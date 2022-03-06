為了小事吵架就鬧分手？四步驟教你如何管理「情感帳戶」

不知道你有沒有聽過這樣的故事：「一對夫妻為了牙膏要從頭開始擠，還是尾巴開始擠，而吵到要打離婚官司？」

這或許聽起來很荒謬，但卻存在於真實世界中，許多人的交往經驗裡面。

到底為什麼有些人可以為了一件小事情吵架吵到天翻地覆，有另一些人卻能夠大事化小、小事化無呢？婚姻專家高特曼（John Gottman）發現，那些吵架會越吵越兇的人，在爭執時，彼此都是處於張牙舞爪的狀態裡的，但關係好的伴侶，即便到了吵架，彼此也很少跌入負面情緒當中，而大多停留在中性、平穩的情緒裡。

生理學的研究也支持了高特曼的說法。在一段缺乏安全感的關係裡，伴侶吵架時，彼此的腎上腺素會大量地增加，反之，在一段有安全感的關係裡，彼此的腎上腺素並不會有太大的波動。

好了，這時候問題就來了。到底是什麼決定了一對伴侶吵架時，會不會陷入強烈的負面情緒，同時被腎上腺素給淹沒呢？心理學家哈利提出了所謂的情感帳戶的概念，恰好說明了為什麼世界上會有這兩種吵架的極端發生。

威拉德・哈利（Willard Harley）認為，我們和別人之間的關係，就好像一本又一本的帳本，我們和對方的互動，有可能會增加這本帳本之中的存款，也有可能減少這本帳本之中的存款。

哪一些互動可以增加存款呢？譬如說「讓對方感覺到被關心」、「讓對方感覺到被欣賞、被肯定」、「做一些讓對方高興的事情」，便有可能增加彼此戶頭之間的存款。

那麼，又有哪些事情會造成存款被提走呢？讓對方受挫折、受委屈、受痛苦，讓對方感受到被誤解、被批評、被傷害，都是有可能會讓彼此存款越來越少的行為。

我認為，當一段關係中，雙方的存款都很雄厚時，彼此在爭執的時候，就比較能夠朝向大事化小、小事化無的方向前進，因為彼此對彼此都有信任感；反之，若彼此財力缺乏，那麼碰到很多小事情，都會往壞處做解讀，進而造成翻舊帳的行為不斷出現，彼此之間缺乏安全感，使得小事情像雪球ㄧ般越滾越大。

當一段關係的帳戶透支了的時候，因為擠牙膏這種小事情鬧離婚的社會事件，就很有可能會發生了。

那麼，到底該怎麼管理好情感帳戶呢？哈利提出了四個要點。

如何管理情感帳戶？

首先，管理帳戶是雙方的責任，並不是由單一方一直付出，另一方一直花錢，必須要是兩個人一起經營才行。也就是說，單方面討好、付出的關係並不會長久，只有雙方都能夠一起投入，才是經營情感帳戶的首要之道。

再者，要兩個人都只存錢、不花錢，其實是很困難的，有時候鬧一點小脾氣、對伴侶任性一下，並不會導致彼此破產。真正會讓彼此破產的是，長時間處在花錢的狀態，兩個人都不停地為了許多事情起衝突，這才是導致雙方關係不斷變差的關鍵。

那麼，存款到底難不難呢？其實很簡單。不經意地為對方準備一些小驚喜、工作的空檔發個訊息問候對方、一個不經意的擁抱、一場小小的夜景之旅，都有可能為彼此的帳戶增加更豐厚的財產。

最後，要定期做財務報表，了解彼此都是為了哪些事情在提款。譬如在爭執時，容易說出刺人的話，而這些話剛好打到了對方的地雷、在和對方出去玩時，常常玩到太晚回家，導致隔天疲倦不堪無法好好上班、被老闆罵，進而影響到和對方說話的語氣等等。

這些可能都是一些不經意的小事，但若是能夠縷縷彼此發生爭執的原因，將會有助於兩個人減少破產的可能性。

如果不知道該怎麼和對方溝通，高特曼提出過的一些溝通方式，應該可以做為參考：

高特曼認為，情侶應當分開輪流訴說自己的立場，而不是同時表達自己的意見。當你扮演傾聽方時，你需要留意到你所說的話，有哪些可能會刺激到伴侶，進而避開這些地雷。

除此之外，把重心放在自己身上，比起指責對方來得有效，譬如「我希望你可以好好聽我說話，而不是急著反駁我。」而非「我要好好的說話，你就不能安靜的聽嗎？」

發現了嗎？重要的並不是「句子是否以『我』開頭」，而是訴說的重心在自己身上。

最後，重要的事情在於，應該聚焦在目前溝通的事情之上，避免跑題翻舊帳。

而作為傾聽的一方，展現出傾聽的意願是很重要的，同時也要在傾聽時，確認自己聽到的，是否和對方想表示的相同，譬如「我在想，你希望我可以不要那麼急著反駁你，先聽你把話說完，對嗎？」

同時，如果你真的發現自己快氣炸了，實在聽不下去，那麼請喊暫停，告訴對方你需要時間休息，而不是忍到無法忍受之後，一口氣炸在對方身上。

最後，正在溝通的雙方要記得，自己是愛著對方，所以才和對方攜手前進、平等溝通，而不是為了打贏對方，才和對方打擂台的。

愛情與婚姻的溝通並不容易，但是經過一次又一次的練習，將讓我們的情感帳戶遠離破產、逐步致富。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航