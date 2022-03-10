《一鍵購買》：在亞馬遜倉庫攝影機拍不到的角落，寫著塗鴉文字「歡迎來到地獄」

文：艾立克．麥吉里斯

如果說我們現在正與新型態的新冠肺炎病毒抗戰，那麼亞馬遜就是我們的運兵車。在這場戰役中，動員攻打敵人的方法就是全球封鎖和自我隔離，亞馬遜供應動員的方式則是將所有用品送到眾人家中，讓我們可以乖乖待在家不出門。在網路上填滿生活需求剎那間已變成一種市民責任，重要性已經超越自我，曾經不確定的便利性（至少對某些人是），如今卻充滿正義色彩，藉由一鍵購買，我們便能成功壓低確診數字。

大批箱子送達後，往往得先在門廊或車庫躺上一、兩天，以免貨運過程沾上病毒粒子，等到包裹箱子的隔離期滿便可搬進屋裡。

包裹箱子的數量龐大，訂單也一樣，該公司無可匹敵的物流作業聲名遠播，這一次卻難得跟不上訂單速度，於是亞馬遜宣布再雇請10萬名倉庫員工，一週後又宣布增加7萬5000人。該公司通知消費者和第三方賣家將延後寄送不屬於必需品的訂單，最不可思議的驚人之舉是，他們暫時移除網站上鼓吹買家大量購買的行銷功能，亞馬遜居然罕見地不鼓勵買家花錢。

該公司果真能夠預知未來，知道它們的網路商店有天會成為什麼都賣的商店，而賣家也不再需要其他商店，只不過他們似乎還沒為這一天做好準備，這一天還沒到。

諸如此類的緊急措施只是暫時的，不久後又故態復萌，刺激消費者盡情購物，就連非必需品也是。事實上該公司透過演算法尋覓新方法，讓產品製造商只能在其網站販售，而不是透過其他零售商出售。隨著2020年的國家危機巔峰期結束，某些後果也逐漸明朗。流行病毒在美國生活激起一連串相關發展，並且猶如一捲故障影片的卷軸般瘋狂旋轉。

新聞組織的廣告收益大多早就被矽谷接手，如今所剩無幾的收益也因為商業活動停擺而飛了—為了存活，許多新聞業者讓員工強制休假，上班也改成輪班制，導致播報關於流行病毒第一線新聞的人手不足，也無法播報人民為遭到明尼亞波利斯的警官跪頸致死的喬治．佛洛伊德（George Floyd）的抗議新聞。

到了2020年八月，情況惡劣到連鎖報社之一的論壇出版公司（Tribune Publishing Company）宣布，他們和《紐約每日新聞》（New York Daily News）、《奧蘭多前哨報》（Orlando Sentinel）等其他報社吹響熄燈號，2011年驚爆當地亞馬遜倉庫員工發生熱衰竭暈倒事件的《艾倫頓晨報》（Allentown Morning Call）也難逃此劫。12月，論壇報關閉了康乃狄克州最大報《哈特福德新聞報》（Hartford Courant），該報社也是美國連續發行最久的長青樹。

撐過前20年動盪的零售業老店如今也瀕臨倒閉。大型連鎖百貨公司JCpenney、尼曼馬庫斯（Neiman Marcus）、J.Crew 都宣布破產。梅西百貨也暫時關閉775家分店，12萬5000名員工放無薪假，兩個月內股票更是跌了75％，跌出標準普爾500指數。亞馬遜的西雅圖好鄰居諾斯壯百貨則是宣布裁員幾千名員工。美國的小型獨立企業也存在相同危機，共計2萬5000間零售商店預期在2020年底歇業，這是近年來大規模關門店面數字的近3倍。

與此同時，這幾十年來主宰趨勢潮流、重塑經濟的公司生意興隆、鴻圖大展，與全美各地可見的經濟大出血相反。截至5月底，五大科技公司蘋果、臉書、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet 的市場資本總值，在短短兩個月內就增加亮眼的1兆7000萬美元，等於上升了43％。

光是這五家企業的總值就占了標準普爾500指數的五分之一，而且未來只會持續成長：這五大的現金總值總共是5570億美元，超過美國航空暨太空總署（NASA）的預算總額，他們則利用這筆錢收購新公司，將研究發展資金提高將近300億美元，他們的小型競爭對手只能緊縮支出。

「現下最不尋常的，就是不同種類的公司擁有非常極端的營運狀況，不少大型公司的財富淹腳目，它們的小對手卻從沒像現在如此岌岌可危。」歐巴馬總統的前顧問、經濟學家奧斯坦．古爾斯比（Austan Goolsbee）寫道。

最大贏家當然非亞馬遜莫屬，該公司的第一季銷售額超越去年整體銷售的四分之一，別忘了與此同時美國國內的整體零售銷售數字都像是自由落體。4月中亞馬遜的股票飆漲，並在流行病毒瀕臨最致命的階段，超越去年30％以上，貝佐斯的財產淨值光是在2個月內就增加240億美元。7月底，亞馬遜宣布第二季利潤雙倍成長，驚人銷售額超過去年整體的40％。

不只如此，新聞報導亞馬遜的股價漲得更高了—到了9月初業績成長已是84％，是其他科技龍頭成長數字的雙倍。「簡單來說，我們認為冠狀病毒為亞馬遜注入一劑生長激素，」一位產業分析師在給投資人的說明中寫道。

為了應付暴增的訂單，該公司1至10月間在全球招兵買馬，總共增添42萬5000名員工，美國非季節性員工的總人數增加到80萬人，全球的員工數量則超過120萬人，增加數字是去年的一半，緊追沃爾瑪和中國石油天然氣集團（China National Petroleum）之後（該統計數字還沒加入50萬名寄送包裹的司機）。