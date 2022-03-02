俄國知名指揮家葛濟夫與普亭私交甚篤，對烏克蘭危機持續噤聲遭藝文圈封殺

俄羅斯在今（2022）年2月24日入侵烏克蘭，此戰爭衝突的抵制聲浪也延燒至藝文圈，日前好萊塢片廠宣布抵制，俄羅斯藝術家也因無法認同俄羅斯入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展，而世界影壇最高殿堂坎城影展也表示不歡迎俄國代表參展。

至於俄羅斯知名指揮家葛濟夫（Valery Gergiev），則是因為與普亭（Vladimir Putin）私交甚篤，全球各大藝文機構要求葛濟夫表態，加入抵制俄羅斯的行列，但葛濟夫持續噤聲，因此也喪失多個榮譽頭銜與被迫取消各大表演。

享譽國際的俄羅斯指揮家葛濟夫｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄烏戰爭引起俄羅斯藝術家們的譴責，俄羅斯藝術家Kirill Savchenkov、Alexandra Sukhareva以及策展人Raimundas Malašauskas，就因無法認同俄羅斯入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展，導致即將於4月開幕的俄羅斯館無法如期開展。Kirill Savchenkov、Alexandra Sukhareva公開表示：「當百姓在砲火下死亡，當烏克蘭人藏匿於避難所，當俄羅斯抗議者遭到噤聲時，藝術就沒有容身之處。俄羅斯出生的我，不會在威尼斯雙年展的俄羅斯館展示作品。」

至於俄羅斯藝術圈的某些機構，也持續透過終止展覽或暫停未來展覽工作，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的不滿和抗議。例如， 俄羅斯最重要的博物館之一，位於莫斯科的車庫當代藝術博物館（ Garage Museum ）上週末就表示，終止為藝術家Anne Imhof、Helen Marten和其餘國際知名藝術家的展覽工作。

不過，相較於上述俄羅斯藝術家與場館的抵制， 俄羅斯知名指揮家葛濟夫立場就顯得偏向普亭。葛濟夫是 世界上最多產和最成功的指揮家之一，但他也同時備受爭議。在1990年代， 葛濟夫就與普亭熟識，並且互相力挺，普亭曾在俄羅斯極具代表性的 馬林斯基劇院支持 葛濟夫的演藝生涯，而葛濟夫也在音樂會上支持普亭的連任。

葛濟夫與普亭私交密切在國際音樂藝文圈也非新鮮事，葛濟夫也曾因此遭到抵制，例如2013年，當普亭推動 反同性戀立法之後， 葛濟夫在紐約音樂會的演出就遭LGBT活動人士抗議中斷；2014年，葛濟夫也連署過支持俄羅斯併吞克里米亞半島；到了2016年，俄羅斯軍隊幫助敘利亞之後，葛濟夫也曾在敘利亞的帕米拉廢墟中舉辦過音樂會。

普亭（左）與葛濟夫（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

根據《紐約時報》報導，慕尼黑市長賴特爾（Dieter Reiter）就公開要求葛濟夫譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並收回對普亭的支持，否則將拔除葛濟夫在慕尼黑愛樂（Munich Philharmonic）的首席指揮職位。

葛濟夫從2015年就開始擔任慕尼黑愛樂的首席指揮，這是慕尼黑的市立樂團，同時也是歐洲頂尖的交響樂團，在葛濟夫的指揮之下廣受好評，因此葛濟夫表定續任首席指揮直到2025年。不過由於葛濟夫對俄羅斯的入侵持續沈默不表態，因此也在近日，首席指揮的位置遭到拔除。

「 我原本以為 葛濟夫 會重新考慮並修改對俄羅斯領導人的正面評價，但是他沒有。 」慕尼黑市長賴特爾對此表示。而葛濟夫在德國的經紀人Marcus Felsner也已與他解約，並發出聲明表示：「經紀公司無法再代表葛濟夫，因為他不會或不能公開停止他對於俄羅斯暴行政權的長期支持。」

除了慕尼黑愛樂之外，葛濟夫也被免去鹿特丹愛樂樂團（Rotterdam Philharmonic Orchestra）名譽指揮的職務。樂團代表要求葛濟夫譴責普亭，但顯然葛濟夫也並未照做。鹿特丹愛樂樂團表示已經和葛濟夫進行對話，但是雙方存在無法解決的分歧，葛濟夫至此仍舊沒有回應。

其實，不只慕尼黑愛樂以及鹿特丹愛樂樂團，歐洲各大重要藝術節和樂團，都已經陸續宣布暫停與葛濟夫的合作，蘇格蘭愛丁堡國際藝術節就宣佈解除葛濟夫榮譽主席的職稱，表示這是為了支持基輔的人民。而葛濟夫接下來與維也納愛樂（Vienna Philharmonic）在曼哈頓的演出也被取消，除此之外巴黎愛樂廳、瑞士琉森音樂節也都加入抵制。

葛濟夫與維也納愛樂在2020年共同演出｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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核稿編輯：羅元祺