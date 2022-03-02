聯合國大會特別會議表決俄羅斯入侵案，歐洲議會壓倒性支持烏克蘭成為「歐盟候選國」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯入侵烏克蘭迄今，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）積極向外界聯繫，不僅使多數西方國家提供資金、醫療用品及軍事武器等實質援助，更陸續對俄羅斯展開經濟制裁，全球多數國家齊聲支持烏克蘭，漸讓俄羅斯陷入空前孤立。

澤倫斯基近日加大尋求支援力道，其於2022年2月28日呼籲歐盟應透過「特別程序」，立即讓烏克蘭加入歐盟。澤倫斯基表示，他已正式簽署加入歐盟所需的申請文件，並強調這是烏克蘭人民的選擇，相信這一切都有可能成真。

「我們的目標是與所有歐洲人站在一起，最重要的是，我們能擁有平等的地位。我相信這是公平的，也是我們應得的。」澤倫斯基在當日的公開演說中如此表示。

與此同時，聯合國大會也召開特別會議，討論俄羅斯對烏克蘭的軍事襲擊，並讓聯合國193個會員國皆能發表其對於俄羅斯入侵烏克蘭的看法。

根據《法國24電視台》（France 24）報導，聯合國大會召開特別會議的起因亦是俄羅斯引起的，俄羅斯否決了一項「譴責及要求俄羅斯立即撤軍烏克蘭」的聯合國安全理事會決議。

《法國24電視台》亦闡明，如果聯合國的五個常任理事國：俄羅斯、美國、英國、法國及中國，皆未能就共同維護和平的做法達成共識，則將於聯合國安全理事會成員在大會中召開特別會議。然而聯合國大會召開特別會議其實相當罕見，這是聯合國成立77年以來第11次的大會特別會議，突顯國際間對於俄羅斯侵略烏克蘭的關注程度。

聯大特別會議達成了哪些共識？

28日舉行的聯大特別會議，多數發言的聯合國官員及國家代表凝聚了同聲譴責俄羅斯入侵烏克蘭的「共識」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）率先表示：「聯合國與烏克蘭人民站在一起」，並稱俄羅斯的連日的轟炸，迫使烏克蘭有超過50萬人逃離該國，且住宅建築和其他非軍事基礎設備也遭受嚴重破壞。

「真是夠了！俄羅斯對烏克蘭的攻擊必須立即停止！」古特瑞斯亦強調，這些攻擊完全無法被接受，俄羅斯必須尊重烏克蘭的主權和領土的完整性。

來自馬爾地夫的聯合國大會主席夏希德（Abdulla Shahid）也贊同古特瑞斯的觀點，並呼籲各方保持最大限度的克制，給和平一個機會。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）先是感謝聯合國秘書長支持和平及《聯合國憲章》的堅定立場，但基斯利茨亞也強調，如果聯合國未能一同應對危機，「不僅烏克蘭無法生存，國際和平也將蕩然無存。」

法國代表提及，聯大有呼籲結束戰爭並要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的歷史責任，其也強調，任何國家都不應該將目光從武裝侵略和尋求庇護者的身上移開。

歐盟代表則以觀察員身份，強烈譴責俄羅斯無端入侵烏克蘭的行徑，同時也批評白羅斯一同參與侵略，歐盟表示「俄羅斯對此次入侵以及所造成的破壞、死傷須擔起全部責任，莫斯科當局必須立即停止軍事行動。」

波蘭代表認為，國際社會正面臨二戰以來歐洲最嚴重的人道主義危機之一，針對俄羅斯入侵，波蘭已對那些尋求庇護的烏克蘭人展開雙臂歡迎，並向捍衛國家自由的烏克蘭人致敬。

此外，加拿大、烏拉圭、斐濟、印尼、列支敦斯登、土耳其、愛爾蘭、日本、新加坡、哥斯大黎加、秘魯、巴拿馬、喬治亞等國，亦同聲譴責俄羅斯入侵烏克蘭，表示俄羅斯的無端入侵違反了國際法和《聯合國憲章》，並呼籲俄羅斯軍隊即刻撤出烏克蘭。

「譴責及要求俄羅斯立即撤軍烏克蘭」決議案，將於當地時間3月2日在聯大特別會議中進行表決，雖此案不具實質約束力，但多數聯合國會員國的態度已足以顯示俄羅斯當前遭孤立的程度。

烏克蘭總統澤倫斯基（中）簽署申請加入歐盟文件｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

關於烏克蘭加入歐盟一事，有哪些會員國持肯定態度？

據《美國新聞與世界報導》（U.S News & World Report）提及，在澤倫斯基於2月28日簽署「加入歐盟」的正式請求後，中歐及東歐的八個歐盟會員國也於同日發出公開信力挺，呼籲歐盟各成員國應立即給予烏克蘭歐盟候選國地位，並開啟會員國資格協談。

「我們，歐盟成員國的領袖們：保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克及斯洛維尼亞認為，烏克蘭應立即獲得加入歐盟的機會！」該公開信中寫道。

波蘭《第一新聞》（The First News）轉述波蘭常駐歐盟代表薩多斯 （Andrzej Sadoś）的說法表示，烏克蘭總統澤倫斯基簽署加入歐盟的請求極具歷史意義，這是波蘭、烏克蘭和歐洲皆期待已久的日子。

「我們完全支持我們的烏克蘭朋友，希望能以最快的速度讓烏克蘭加入歐盟這個大家庭。」薩多斯補充說道。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）於2月28日也在推特上寫道：「愛沙尼亞一直以來都支持烏克蘭加入歐盟！勇敢的烏克蘭人民正在為歐洲的民主價值而戰，給予烏克蘭歐盟候選國地位是歐盟應盡的道義責任」。

此外，根據英國《獨立報》（The Independent）報導，歐洲議會壓倒性通過一項「呼籲歐盟給予烏克蘭歐盟候選國地位」的不具約束力決議案，來聲援烏克蘭加入歐盟，該決議案同時獲得歐洲議會保守派和自由派團體的支持。

烏克蘭是否真的有機會加入歐盟？

雖然部分中歐、東歐的歐盟會員國力挺烏克蘭加入歐盟，然而根據歐盟規定，申請國須獲得歐盟內部的27個成員國一致同意才能批准加入，且其中的協商、審議程序往往須耗費數年的時間。