從蘇洵〈六國論〉論古今：烏克蘭為台灣示範，如何不被大國威勢所劫掠

俄羅斯在去年底開始在烏克蘭邊境蠢蠢欲動，後續派遣大量軍隊駐紮，最終在二月二十四日爆發第一波軍事行動，雙方關係開始愈趨緊張。而這緊張態勢也在國際間瀰漫開來，各國股匯市下跌重挫，石油價格上漲也可能連帶影響其他原物料供需的波動。

然而台灣和烏克蘭一樣的處境，皆是與強大國家比鄰而居，而那強大國家都時時存著併吞侵略的意圖。故而在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣內部社會不少人正擔心著中國會伺機而動，甚至認為台灣會步上烏克蘭的後路，甚至有些人認為要避免戰爭，台灣不應該處處刺激中國，以免這得來不易的和平現況被打破。

但是真正的問題意識在於：不刺激他並不代表他不會欺負你，聲明自我基本主張也不等於刻意刺激，委屈妥協並不會換來和平，百般配合對方也不見得有生存空間。上面這幾點個意識觀點，剛好可以透過蘇洵〈六國論〉來以古鑑今。

當然蘇洵寫出這篇文章的背景，正是由於他所處的北宋時代，面對外患（西夏、契丹）威脅而無力抵抗，甚至為了尋求和平而一味低聲下氣，每年奉送大量銀兩和絹匹來換取生活空間，甚至是割地奉送，最後卻也沒有換來安穩的生活空間。故而蘇洵在〈六國論〉當中的談論重點在於「賂」，但我認為當中還有一個論點是大家所忽略，如文中提及：

「為國者無使為積威之所劫哉！」

（翻譯：治國的人不能被他國累積的威勢所劫掠！）

簡言之，這個前提沒有先行建立，北宋也不會去賄賂，而西夏與契丹亦是掌握北宋「你會怕他」的心理，才會進而獅子大開口來索取賄賂，等到榨無脂水時再吃掉你最後的老本。然而蘇洵藉由戰國時代的秦國併吞六國之舉，以史為鑑來分析當下情勢，就是希望北宋不要再犯下歷史的錯誤。藉由俄羅斯與烏克蘭的衝突，還有中國與台灣之間的台海局勢，此刻看待戰國時代與北宋歷史，似乎都讓人內心有非常有感。

講到「積威之所劫」的脅迫，在俄羅斯與烏克蘭正式開戰之前，輿論多數地認為俄羅斯是強大的戰鬥民族，烏克蘭一定會輕而易舉地被拿下來，普亭意志一定會徹底實現，加上俄羅斯龐大國土及前蘇聯的背景，大家會如此想像也不意外，甚至在開戰後的頭一兩天，許多人也普遍對於烏克蘭抱持悲觀立場。殊不知後續傳來消息卻也讓人感到意外，因為俄羅斯的侵略進度似乎有些慢，而烏克蘭也並非一路潰敗，甚至傳出不少成功阻擋俄軍進攻的消息。剛開始一些俄軍佔上風的影片與訊息，先後也被證實是假訊息，更不否認俄羅斯有從中操控風向與製造戰情輿論。

加上戰事久拖後，他國政府與民間組織的援助也陸續加入並表態，不論是美國暗中提供偵搜情報，歐美各國聯合對俄羅斯進行外交制裁，多國送抵的軍備與武裝動員，Google地圖關閉部分顯示功能以保護烏克蘭居民，甚至是「匿名者」駭客組織對俄方網路系統的破壞癱瘓等等。許多援助力量從一開始的未明確表態，隨著烏克蘭在處於劣勢仍奮力迎戰的情況下，這波援助從多國政府、民間單位及地下匿名組織的先後串連，也讓這場戰事增添許多意料之外的開展。

最讓人感到意外的是烏克蘭並非不耐打，俄羅斯也似乎沒那麼神話，那麼多數人先前的恐懼與悲觀是從何而來？從「積威之所劫」的觀點來看，俄羅斯從中運作「認知戰」與「資訊戰」更可以想像了。對照中國與台灣的局勢，中國也不斷透過認知戰與資訊戰，強調解放軍無敵神話的大外宣，但是配有現代軍備的解放軍也從未參與正式戰爭，加上海峽屏障需要的兩棲作戰能力，解放軍是否可以如此神話地武統台灣？

既定印象中比中國強大的俄羅斯都能打成如此，我們更應該要認清別被中國「積威之所劫」給自降，就算解放軍尚未實質入侵台灣，但認知和資訊作戰卻早已操作其中。未實質發動軍事戰爭，但卻先利用恐懼心理來威嚇，在〈六國論〉這段話便說得很清楚：

「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢。起視四境，而秦兵又至矣。然則諸侯之地有限，暴秦之欲無厭，奉之彌繁，侵之愈急。故不戰而強弱勝負已判矣。」

（翻譯：諸侯為了避免秦國來攻，今天奉送五座城池討好，明天再割讓十座城池滿足秦國，諸侯暫時得到一夜安眠，隔日起床後再看四周環境，秦國兵馬又進逼過來。然而各國諸侯的土地有限，但暴虐秦國想侵吞各國的野心卻無限，諸侯送給秦國的土地愈多，秦國侵略威嚇的力道就愈急迫。所以說兩邊尚未開戰，但強弱勝負的態勢早已高下立判。）

上述蘇洵藉由評論戰國歷史來批判北宋當局，這段論述不論是用在俄羅斯與烏克蘭之間，或者是中國與台灣的兩岸態勢，都有其相似的處境，因為烏克蘭內部有「親俄」與「親烏」的兩股勢力在拉扯，亦同於台灣內部有「親中」與「親美」兩派立場。或許我們很難理解俄烏兩國之間的國情屬性，但是台灣內部卻時常看到幻想「中國夢」的人，甚至為了「偉大民族復興」的鄉愿而高唱和平兩岸和平，偏偏一廂情願的和平幻想並未讓中國放棄武力攻台，甚至中國逐年提高軍事預算與威嚇力道。

台灣內部親中派看到中國的強大卻「未戰先軟」，對照烏克蘭這次的頑強抵抗，官軍民上下一心地堅決奮戰，利用拉長時間換取更多外援空間，難道小國真的沒有抵抗大國的本錢？〈六國論〉這段話又提供了非常清楚的詮釋：

「向使三國各愛其地，齊人勿附於秦，刺客不行，良將猶在，則勝負之數，存亡之理，當與秦相較，或未易量。」 （翻譯：假使楚、韓、魏國都能愛惜自己的土地，不要為了求和而陸續割地；齊國最後仍逃不了被消滅的命運，若當初不要為了依附秦國而不援助其他五國；燕國持續起兵對抗仍有效果，若當初不要派荊軻行刺而自亂陣腳；趙國多次戰秦而能佔上風，若當初不要誤信讒言而誤殺良將。如果沒有這些因素，六國與秦國之間的勝負存亡，或許還不容易分出高下。）

故而從俄羅斯入侵烏克蘭的事件，對比中國與台灣之間的兩岸情勢，其實蘇洵〈六國論〉的歷史評論已說得非常清楚。俄烏雙方之間的戰事會發展成如何，或許還充滿著未知數，但我相信烏克蘭表現出了正面的示範，一廂情願的和平示軟也只會換來更糟糕的局面，就算最後烏克蘭未必能戰勝俄羅斯，但能讓俄羅斯因「慘勝」 而付出龐大消耗成本，甚至後悔出兵也就足夠了。台灣在諸多條件上也優於烏克蘭甚多，這也是我們面對強大中國長期以來的武統威脅下，全民在本質上就應要具備的心理素質與條件。

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