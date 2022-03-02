桃園幼兒園群聚+2：第25期疫苗預約開始，3月7日起機組員接種第三劑後返台檢疫將放寬

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增49例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入；另確診個案無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（8例）、美國及印尼（各5例）、印度（4例）、澳大利亞及香港（各2例）、新加坡、德國、馬來西亞、帛琉、南非及泰國（各1例）移入，另15例調查中。入境日介於今（2022）年2月6日至3月1日。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲。指揮官陳時中指出，這2例都是在居隔期間陰轉陽。

2例本土個案中，1例是國小電腦老師的學生（案20683），老師前段時間確診時就被匡列；另外1例是老師的友人（案20682），都是在匡列後陰轉陽。

Photo Credit:指揮中心

陳時中表示，桃園米迪幼兒園的案例牽涉到蠻多學校，也因為家長職場不同，整體案例相對複雜。昨（1）日也報告過，整體源頭還是以案20485有相對可能性。不過，全案因為匡列非常廣泛，目前看起來疫情並沒有往未被匡列的方向去走，相對樂觀。

現在待釐清的案件仍維持6件，桃園幼兒園案、板橋家庭群聚的新北涮涮鍋案，台北設計師案牽涉到房屋代銷、宗教團體群聚，這兩案已經穩定。另外3個都是個案，1個是台中驗船師，2個是加強版防疫旅館的護理人員，但目前沒有看到新的感染。

25期疫苗預約中，提供151萬劑量能

發言人莊人祥指出，25期疫苗共提供151萬劑的量能，今日已有7萬1728人預約，佔量能的4.73％，本次預約到4日中午12點截止。

莊人祥表示，醫療院所接種疫苗的處置費、獎勵費是以人次算，每個人次100元，每月結算。處置費目前結算到去（2021）年12月底共34.7億元，接種的獎勵費總共29.5億元。針對醫療院所接種每月達目標人次的接種、績效獎勵，目前則撥付到11月，11月之後的正在做資料核算，由於接種量非常龐大，還要確認資料再撥付。

機組員接種追加劑，自主健康管理調降為5天

指揮中心今日表示，目前超過9成機組員已完成追加劑的接種，但為盡可能降低傳染及突破性感染風險，將追加劑施打情形納入航空機組員風險分級之考量因素，調整國籍航空機組員返台後檢疫防疫措施。

從3月7日起，機組員長程航班已接種追加劑滿14天者，執行5天居家檢疫，自主健康管理調降為5天，未接種追加劑者則是5天居家檢疫，外加9天加強版自主健康管理。當班往返且未入境的短程航班，已接種追加劑且滿14天者，調降為7天自我健康監測+每7天PCR檢測，2次PCR間增加一次快篩，未接種維持7天自主健康管理+每7天PCR檢測。

陳時中表示，這兩天機場入境的人數會比較少，因為3月7日就會放鬆檢疫措施，之後人又會多起來，還是要加強注意。

Photo Credit:指揮中心

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺