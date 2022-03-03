以國際法的角度，俄羅斯入侵烏克蘭構成哪些不法？

文：林子義（國立中興大學國際政治研究所碩士）

2月21日，俄羅斯承認烏克蘭頓巴斯地區，在2014年自行宣布獨立的「頓內次克」（Donetsk）和「盧甘斯克」（Lugansk）為主權國家，並以「維和」名義正式揮軍進入此區，隨後在24日全面實行對烏克蘭的「特殊軍事行動」。本文將扼要說明俄羅斯之行動在國際法上的意義及國際社會因應之機制。

以國際法的角度，俄羅斯分別構成哪些不法？

自聯合國成立以來，全面禁止國家之間從事武力或戰爭行為，《聯合國憲章》第2條第4項明定「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」

違反此條規定可能會構成國際法上的侵略（aggression），且以武力占領他國領土，也並非現代國際法所承認的領土取得合法要件，於是便有了這樣的戲碼：先由烏克蘭的親俄地區宣布獨立，烏克蘭政府與親俄地區交戰的過程中，俄羅斯則派出部隊「維和」，將雙方隔開，然後再由親俄地區舉行公投宣布加入俄羅斯，如此俄羅斯便沒有「侵略」或「非法取得領土」，反而是「和平締造者」。

然而英國首相強森（Boris Johnson）指責俄羅斯公然違反國際法，此指的是「過急承認」（precipitate recognition）：一個國家的一部份正在從事分離建國，但是其地位尚未確定，另一國就予以承認，構成了對該母國的干涉（intervention）。

其他國家只有在新國已「安全地與永久地建立起來」的情況下才適合給予承認。所謂「安全地與永久地建立起來」指新國已完全打敗了母國，或母國已完全放棄鎮壓，或雖仍在努力鎮壓但明顯已無力將新國置於其統治之下，或者母國已承認了新國家。

自2014年以來，烏克蘭始終未承認烏東兩地區是主權獨立國家，且一直維持對該地區的主權主張，也未放棄鎮壓其分離運動，所以俄羅斯與烏東地區建交的行為顯然構成了干涉，侵害烏克蘭的主權與國家利益，此點是至為明確的。

而俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）口中所提及的派軍「維和」，與此概念最接近的國際機制是聯合國的維和行動：在安理會的授權下派遣維和部隊前往衝突地區，然而出發前須獲得當地國家的同意，並且只有在受攻擊時才可基於自衛而使用武力，也不對爭端雙方選邊站，僅是在維持和平與秩序；俄軍的「維和」行動顯然沒有經過聯合國安理會的授權程序。

對於破壞國際和平的國家，國際社會可以採取何種措施因應？

就聯合國方面而言，安全理事會可以依《聯合國憲章》第39條作出判斷：「聯合國安全理事會應斷定任何和平之威脅、和平之破壞或侵略行為之是否存在，並應作成建議或抉擇依第41條及第42條規定之辦法，以維持或恢復國際和平及安全。」

若安理會確認俄羅斯的行為是破壞國際和平後，接下來可以決定要通過並執行憲章第41條所規定的經濟制裁：

「安全理事會得決定所應採武力以外之辦法，以實施其決議，並得促請聯合國會員國執行此項辦法。此項辦法得包括經濟關係、鐵路、海運、航空、郵、電、無線電及其他交通工具之局部或全部停止，以及外交關係之斷絕。」

或者是針對侵略國的軍事行動，憲章42條：

「安全理事會如認第41條所規定之辦法為不足或已經證明為不足時，得採取必要之空海陸軍行動，以維持或恢復國際和平及安全。此項行動得包括聯合國會員國之空海陸軍示威、封鎖及其他軍事舉動。」

然而俄羅斯是安理會常任理事國，享有否決權，所以實際上實行有困難。

參照克里米亞的前例，實際上西方各國比較會像之前那樣對俄羅斯採取政治、經濟制裁，採取直接軍事行動的機率很低。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航