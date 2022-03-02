2022/03/02,
歐洲

俄軍襲擊基輔電視塔、持續轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫，澤倫斯基：不停火就不談判

俄軍襲擊基輔電視塔、持續轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫，澤倫斯基：不停火就不談判
烏克蘭第二大城哈爾科夫受戰火波及的建築物｜Photo Credit: AP / 達志影像

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俄羅斯入侵烏克蘭第六天，傳出轟炸基輔電視塔和第二大城哈爾科夫消息，聯合國統計至少有136名平民在俄羅斯的襲擊中喪生，其中包括13名兒童。

《中央社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月1日表示，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭城市，停戰的有意義談判才有可能展開。俄烏兩國2月28日舉行首輪會談，但未獲得多大進展。土耳其總統發言人指出，俄烏第二輪會談不太可能如期舉行。

澤倫斯基也敦促北約成員國設立禁飛區以阻止俄羅斯空軍，但強調這並不意味著將北約拖入與俄羅斯的戰爭。

《路透社》報導，隨著俄羅斯軍隊的推進，澤倫斯基拒絕了離開烏克蘭首都的提議，他還表示，如果北約對烏克蘭的加入關閉大門，烏克蘭將要求具有法律約束力的安全保證。

《中央社》報導，在澤倫斯基接受訪問同時，俄羅斯以火箭攻擊烏克蘭首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。《中央社》報導，烏克蘭內政部表示，有些設備受損，一些電視頻道無法運作，不過電視塔結構安然無恙。基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）表示，由於俄羅斯揚言對基輔發動攻擊，他呼籲居民不要待在街上。

而稍早，俄羅斯轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），造成至少10名平民喪生，死者包括孩童。《BBC》報導，澤倫斯基稱俄羅斯轟炸哈爾科夫是「戰爭罪」。有目擊者稱，在對哈爾科夫的持續襲擊中，平民被蓄意攻擊。社群媒體上分享的影片顯示火箭降落在哈爾科夫，一些國防分析人士稱，這是對密集城市地區的典型集束彈藥襲擊。

《CBS》報導，聯合國人權辦公室1日表示，至少有136名平民在俄羅斯的襲擊中喪生，其中包括13名兒童。

烏克蘭和俄羅斯之間的第一次的會談持續了幾個小時，雙方同意在未來幾天再次會面。澤倫斯基表示，他認為俄羅斯的持續砲擊是為了讓烏克蘭做出讓步，但這不會奏效。

《半島電視台》報導，第一輪的會談俄烏雙方沒有取得太大共識：「目前尚不清楚優先議題可能是什麼，但烏克蘭正在尋求立即停火併立即撤出俄羅斯軍隊。而俄羅斯正在尋求烏克蘭中立，並且永遠不會加入北約的保證。」

俄羅斯和烏克蘭之間的第二輪會談將於今（2）日舉行。不過，土耳其總統發言人指出，俄羅斯的停戰要求「不切實際」，俄烏第2輪會談不太可能如期舉行。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


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