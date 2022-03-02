蔡英文接見美國代表團談烏克蘭局勢：冷眼姑息侵略行為，就是為自己製造更多威脅

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，於3月1日抵達，今（2）日上午在總統府晉見蔡英文總統，傳達美國對台灣夥伴關係的跨黨派支持，也反對任何片面改變現狀的行為。蔡總統發言時也藉烏克蘭局勢，表示民主國家間的相互合作與積極作為至為關鍵，期待面對台海和區域安全威脅，能和美國與各方有更緊密的合作。

美國代表團下午將拜會行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正，晚上由蔡總統設宴款待，今晚搭專機離開台灣。國民黨主席朱立倫今天將率黨務高層與代表團見面，雙方擬就台海安全等議題交換意見。

穆倫：此次訪台時間點正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻

（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭掀起戰火之際，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，今天上午晉見蔡總統，傳達美國反對任何片面改變現狀的行為，支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題，並保證美國堅定維持承諾。

俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續，美國總統拜登（Joe Biden）指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派資深代表團訪台，蔡總統上午在總統府接見訪團。

穆倫致詞時代表訪團感謝蔡總統的歡迎，以及強而有力的領導，不僅在台灣，同時在這個日益重要的區域，維持和平與穩定的重要性更勝以往。

他說，率領這個公民代表團訪台，對美台重要夥伴關係表達支持，在美國這股支持的力量不斷延續且增長。這次訪問台灣的時間點正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻。正如拜登總統所言：「民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰」，現今烏克蘭的情勢即為一例，現在比以往任何時刻都更需要捍衛民主。

穆倫說，代表團能夠訪問台灣、這個世界上最具活力的民主政體之一，令人深感驕傲。台灣積極應對這個時代的主要挑戰，無論是全球性的流行疾病，或是腐蝕人心的假訊息以及惡意影響等，台灣因應之餘都能兼顧核心民主價值。

穆倫肯定蔡總統是促進人權、婦女賦權和包容性社會的全球領導者。台灣在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行初期向美國人民提供援助，是美國最大的口罩捐贈者，他們仍深懷感激。

他說，訪問團團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持。維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益。這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題。

穆倫強調，希望能透過訪團的拜會，向蔡總統和台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，美國堅定維持承諾。

今（2022）年4月是《台灣關係法》簽署43週年紀念，美國總統拜登先前擔任聯邦參議員時也對該法投下贊成票。穆倫說，43年後，美國和台灣之間的合作比之往更強健、更深刻、更廣泛。

談烏克蘭局勢，蔡英文：冷眼姑息侵略行為就是為自己製造更多威脅

（中央社）總統蔡英文今天接見美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領訪問團時表示，烏克蘭危機告訴大家，民主國家間的相互合作與積極作為至為關鍵。面對台海和區域安全威脅，期待與美國、區域各方更多緊密合作，共同壓制各種型態可能衝擊安全的單邊行為，以維持區域的和平穩定。

這是拜登總統繼去（2021）年4月拜登派遣好友前參議員陶德率團訪台後第二度派遣代表團訪台。

蔡總統上午在總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下，在總統府接見代表團成員，總統對訪賓到訪表達歡迎。

總統說，各位貴賓都是美國政府歷任國安事務資深官員，也參與多項國際重要安全及和平的議題，相信接下來的交換意見，可以帶給台灣有意義的收穫。

總統表示，就在全球密切關注烏克蘭的此刻，拜登指派訪賓來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係堅若磐石，更重要的是凸顯台灣在國際與區域安全上的角色，以及國際民主社群必須更加地緊密團結。

她說，上週俄羅斯入侵烏克蘭造成許多平民無辜的傷亡、流離失所，也嚴重危害世界和平秩序。

總統透過這個機會告訴訪賓及所有朋友，對於侵略行為，台灣做為國際社會的一員，除了表達嚴厲地譴責，也參與了對俄羅斯實施經濟制裁的國際行動，對烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動。

總統表示，所做的這一切就是要堅定地表達台灣與烏克蘭站在一起、和自由民主站在一起，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域的穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意與所有國家一起投注努力。

總統表示，因為歷史經驗告訴我們，對於侵略行為冷眼姑息就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。

她表示，尤其烏克蘭人民捍衛自由民主的信念以及挺身奮戰保護自己國家的決心，讓身處民主前線的台灣人民感同身受，當前中國對台海以及區域的軍事威脅持續在升高，不論是打壓台灣的國際空間或者是透過認知作戰、操作錯假訊息，來分化台灣的內部侵蝕民主，這些動作沒有一天停止，然而台灣人民從來沒有因此放棄堅持。

她表示，「相反的，我們投入更多努力來守護國家，包括發展自主的國防，強化不對稱戰力，並且鞏固國民的心防，防範認知作戰的分化，讓台灣成為一個更具韌性的民主之島。」

總統說，台灣要告訴全世界，「我們有堅定的自我防衛的決心，也會守護我們的民主自由的生活方式」。她說，區域的穩定安全從來都不是單一國家的課題，烏克蘭危機告訴大家，民主國家間的相互合作與積極作為，至為關鍵。