2022/03/02,
歐洲

俄羅斯開戰，為什麼眾多國外媒體都在談普亭的「心理狀態」？

俄羅斯開戰，為什麼眾多國外媒體都在談普亭的「心理狀態」？
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

一個健全的民主國家，會讓國家領導人的個人利益與國家的利益相結合。但是很不幸的，俄羅斯並不是一個健全的民主國家，所以普亭現在的心理狀態就是一個關鍵。

過去24小時之內，有很多的國外媒體在談普亭（Vladimir Putin）的心理狀態。剛開始我覺得不解，懷疑是不是歐美的記者太閒了？

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但是仔細想想，普亭現在的心理狀態真的是關鍵。因為俄軍的進展受阻，俄羅斯的經濟受到了歐美制裁的重創，所以對俄羅斯這個國家來說，現在停戰降低衝突應該是最合理而且明智的選擇。

但是對普亭個人來說，如果現在停戰可能會讓他失去權位，而他失去權位之後可能會被逮捕下獄，甚至失去性命，那停戰就不是一個好的選擇。

除了極少數的偉人之外，大部分人在做決定的時候，都會有意無意的把個人利益放在組織利益的前面。這對傑出的銷售人員來說是一種基本常識。

客戶的採購人員在進行採購的時候，會考慮到公司的利益（Company Agenda），也會考慮到個人的利益（Personal Agenda）。有時候公司的利益跟個人的利益是完全符合的，這時候如果採購人員為公司做出最好的決定，就能讓他升官加薪；但也有些時候，公司的利益跟個人的利益是不完全符合的，如果採購人員為公司做出最好的決定，反而會讓他累個半死，而且不能升官也不能加薪，那他就不會為公司做出最好的決定。

身為企業主或是高階主管，主要的工作之一就是要設計好公司的制度，讓員工們的個人的利益（Personal Agenda）與公司的利益（Company Agenda）相結合。

而一個健全的民主國家，也會讓國家領導人的個人利益與國家的利益相結合。

但是很不幸的，俄羅斯並不是一個健全的民主國家，所以普亭現在的心理狀態就是一個關鍵，他可能為了他個人的利益，帶著所有俄羅斯人走上絕路。而同樣的，其他獨裁國家的領導人的心理狀態也都會是世界和平的關鍵。

所以真心希望普亭現在能出去散散步，深呼吸幾下，千萬不要想不開啊。要不然第三次世界大戰爆發了，恐怕許多無辜的人連他們是怎麼死的都還搞不清楚。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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