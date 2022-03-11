《愛因斯坦的經典謎題》：在某些情況下，「以核武進行威嚇」的想法存著矛盾

文：傑瑞米．史坦葛倫

邏輯是一回事，常識則是另一回事。 ──阿爾伯特．哈伯德（Elbert Hubbard）《記事本》（The note book）

你可能覺得，本書中的謎題與難題與日常生活沒有太大的關係。這些問題或許容易讓人分心，但可能也是一種心智練習，只是它們所提出來的挑戰，與你日常會遇到的事情屬於不同類型。大部分的人都很容易以為邏輯是一回事，常識則是另一回事，正如阿爾伯特．哈伯德所說。

雖然你可能永遠不會有用房子與職業，去確定誰擁有一條魚的情況，但也不應該太快做出邏輯與常識無關的結論。計算機率的能力、思考各種決策情境並找出推理錯誤的能力，在現實世界中是很有意義的。而且能肯定的是，如果你是個賭徒，或曾經在法院審判中擔任陪審員，那你就會培養出這些能力。

如果你在接下來的現實世界問題中遇到了挫折，也許你會用「邏輯與理性是非必要奢侈品」來安慰自己，但在此之前你應該謹慎為宜。「邏輯是一回事，常識則是另一回事」這句話也許是對的，但是選擇常識而非邏輯，也許不全然理智。

威嚇悖論

史丹利．洛夫（Stanley Love）對自己種來參加梅迪本普斯（Meddybemps）年度秤重比賽的南瓜，一直非常自豪。有一天早上，他發現有一個南瓜被當地的梅迪波西（Meddy Posse）幫派做了記號，他當場感到身心交瘁。

洛夫察覺，鎮上的南瓜被做記號的問題越來越嚴重，於是決定採取嚇阻行動，以防止未來繼續受到騷擾。為了達到嚇阻的目的，他在他的土地周圍豎起了一個大型的告示牌，上面寫著：南瓜已經連上發電機，如果讓他看見任何人在他的南瓜上作怪，他就會通上電流。

但梅迪波西幫的人並不是區區幾千伏特電流就能嚇跑的人，所以隔一天晚上，他們又回到了洛夫的南瓜園，忙著在他得獎的亞特蘭大巨型南瓜上做記號。史丹利．洛夫在發電機後面親眼目睹這一切，但當他準備要履行諾言接通電流時，他意識到一件事：他並不想這樣做。這個方法沒有用，這些混混已經破壞了他的南瓜外觀，這時給他們苦頭吃，也沒有什麼意義了。

然後史丹利開始思考「威嚇」的定義與本質。對他來說，「威嚇行得通」這個想法背後似乎隱藏著一個悖論：

如果你只能藉著威脅對方一個你知道你不想執行的制裁行動才能嚇阻對方，那麼你一開始就無法形成執行這個制裁的意圖（因為你知道，你不想執行）。但威嚇要有效，靠的就是每一方都有意識，以某種具體方式作出回應的真實意圖是存在的。

這是真正的悖論嗎？它是否削弱了順利威嚇的整個想法？或者，有沒有我們仍然可以運用威嚇的方法？

威嚇的想法及手段難免讓人覺得緊張。不過，就史丹利．洛夫的南瓜例子來說，他覺得事情無法解決，是因為他認為試圖要阻止的犯行已經發生了，這時再實行威嚇的手段傷害梅迪波西幫眾，也已經是沒有道理的了。

不過值得探討的是，如果如果他確實依照他在房地產周圍的警告內容而採取行動，那麼對波西幫的報復行動，可以遏止未來的事件，威嚇的效果就會在未來加強力道，這個手段就是合理的。當然這並不代表他的特定威嚇形式就是合理的且合法的，而是指透過威嚇減少事件發生是可能的。

在某些情況下，威嚇的存在是矛盾的。假如你是某個國家的領導人，在面對著一個部隊規模比你大很多，常規武器也比你優越很多的敵對勢力，可能會依靠核武威嚇的手段，來保障你自己國家的安全。但如果威嚇沒有造成對方的恐懼，敵人對你發動攻擊了，這時再展開威嚇時提到的手段進行報復，（即發射你的武器），這樣的情況下，威嚇就是沒有意義的。遵循這樣的行動步驟，不僅贏不了戰爭，反而導致數百萬人的死亡而已。

但如果你已經知道，即使會遭到攻擊，你也不會或沒有打算做出反應，那麼你就無法形成報復意圖，這個威嚇手段從一開始就不會有效，在這樣的情況下，你的國家安全將會受到損害。

這種自相矛盾的想法，讓有些人產生了打造末日機器的念頭，根據時間或計畫事先設定好的，而且不能取消設定。在遇到全面攻擊時，末日機器會自動展開報復行動。然而，正如奇愛（Strangelove）博士的發現，末日機器會也會讓人們身陷困境。

書籍介紹

本文摘錄自《愛因斯坦的經典謎題【暢銷歐美10年珍藏版】》，采實文化出版

作者：傑瑞米．史坦葛倫

譯者：林麗雪

愛因斯坦說：「不是我很聰明，只是我面對問題的時間更久。」

歷久不衰的謎題、悖論與腦筋急轉彎，不僅為哲學家、數學家、科學家帶來啟發、刺激與靈感，更推動現代科學與哲學的發展，如果你喜歡數獨、動腦推理、考驗邏輯能力，絕對不能錯過這本書！

◎ 想跟愛因斯坦一樣聰明，先破解他的謎題：愛因斯坦小時候設計出一道謎題，據說全世界只有2％的人能夠破解，其實，你我都能成為那全世界2％的天才，只要運用邏輯就能推理出正確答案，但不能缺少⋯⋯

◎ 考倒許多人，也啟發不少科學家與哲學家：倫敦政經學院政治社會學博士、《哲學家雜誌》創辦人傑瑞米．史坦葛倫，熱愛哲學與推理，尤其是愛因斯坦的經典謎題。他發現，對許多人來說，看似簡單的問題，邏輯很容易被搞得很混亂。還有一些謎題、悖論，從古希臘時代以來，人們一再重複討論與挑戰，考倒許多人，也啟發許多科學家、哲學家和數學家。

因此，史坦葛倫蒐集從古至今、讓每個世代都絞盡腦汁的48道謎題與悖論，涵蓋領域包括：數學、邏輯、推理、哲學、語言、時間、心理學⋯⋯讓你能挑戰自我，鍛鍊推理能力，享受破解謎題的成就感。

Photo Credit: 采實文化

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