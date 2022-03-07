健康闢謠：常放臭屁可能是大腸癌的前兆？

讀者WANG在2022年1月14日，利用本網站的「與我聯絡」詢問：

教授，想請教放臭屁一定就是代表腸道內壞菌過多的意思嗎？因為我本人早上都固定吃大燕麥片配豆漿喝，中午就吃兩份的蛋白質，晚餐則是吃豆類製品（豆干）或一些肉，每天也有吃不少的蔬菜水果，早上都有運動習慣，可是不曉得為什麼每天放的屁都臭的。不解，還是代表我腸道長了不好的東西嗎？

我是真沒想到，「臭屁」這個話題竟然是如此熱門，不論中文的還是英文的，網路文章是琳瑯滿目，看不完數不清。英文的還好，大多還算保守中肯，但中文的則不乏既響亮又撲鼻的，例如《健康2.0》在2020年12月16日發表的〈「放臭屁」可能是大腸癌前兆！江坤俊提醒：6種情況別忽視〉。

有趣的是，「李宜霖胃腸肝膽科」在 2018年4月13日就已經發表〈常放臭屁可能是大腸癌的前兆？〉，而第一段是開門見山就說，「常放臭屁是大腸癌前兆」只是謠傳。這個傳聞在網路上經常被轉載，門診裡病患也常提及這個傳聞帶來的困擾。放臭屁多數與大腸癌無關，但可以當作是身體發出的訊號。

更有趣的是，《中天快點TV》在2019年11月5日發表〈放臭屁是大腸癌？外科醫：這3顏色大便才危險〉，而第一段也是開門見山就說：

許多人疑惑「如果常常放臭屁，是不是得到大腸癌的前兆？」，基隆長庚一般外科副教授、主治醫師江坤俊表示，這是錯的，大腸癌跟放臭屁沒有絕對的關係……

所以，這位江醫師在2019年接受採訪時說「常放臭屁是大腸癌前兆」的說法是錯的，但是在2020年卻在自己主持的所謂的健康節目說「放臭屁可能是大腸癌前兆」。（請問，「可能」是有意義嗎？還是只是為了脫責？）

不管如何，根據一篇1998年發表的論文，臭屁的最主要臭味成分是hydrogen sulphide（硫化氫），然後是methanethiol（甲硫醇），然後是dimethyl sulphide（二甲基硫醚）。請看〈Identification of gases responsible for the odour of human flatus and evaluation of a device purported to reduce this odour〉（識別導致人體臭屁氣味的氣體並評估旨在減少這種氣味的裝置）。

為了要確保能取得臭屁樣本，這項研究讓志願者在前一天晚上和當天早上，各吃200公克的pinto beans（斑豆），並且在收集樣本之前兩小時，再吃15公克的lactulose（乳果糖）。

之所以會選用斑豆，是因為大多數豆類，包括斑豆，含有大量的膳食纖維、抗性澱粉和硫。 膳食纖維和抗性澱粉不能在小腸被消化，所以會進入大腸成為細菌的食物，而細菌在分解這些食物時就會產生氫氣、二氧化碳和甲烷。豆類所含的硫，則會被細菌轉化成硫化氫、甲硫醇、二甲基硫醚等帶有臭味的氣體。

乳果糖是半乳糖和果糖結合形成的雙醣，在臨床上是用來治療便秘。當牛奶被加熱時，乳糖就會轉化成乳果糖，而且是溫度越高，產生得就越多。可是人體並沒有能分解乳果糖的酶，所以乳果糖會進入大腸成為細菌的食物，從而導致產生具有滲透力和蠕動刺激作用的代謝物（如乙酸鹽），以及甲烷氣體。

從這個實驗的設計就可看出，臭屁的形成是取決於兩個因素：

氣體的形成：這是由於食物無法在小腸裡被分解，但可以在大腸裡被微生物分解，從而產生氫氣、二氧化碳、和甲烷等沒有味道的氣體。 臭味的形成：這是由於食物中含有大量的硫，從而被轉化為硫化氫、甲硫醇、二甲基硫醚等帶有臭味的氣體。

容易形成氣體的食物，通常是富含膳食纖維和抗性澱粉，而它們通常是被認為有益健康。請看〈「抗性澱粉」抗癌？〉以及〈膳食纖維誘發肝癌？〉。所以，常放屁不見得是件壞事。

另一種容易形成氣體的食物是牛奶，但這是因為大多數人，尤其是東方人，有「乳糖不耐症」的問題。這種人缺乏乳糖酶，所以無法在小腸裡分解乳糖，而沒有被分解的乳糖在進入大腸後就會被微生物分解，從而產生氣體。請看〈牛奶引起的疾病〉以及〈配方奶，為何需要，乳糖不耐，無法扭轉？〉。

至於臭味的形成，目前除了已知食物中的硫是最重要的元素之外，網路上的種種說法，包括出自許多胃腸科和腫瘤科的醫生，都是毫無科學根據。

例如前面提起的「常放臭屁是大腸癌的前兆」，儘管我竭盡所能，花了數小時的時間搜查公共醫學圖書館PubMed，但就是搜不到有任何可以支持此一說法的論文。我也到幾家較有信譽的醫療機構搜查，包括梅約診所、美國癌症協會、西奈山醫療系統、WebMD、紀念斯隆凱特琳癌症中心、美國CDC，一樣是查不到有任何一家說放臭屁是大腸癌的徵兆。

讀者WANG所問的「還是代表我腸道長了不好的東西嗎？」，如果指的是大腸癌，那有可能就是被《（不）健康2.0》這樣的節目給誤導了。至於為何「每天放的屁都臭的」，只能說是個人體質吧，例如，有些人的大腸裡可能有比較多或比較活躍的「臭氣生成菌」吧（沒有證據，只是臆測）。

不管如何，根據一篇2005發表的論文〈Effectiveness of devices purported to reduce flatus odor〉（號稱可降低臭屁味道的設備的有效性），碳纖維內褲能有效防止臭味的傳播。所以，我就用「碳纖維內褲」稍作搜索，發現市面上的確是有這種內褲。但是為了避免有推薦某某品牌之嫌，我還是請讀者自己去搜尋相關產品吧。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航