2022/03/03,
生活

樂天集團插足NFT遊戲，台日最受關注的6大發展趨勢

樂天集團插足NFT遊戲，台日最受關注的6大發展趨勢
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

NFT延燒至遊戲產業，就連創立於烏克蘭基輔的遊戲開發商GSC Game World都曾為遊戲引入NFT 商品。樂天集團於今年2月宣布正式啟動「Rakuten NFT」，提供藝術品、音樂、動漫，甚至遊戲的NFT銷售和 P2P 交易，而日本遊戲大廠史克威爾艾尼克斯(Square Enix)則將NFT、元宇宙、雲技術等視為2022年遊戲行業的主要趨勢。

文：邵鈺珊

隨著區塊鍊與雲端技術的成熟，台日開發商爭先恐後的布局海內外市場，究竟台日遊戲有哪些趨勢？玩家又有哪些不可不知的習慣呢？

趨勢一：台灣人更願意花錢在遊戲上

根據調查顯示，光是在雲端遊戲上，未來一年願意付費購買的台灣人比例，明顯多於日本人。付費的方式，不論台日，都以單次購買為主，可能是因為遊戲市場熱，新遊戲推出速度快，因此玩家在付費決策上傾向保持彈性。

雖然台灣人比較願意付錢，但日本人的單次付費預算較高。台灣人平均願意為單個遊戲支付的金額是27美元，日本人則願意支付35美元。

圖片_1

趨勢二：日本人更習慣用家用遊戲機

台灣擁有家用遊戲機的網民，多數只擁有一台(33%)，相較之下，日本人更願意在家裡囤放超過一台的遊戲機(26%)。在購買品牌方面，台灣人喜歡Switch，佔約七成；日本人喜歡Play Station，佔比超過六成。

圖片_2

趨勢三：SONY PlayStation Now最受關注

雖然SQUARE ENIX布局NFT遊戲的野心最為明顯，但玩家對SONY PS和Xbox進軍NFT領域的呼聲一直很高。可能跟遊戲平台的習慣及玩家屬性有關。

當詢問到雲端遊戲的知名度時，台日網民最關注的第一名都是SONY PlayStation Now，其次是Xbox Cloud Gaming和Google Stadia。

圖片_3

趨勢四：台灣人在意保固維修、日本人傾向經濟實惠

在選擇家用遊戲機上，保固維修期長，是吸引台灣玩家最主要的因素，其次是遊戲選擇是否豐富多元；而日本玩家會看搭配機台的遊戲價格，接著一併考量機台價格，進行總體評估，來判定該機台是否是個划算的投資。

圖片_4

趨勢五：台灣玩家未來半年願意購買遊戲機意願較高

未來半年可能購買遊戲的網民，台灣佔25.4%，而日本只有10.4%。同時，台灣玩家購買家用遊戲機的預算花費也高於日本，平均金額超過台幣1萬6千元(約為美金582元)；日本玩家的購買家用遊戲機的預算為日幣3萬6千元(約為美金312元)。

圖片_5
圖片_6

趨勢六：日本人更喜歡購買二手遊戲、周邊配件

進一步詢問遊戲周邊配件的購買習慣，有高達三成的日本人沒有特定購買習慣，而有兩成的日本人喜歡購買二手遊戲配件。而台灣玩家更傾向追逐創新潮流，「購買二手遊戲配件」完全擠不進台灣人的遊戲購買習慣前五名。

比起蒐藏經典，台灣網民更喜歡嘗鮮，40%的人喜歡「先購買一款遊戲/配件，之後有需要再添購」 ，也有38%的民眾會在「期間限定活動有折扣時才會購買」(38%)。

圖片_7
圖片_8

雖然元宇宙、NFT、雲端技術都是遊戲發展趨勢，但對於許多只想開心玩遊戲的人言，談投資或科技都過於沉重。但遊戲開發商仍相信，好的設計能夠帶給玩家耳目一新的體驗，也相信玩家會為了想要貢獻、使得遊戲內容更加精采，而接受新的遊戲方式。台日玩家的習慣，演繹了擁護經典和包容創新的遊戲態度，也許跨國界的遊戲生態，能讓遊戲自行在衝突與融合中，激盪出一條未來的成長趨勢。

責任編輯：何佳蓉
核稿編輯：黃玟捷


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。