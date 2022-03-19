2022/03/19,
健康

勃起障礙反映全身健康：天氣轉寒，男性手腳容易冰涼當心不舉

勃起障礙反映全身健康：天氣轉寒，男性手腳容易冰涼當心不舉
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

中醫師楊永榮表示，小弟弟勃起需要充足、順暢的血流，如果手腳容易冰冷的男性常常出現勃起困難，很可能已經有血液循環不良、血管阻塞，嚴重甚至可能有高血壓、高血糖的情況。

文：曾可梵（NOW健康）

天氣轉寒，男性手腳容易冰涼當心不舉。小林從年輕時就有手腳容易冰冷的問題，女友甚至因為他的手實在太冰冷，要戴手套才願意牽手。日前兩人相約到中部微旅行過夜，沒想到當晚氣溫驟降，兩人在棉被裡辦事還是感覺冷颼颼，更糟的是小林那晚之後竟然開始硬不起來，下半身思考能力明顯出現障礙。

小林後來就醫檢查，才得知自己有末梢循環不良問題才導致無法正常勃起。所幸經中醫調理後，末梢循環改善了，四肢不再冷冰冰，小弟弟硬不起來的問題也隨之消失。

勃起功能障礙看似下半身問題，其實反映全身健康狀況

中醫師楊永榮表示，小弟弟勃起需要充足、順暢的血流，如果手腳容易冰冷的男性常常出現勃起困難，很可能已經有血液循環不良、血管阻塞，嚴重甚至可能有高血壓、高血糖的情況。勃起功能障礙雖然看似下半身問題，但其實很可能反映全身的健康狀況。

血管硬化、阻塞或不正常的靜脈回流等，是造成血管性陽痿常見的原因：

  • 血量不夠，造成勃起較慢、硬度不夠屬於輕中度動脈功能不全。
  • 不正常靜脈循環，充血後容易漏失，以致陰莖勃起後無法持續堅挺，無法性交，這類屬於靜脈漏血症候群。
  • 至於嚴重的血管缺陷，陰莖只能膨脹，完全無法勃起，就是重度血管性陽痿。

無論哪種程度都應提高警覺，儘早查明原因，對症治療。

楊永榮醫師認為，男性勃起的過程非常複雜，涉及血管、肌肉、神經、大腦到激素和情緒等許多生理層面，如果其中任何一個環節出問題，就會導致勃起功能障礙。天冷低溫易造成微血管收縮，陰莖海綿體血流量受到影響，就容易引發勃起功能障礙。

中醫治療對症下藥，治標治本又兼顧身體調理

中醫針對勃起障礙，採取對症治療，主要分為陰虛火旺、脾腎兩虛、溼熱下注慢性尿道炎、驚恐傷腎、陽虛不固等類型。先讓臟腑氣血旺盛，使陰莖海綿體順利充血，而且要使陰莖海綿體內靜脈的流出量減少，動脈流入血量快速增加，自然陰莖海綿體才能順利充血硬起來又能持久。

相較於西醫以補充荷爾蒙為主的治療方式，中醫治療則是以對症下藥的方式，又能調理身體，已成功讓許多男性重新抬頭挺胸。

楊永榮醫師提醒，飲食高油高糖，缺乏運動以及染上抽菸、喝酒、晚睡等習慣，都會影響血液循環，造成勃起障礙。建議男性朋友應規律生活作息，適度運動鍛鍊基礎體能，飲食多攝取富含茄紅素、硒、異黃酮和黃酮類的食物，多關注自己身體健康，自然就能維持美滿性生活。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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