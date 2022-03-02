14天不斷電的教召新制首梯將入營：每天施訓10小時，包含夜間武器射擊訓練

（中央社）為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集試行驗證，首梯召員5日將入營。考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

首梯新制教召為熟悉戰時的戰場環境，有別過往在軍事營區報到，召員將自行前往戰術位置報到（桃園蘆竹山腳國小），以防守林口海灘為訓練目標。

國防部上午舉行「新制教育召集整備概況」記者會，國防部全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將表示，為有效提升後備戰力，規劃今年第一季至三季，由三軍及後備指揮部採局部方式實施。

訓練流程5階段，每日訓練10小時

第一季接訓單位包括陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營，年度共召訓24個營、1個連，今年訓練能量約1萬5000人，並於第4季檢討試行成效。

俞文鎮指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力。

考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

俞文鎮指出，第1天結合戰術位置報到（桃園蘆竹山腳國小），並接續在周邊地區施訓，以磨練戰場狀況處置。

軍方人士補充，為熟悉戰時戰場環境，有別過往在軍事營區報到，召員將自行前往戰術位置，也就是山腳國小報到領取裝備，並以防守林口海灘為訓練目標，這次在山腳國小共有600名人員進駐（含國軍幹部及受召員）。

俞文鎮指出，訓練流程共分五個階段：

第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務

第二階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救

第三階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練

第四階段為第11天至13天，為營戰備任務訓練

第五階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謀少將指出，此次課程也包括戰術行軍，結合綜合戰鬥教練、射擊訓練及夜間教練，其中夜間教練以編制武器射擊為主，和野外宿營為一個循環，每個循環課程2至4天，行軍里程10公里以上。

國防部發言人史順文少將也強調，此次新制教育召集為首次執行，仍會有許多地方需要調整，因此軍方會蒐整每一次的經驗並修正。

教召要準備什麼？可以帶手機嗎？

《ETtoday》報導，對於手機相關的規定，國防部表示，召員相關的管制及要求跟常備部隊一樣，手機在召員報到後會造冊實施列管，定點、定時開放使用，以連為單位，每一天晚上19:00－20:00、21:00－22:00開放使用，對重要事項實施聯繫，所有的管制都有一定程序，也行之已年，並沒有太大問題。

若手機有沒電狀況，國防部指出，施訓單位都會準備相關延長線，請召員帶所屬充電器，每天開放時間使用，操課時間也會設置在安官桌周邊，讓召員充電。

根據國防部規定，召員報到時要攜帶召集令、國民身分證、退伍令、健保卡及私章。且報到時嚴禁穿短褲、涼拖鞋，並禁止攜帶具有政治立場的宣傳品、酒精飲料、檳榔、刀具及違反《槍砲彈藥管制條例》之物品。

根據召員此次收到的教育召集令，此次還要攜帶疫苗接種黃卡（施打兩劑）、行動電源、個人所需藥品、足夠盥洗用具、手電筒等，若有需求可加帶保暖衣物。

《聯合新聞網》報導，不過國軍現役是使用T91步槍，但應召的後備軍人卻仍使用65K2步槍，國防部後次室後勤管理處處長黃信仁表示，國軍現役65K2步槍還有16萬多隻，3萬多支在庫房中油封，經聯保廠三級鑑定後，提供後備部隊射擊使用。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺