挺過「線民疑雲」，民進黨中執會通過徵召黃偉哲競選連任台南市長

備戰2022年地方選舉，民進黨中執會今（2）日下午處理台南市長、高雄市長、嘉義縣長候選人名單，由於尋求連任的台南市長黃偉哲近日身陷「線民案」風波，不僅正國會掌門人林佳龍在選對會宣稱代表野百合世代提出質疑，民進黨前秘書長羅文嘉也向友人透露，他當初就是黃偉哲主要的監控對象。一直傳出有意角逐台南市長的正國會立委陳亭妃，更提案呼籲所有提名人授權黨中央調查。

不過民進黨中執會於今天下午4點多結束，依照選對會版本通過，由主席提名黃偉哲市長、陳其邁市長與翁章梁縣長代表民進黨競選連任。

黃偉哲強調自己「30年來從未違背黨紀」

黃偉哲去年底陷入線民爭議，遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他本人，但他本人始終嚴正否認。

上周正國會中常委陳茂松、陳亭妃接連在中常會質疑，地方對於A143還有很多的疑慮，轉型正義是民進黨的精神，因此在提名前應該做個調查，並提案要求參選人授權黨中央進行相關調查。

另外民進黨學運世代成員、民進黨前秘書長羅文嘉近日接受媒體訪問時談及，自己曾經是黃偉哲的主要監控對象，要求公開檔案，「公開不就一切明瞭」；後也傳出，正國會領袖、交通部前部長林佳龍日前在黨內選舉對策委員會開會時以「學運世代」身分發聲，要求黃偉哲針對線民案自清。

黃偉哲今天離開中執會後受訪時表示，

加入民進黨30多年，從來沒有違背過黨紀、沒有離開過民進黨、沒有違反黨的決議與紀律，這30多年來走過的足跡可以被檢驗。 沒情緒是假的，這幾天不管是媒體所呈現，或是過去同志臉書文章等，這些內容看了都蠻難過的，但自己要更堅強，努力做好自己的角色。

黃偉哲也說，自己在40年前念大學時，那時碰到的包括來自情治機關、教官等恐嚇威脅，許多人都有同樣的經驗，甚至有威脅利誘、家人遭受騷擾，許多黨內同志都了解過去這些歷史。在檔案局封存的資料，他真的不知道內容是什麼，但他相信一定有許多情治機關不管是基於爭功諉過，或是假造資料，還沒有經過證實之前，就拿來審判自己的同志，他覺得「有些怪怪的」。

對於前民進黨秘書長羅文嘉表示自己曾遭黃偉哲監控，黃偉哲則回應，他還沒有跟羅文嘉溝通，兩人已經好幾年沒碰面，羅文嘉的指涉、講法與認知，和事實有落差，他會努力澄清。此外促轉會針對外界的指涉也有些說明，他認同這樣的說明。

黃偉哲說，除了感謝，他會更努力把市政做好，同時一定全力以赴，他也在中執會上承諾，一定打贏市長選戰，而且讓台南市議會民進黨能夠過半，這是努力的目標。

陳亭妃：尊重主席決定

陳亭妃則表示，不管怎樣他還是尊重黨主席，因為六都的提名本來就是由黨主席來決定。她本來的提案，用意也是出於「我們要做的是要保護候選人。」陳亭妃認為，羅文嘉流出新的事證後，若沒講清楚，外界就會開始質疑民進黨內的轉型價值是怎樣，「做得更完整，對黃偉哲更好，不要留東西給人攻擊。」

陳亭妃說，因為六都是主席提名，所以她尊重，她的立場就是從過去到現在都是如此，一些過程都只是希望，如果黨做到更完整保護候選人，後續如果國民黨有甚麼動作要怎麼處理，她就不知道了。她只能盡量提醒提醒，之後還是候選人要去面對。

黨內人士透露，今天整個討論過程並未動用表決，還是共識處理，大家也都願意尊重蔡英文作為主席，有徵召人選的權利。他認為這樣的氣氛對黨內來說是好的，各派系也對黨的團結有一定的重視，所以願意讓主席來做決定，這也代表蔡英文仍有相當程度的溝通協調能量。

黨內人士也提出，幾位學運世代的縣市首長包括鄭文燦、陳其邁都有發言，對黃偉哲遭受的質疑，表達一定的同理心，並強調黨內透過民主程序來提名，以及轉型正義，都是同等重要的價值。

在這過程中，黃偉哲多次強調自己絕對不是線民，不會背棄同志。至於徵詢小組也做了提名徵召報告書，裡面彙整了許多資料包括促轉會的文件、黃偉哲本人的多次聲明、線人相關的新聞報導等等，黨內人士強調，黃偉哲在台南市政上的表現深獲基層肯定。

黨內人士透露，選對會為此議題多次開會，每次開會討論都超過2小時，不過直到現在其實沒有太多新的內容或事證出現；今天主要的討論爭點就是，有中執委認為，媒體報導的傳聞並沒有直接證據，黨中央不可能只要有人提出質疑就重投調查一次，必須衡量有效證據力。而黨的提名作業有一定的節奏在跑，不至於卡住造成黨內無法溝通對話。雖然有不同聲音，不過大抵上並不是針對黃偉哲，而是強調清楚避免遭受對手攻擊。

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核稿編輯：翁世航