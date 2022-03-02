王馥蓓出任電通行銷傳播集團企業永續發展合夥人

電通行銷傳播集團(dentsu)宣布延攬業界資深專家王馥蓓(Fupei Wang)擔任企業永續發展合夥人(Business Sunstainability Partner)，此任命自3月1日起正式生效，這是台灣行銷傳播業界第一個專注永續發展領域的職務。未來，王馥蓓將基於電通集團環境永續、多元包容、數位共好的三大策略，整合集團與品牌資源，推動永續發展解決方案與顧問服務。

專注於推動電通在永續發展領域的成長，電通集團全球執行董事林友琴指出：「延攬馥蓓擔任此職務，是電通全球積極投入永續發展解決方案的一個重要任命。企業在這個領域的未來，是供應鏈、商業模式和企業文化的轉型，需要更落地的永續策略，創新的商業模式和產業結盟，才能協助企業基業長青。我們已經串連電通集團全球網絡的力量，透過數據、科技與創造力發展多元且完整的解決方案，協助客戶達成永續的目標。馥蓓的加入，將讓台灣的電通商業顧問團隊更加強大，同時能加速引進電通集團的全球資源和實戰經驗，協助客戶達成永續目標。期待看見台灣有更多企業投入永續的行列，從善中成長，讓世界更好。」

電通行銷傳播集團台灣執行長唐心慧進一步指出：「身為行銷傳播業界的領導品牌，永續發展早已是電通全球重要的發展策略，可以從電通全球的科學基礎減碳減碳目標(Science-based target )已率先通過SBTi (科學基礎減碳目標倡議組織)認證看見，我們提出具體承諾，將於2030實現 【淨零溫室氣體排放】(net zero greenhouse gas emissions)的目標；因為我們的身體力行使我們更了解客戶，讓電通集團更能提出符合客戶需求的整合性包含行銷、數據商務、商業顧問、企業轉型以及企業永續的全方位解決方案。今年我們將全力投入資源在永續發展領域之中，我們將透過整合數據、科技與創造力，協同合作夥伴和同仁來協助客戶，發揮共創、共好的社會影響力進而讓世界更好；我們也相信馥蓓加入電通商業顧問(dentsu consult )團隊，不但替集團挹注更多元的專業力量，同時也提升電通的服務價值鏈，未來將透過接軌全球電通的資源，發展並提供專業的永續發展解決方案與顧問服務，幫助我們與客戶共同達到永續經營的目標。」

接下新職務，電通行銷傳播集團企業永續發展合夥人王馥蓓表示：「ESG永續發展是企業經營近年來的顯學。如何在兼顧獲利與永續之間，發展獨特ESG策略、打造ESG文化，以及強化ESG品牌形象，這是許多企業最在意的商業課題，更是未來重要的轉型方向。電通是全球第一個提出永續發展目標的行銷傳播集團，同時開發客戶所能應用的多元化解決方案。電通也是一個攜手合作夥伴與員工共同努力協助客戶，並且投入資源，真正落實永續發展承諾的行銷傳播集團。從願景、資源到實踐，這些正是吸引我加入電通的原因。我很開心成為電通商業顧問團隊的成員，與全球電通和台灣夥伴並肩合作，發展更多與時俱進的企業商務、轉型以及永續的整合解決方案與顧問服務。」

自詡為SDGs(註1)傳教士的王馥蓓投入業界25年，深耕於品牌、公關、危機管理與整合行銷服務，近年來積極投入永續發展領域，擁有企業永續管理師證照、聯合國 SDGs訓練證書，並經常受邀參與相關論壇或工作坊，過去也曾經擔任社企流、School 28、台大創創中心等企業導師與諮詢顧問，以及美國商會SDGs永續發展目標委員會共同主席等經歷。熱愛分享與教學的她，也曾於金融研訓中心、工商協進會等，擔任危機管理授課老師，目前也同時為台師大 GF-EMBA副教授、政大廣告系、輔大企管系副教授。

註1 : SDGs : Sustainable Development Goals是聯合國在2015年提出的「2030永續發展目標」，有17個永續發展目標，其中又涵蓋169項細項目標、230個參考指標。SDGs 包含消除飢餓、促進性別平權、負責任的生產與消費、減緩氣候變遷等17個永續發展目標，藉此引導政府、企業、民眾，透過每次的行動與決策，一起努力達到永續發展的可能。

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