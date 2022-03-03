樂天集團插足NFT遊戲，台日最受關注的6大發展趨勢

文：邵鈺珊

隨著區塊鍊與雲端技術的成熟，台日開發商爭先恐後的布局海內外市場，究竟台日遊戲有哪些趨勢？玩家又有哪些不可不知的習慣呢？

趨勢一：台灣人更願意花錢在遊戲上

根據調查顯示，光是在雲端遊戲上，未來一年願意付費購買的台灣人比例，明顯多於日本人。付費的方式，不論台日，都以單次購買為主，可能是因為遊戲市場熱，新遊戲推出速度快，因此玩家在付費決策上傾向保持彈性。

雖然台灣人比較願意付錢，但日本人的單次付費預算較高。台灣人平均願意為單個遊戲支付的金額是27美元，日本人則願意支付35美元。

趨勢二：日本人更習慣用家用遊戲機

台灣擁有家用遊戲機的網民，多數只擁有一台(33%)，相較之下，日本人更願意在家裡囤放超過一台的遊戲機(26%)。在購買品牌方面，台灣人喜歡Switch，佔約七成；日本人喜歡Play Station，佔比超過六成。

趨勢三：SONY PlayStation Now最受關注

雖然SQUARE ENIX布局NFT遊戲的野心最為明顯，但玩家對SONY PS和Xbox進軍NFT領域的呼聲一直很高。可能跟遊戲平台的習慣及玩家屬性有關。

當詢問到雲端遊戲的知名度時，台日網民最關注的第一名都是SONY PlayStation Now，其次是Xbox Cloud Gaming和Google Stadia。

趨勢四：台灣人在意保固維修、日本人傾向經濟實惠

在選擇家用遊戲機上，保固維修期長，是吸引台灣玩家最主要的因素，其次是遊戲選擇是否豐富多元；而日本玩家會看搭配機台的遊戲價格，接著一併考量機台價格，進行總體評估，來判定該機台是否是個划算的投資。

趨勢五：台灣玩家未來半年願意購買遊戲機意願較高

未來半年可能購買遊戲的網民，台灣佔25.4%，而日本只有10.4%。同時，台灣玩家購買家用遊戲機的預算花費也高於日本，平均金額超過台幣1萬6千元(約為美金582元)；日本玩家的購買家用遊戲機的預算為日幣3萬6千元(約為美金312元)。

趨勢六：日本人更喜歡購買二手遊戲、周邊配件

進一步詢問遊戲周邊配件的購買習慣，有高達三成的日本人沒有特定購買習慣，而有兩成的日本人喜歡購買二手遊戲配件。而台灣玩家更傾向追逐創新潮流，「購買二手遊戲配件」完全擠不進台灣人的遊戲購買習慣前五名。

比起蒐藏經典，台灣網民更喜歡嘗鮮，40%的人喜歡「先購買一款遊戲/配件，之後有需要再添購」 ，也有38%的民眾會在「期間限定活動有折扣時才會購買」(38%)。

雖然元宇宙、NFT、雲端技術都是遊戲發展趨勢，但對於許多只想開心玩遊戲的人言，談投資或科技都過於沉重。但遊戲開發商仍相信，好的設計能夠帶給玩家耳目一新的體驗，也相信玩家會為了想要貢獻、使得遊戲內容更加精采，而接受新的遊戲方式。台日玩家的習慣，演繹了擁護經典和包容創新的遊戲態度，也許跨國界的遊戲生態，能讓遊戲自行在衝突與融合中，激盪出一條未來的成長趨勢。

責任編輯：何佳蓉

核稿編輯：黃玟捷