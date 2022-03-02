2022/03/02,
歐洲

俄羅斯企業難擋國際制裁，「北溪二號公司」聲請破產、上百名員工全數遣散

俄羅斯企業難擋國際制裁，「北溪二號公司」聲請破產、上百名員工全數遣散
Photo Credit: AP / 達志影像

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北溪二號公司（Nord Stream 2 AG）因制裁面臨財務困境，已經向法院申請破產。所屬106名員工全數遣散。

《法新社》報導，負責俄德天然氣管線項目的北溪二號公司（Nord Stream 2 AG），因制裁面臨財務困境，已經向法院申請破產。所屬106名員工全數遣散。

《自由時報》報導，為懲罰俄國入侵烏克蘭，德國上週宣布關閉北溪二號天然氣管線，並停止審核程序，美國隨後也宣布對北溪二號公司實施制裁。

《路透社》，北溪二號公司在瑞士註冊，由俄羅斯國有天然氣巨頭Gazprom所有，該公司去（2021）年才完成這條由俄羅斯波羅的海海底通往德國、耗資110億美元的天然氣管線，旨在將俄羅斯向德國的天然氣輸送能力提高一倍。據歐盟能源總局數據，目前歐盟平均40％的天然氣進口來自俄羅斯，而德國的比例更超過50％，是世界上最大的俄國天然氣進口國。

由於莫斯科對烏克蘭的侵略行為，許多公司也紛紛從俄羅斯撤資，《政客》指出，英國石油公司（BP）在2月27日宣布將出售其在俄羅斯石油公司（Rosneft）高達140億美元股份。「殼牌」（Shell）公司則在2月28日表示對俄撤資。

「殼牌」與另外其他四家歐洲能源公司，分攤了大約一半的管道成本，Gazprom負責另外一半。去年「殼牌」在俄羅斯擁有約30億美元的非流動資產，包含另外兩個石油和天然氣項目的大量股份。

《科技藝術》指出，如果Gazprom找不到買家，會導致該公司損失數十億美元，鑒於目前國際情勢，這樣的情況極有可能發生。

《Swissinfo》引述《法新社》報導指出，除了北溪二號，還有不少俄羅斯企業總部位在瑞士朱格州（Zug）。該地經濟主管塔爾曼（Silvia Thalmann）認為，在西方國家針對俄國實施大模制裁開始產生效應後，接下來可能會有更多公司宣布破產。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


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