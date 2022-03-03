一碰到乳房就莫名難過噁心、憂鬱沮喪，「乳頭悲傷症候群」有解嗎？

文：曾寶瑩博士

「悲傷乳頭症候群，有解嗎？我有產婦因為這樣不能哺乳。」

前幾天，因爲陳鈺萍醫師問起，我才知道在dcard上，有很多人在討論「乳房悲傷症候群」──一碰到乳房，就會莫名其妙的難過、噁心、憂鬱、沮喪，出現很多負面情緒。有些人偶爾發生，沒多久就會好，不太影響生活；有些人則會持續一段時間，還因此不能做愛或是哺乳，大家都搞不清楚為什麼會這樣。

很多人在這則貼文下留言，說自己也有同樣的困擾，原本以為是自己太奇怪，原來還有這麼多人有同樣的「症頭」，鬆了一口氣，心情上放鬆很多。

也有網友貼出網路截圖說，在google上查到這好像是一種心理病症，叫做「悲傷乳頭症」。原因不明，但似乎和催產素有關，也沒有查到治療方法。

嗯，我知道有很多人有過這樣的經驗。以前去演講，只要講到性愛溝通，我總會提到，很多人做愛的時候會有不舒服的感覺，痛啊、太刺激啊、會癢，因為不敢跟對方說，而因此開始排斥親密、做愛無法投入。忍耐壓抑下，不但沒辦法改變，還會讓彼此產生誤會。

演講結束，總是會有人來問我「陰蒂摸了會痛怎麼辦」、「對方動作太粗魯」這類說不出口的困擾，其中「摸乳頭就會冷掉，會憂鬱、傷心」也是很常出現的問題。經驗過的人都會說，很奇怪就是有種厭惡感，很難受，很想自己一個人躲起來。

其實這種現象，就是乳頭被刺激的時候，引發了性興奮感，卻也同時引發了負面情緒。比方說，你有可能潛意識、下意識的覺得，性是不好的、骯髒的。從小，大人們總是告訴你，性是骯髒的，不要亂摸、不要亂搞。就算你後來了解性沒那麼不好，也可以很健康、很快樂，但你可能已經接收、內化了大人對性的負面評價。

之後就有可能在自慰、做愛的時候，摸到乳頭、陰蒂，就同時勾動了內心深處，對性的羞恥感。一方面覺得性很正常啊，一方面又有丟臉的感覺，也可能因此對自己生氣、對大人生氣，覺得自己不好，也就會有傷心和沮喪的感覺跑出來了。

但麻煩的是，我們的心靈在面對不喜歡的想法的時候，可能就會啟動「壓抑機制」，讓這些想法不要再出現在意識之中，彷彿只要不要想起來，就不會難受了。

但很多時候卻常常轉變成「忘了事情，卻記得心情」，想不起為什麼會噁心、傷心、沮喪，卻實際經歷了負面的情緒。

在性治療的實務工作中，我曾經協助過好幾個碰觸乳房就會傷心或憤怒的案例，在理解和處理上，大致上有兩大方向：

1. 個案對自己乳房的身體意象（body image）

就是她是怎麼去理解自己的乳房？自己觸摸、他人觸摸所代表的意義是？這部分，通常會有一個我在上面提到的，類似的「壓抑機制」。因為心底有羞恥感，所以引發羞恥感的想法或念頭一出現，就會被壓抑下來，只剩下了羞恥和傷心的情緒。這就會導致個案自己說不出為什麼，但卻會在被摸到乳房之後，產生了噁心、傷心等負面情緒。

要調節這樣的負面感受，就要在一個讓個案覺得很安全的關係中，完整的經歷所有的情緒和感受。這個歷程對個案來說是一種情緒大冒險，治療師要能穩住個案，讓她不害怕去接觸自己深層的情緒和想法，這樣才能消化情緒。讓想法浮現，也才有機會轉化想法和感受。

2. 觸摸乳房時可能激發了情緒中樞杏仁核，同時也激發了負面記憶（但個案可能自己不清楚）

可以採用身體取向的治療方式，讓乳房被觸摸的時候，感受到被呵護、被照顧，不被評價。透過觸摸治療（治療師用手找到身體的情緒節點，用身體姿勢改變，讓身體感受到安全自在），直接進行身體溝通，改變乳房被觸摸時的情緒感受。

比方說，曾經有位太太因為夫妻無法做愛來找我（為了保護個案，以下故事已經過修改）。

太太說，他們夫妻原本性生活都沒問題，生完小孩後，只要先生摸到乳房就會噁心想吐，自己也不知道原因。夫妻兩感情很好，先生撫摸乳房的方式也和以前一樣，但就不知道為什麼，只要先生手碰到乳房，太太就會立刻覺得想反胃。

後來在療程中，她才慢慢察覺到自己壓抑在心底深處的想法：本來很美麗的乳房，竟然變成了被先生搓揉、被孩子吸吮的物體，自己好像變成了乳牛和妓女。

她原本沒辦法觸及這個想法，在終於說得出口的當下，情緒激動，又氣又傷心又沮喪，同時也很驚訝，原來自己心底壓抑了這麽多負面的想法。

知道自己壓抑的想法之後，我們試著一起改變她的身體意象：讓乳房既是寶寶的奶瓶，也依然是自己美麗的身體；可以激發先生性慾，也可以讓自己感到驕傲（個案以前很喜歡自己的乳房，那種驕傲不是因為可以吸引男人，而是單純覺得自己的乳房非常美麗）。

個案也才察覺到，從懷孕乳房脹大到穿不下以前的美麗內衣後，她就不再看自己的乳房，也不再保養乳房了。「因為都變形了啊！」個案傷心的說。

接著，她開始重新保養乳房，也買了新的內衣。有一天她很開心的告訴我「我找到一家性感大尺碼胸罩！」那時候，她也能接受先生的擁抱了，先生身體觸碰到她的乳房時，也比較不會有強烈的負面情緒。但是當先生的手摸上乳房，她就又有強烈的負面情緒，忍不住要把先生推開。

這種情況，從身體心理學的角度來理解，可以說是身體觸發的情緒還卡在身體裡，無法釋放。也就是現在大家很常提及的「心裡的傷身體會記住」，身體還在傷心難過，卻沒有被好好安慰。