，捍衛和平與自由為主要目的。

因此，雖然俄羅斯官方代表遭到坎城影展禁止，但坎城也似乎暗示了個人電影製作人可能仍會受到坎城的歡迎；不過，目前尚不清楚這些電影是否會被選入正式競賽或是以其他方式展映。

近年來，坎城影展選片方向確實也將目光拋向俄羅斯的電影人，最知名的當數Kirill Serebrennikov執導的《夏》和《夢流感》，這兩部作品都被選入主競賽單元，而《夏》也獲得坎城影展最佳原聲帶；《夢流感》則獲得坎城影展傑出技術獎。各界原先也預期，今（2022）年Kirill Serebrennikov將帶著新片《Tchaikovsky's Wife》重返坎城，但俄烏戰爭也讓此事添上懸念。

值得一提的是，過去Kirill Serebrennikov遭俄羅斯政府軟禁，理由是被控盜用公款的貪污罪，而Kirill Serebrennikov一直是個對於政府腐敗大膽諷刺的創作者，這起控訴案也讓俄羅斯藝文界懷疑是普亭（Vladimir Putin）殺雞儆猴，藉以打壓俄羅斯的創作與言論自由。

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Kirill Serebrennikov以連線方式參加去年坎城影展｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

除了坎城影展之外，歐洲電影獎（European Film Awards，EFA）也強烈譴責俄羅斯發動的戰爭，並決定將俄羅斯電影排除在歐洲電影獎之外。

歐洲電影獎表示：「學院強烈譴責俄羅斯發動的戰爭——烏克蘭的主權和領土必須得到尊重。普亭的行為是殘暴的，完全不能接受，我們強烈譴責。我們最關心的是烏克蘭人的命運，我們的心與烏克蘭電影界同在。我們充分意識到我們的某些成員正在與侵略者進行武裝鬥爭。因此，學院將把俄羅斯電影排除在今年的歐洲電影獎之外，我們支持抵制。」

最後，根據《BBC》報導，位於英國蘇格蘭的格拉斯哥影展，也已經將兩部俄羅斯電影撤回，分別是Kirill Sokolov執導的《No Looking Back》 和Lado Kvataniya執導的《The Execution》。

格拉斯哥影展表示：「這個決定並不反映這些電影製作者的觀點和意見。我們只是認為，在目前的情況下，不適合進行這些作品的放映。」至於烏克蘭電影學院，也代表該國的文化部門呼籲國際社會支持並抵制俄羅斯的電影和製作。

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核稿編輯：羅元祺


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