2022/03/03,
國際

以國際法的角度，俄羅斯入侵烏克蘭構成哪些不法？

以國際法的角度，俄羅斯入侵烏克蘭構成哪些不法？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

自2014年以來，烏克蘭始終未承認烏東兩地區是主權獨立國家，且一直維持對該地區的主權主張，也未放棄鎮壓其分離運動，所以俄羅斯與烏東地區建交的行為顯然構成了干涉，侵害烏克蘭的主權與國家利益，此點是至為明確的。

文：林子義（國立中興大學國際政治研究所碩士）

2月21日，俄羅斯承認烏克蘭頓巴斯地區，在2014年自行宣布獨立的「頓內次克」（Donetsk）和「盧甘斯克」（Lugansk）為主權國家，並以「維和」名義正式揮軍進入此區，隨後在24日全面實行對烏克蘭的「特殊軍事行動」。本文將扼要說明俄羅斯之行動在國際法上的意義及國際社會因應之機制。

以國際法的角度，俄羅斯分別構成哪些不法？

自聯合國成立以來，全面禁止國家之間從事武力或戰爭行為，《聯合國憲章》第2條第4項明定「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」

違反此條規定可能會構成國際法上的侵略（aggression），且以武力占領他國領土，也並非現代國際法所承認的領土取得合法要件，於是便有了這樣的戲碼：先由烏克蘭的親俄地區宣布獨立，烏克蘭政府與親俄地區交戰的過程中，俄羅斯則派出部隊「維和」，將雙方隔開，然後再由親俄地區舉行公投宣布加入俄羅斯，如此俄羅斯便沒有「侵略」或「非法取得領土」，反而是「和平締造者」。

然而英國首相強森（Boris Johnson）指責俄羅斯公然違反國際法，此指的是「過急承認」（precipitate recognition）：一個國家的一部份正在從事分離建國，但是其地位尚未確定，另一國就予以承認，構成了對該母國的干涉（intervention）。

其他國家只有在新國已「安全地與永久地建立起來」的情況下才適合給予承認。所謂「安全地與永久地建立起來」指新國已完全打敗了母國，或母國已完全放棄鎮壓，或雖仍在努力鎮壓但明顯已無力將新國置於其統治之下，或者母國已承認了新國家。

自2014年以來，烏克蘭始終未承認烏東兩地區是主權獨立國家，且一直維持對該地區的主權主張，也未放棄鎮壓其分離運動，所以俄羅斯與烏東地區建交的行為顯然構成了干涉，侵害烏克蘭的主權與國家利益，此點是至為明確的。

而俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）口中所提及的派軍「維和」，與此概念最接近的國際機制是聯合國的維和行動：在安理會的授權下派遣維和部隊前往衝突地區，然而出發前須獲得當地國家的同意，並且只有在受攻擊時才可基於自衛而使用武力，也不對爭端雙方選邊站，僅是在維持和平與秩序；俄軍的「維和」行動顯然沒有經過聯合國安理會的授權程序。

對於破壞國際和平的國家，國際社會可以採取何種措施因應？

就聯合國方面而言，安全理事會可以依《聯合國憲章》第39條作出判斷：「聯合國安全理事會應斷定任何和平之威脅、和平之破壞或侵略行為之是否存在，並應作成建議或抉擇依第41條及第42條規定之辦法，以維持或恢復國際和平及安全。」

若安理會確認俄羅斯的行為是破壞國際和平後，接下來可以決定要通過並執行憲章第41條所規定的經濟制裁：

「安全理事會得決定所應採武力以外之辦法，以實施其決議，並得促請聯合國會員國執行此項辦法。此項辦法得包括經濟關係、鐵路、海運、航空、郵、電、無線電及其他交通工具之局部或全部停止，以及外交關係之斷絕。」

或者是針對侵略國的軍事行動，憲章42條：

「安全理事會如認第41條所規定之辦法為不足或已經證明為不足時，得採取必要之空海陸軍行動，以維持或恢復國際和平及安全。此項行動得包括聯合國會員國之空海陸軍示威、封鎖及其他軍事舉動。」

然而俄羅斯是安理會常任理事國，享有否決權，所以實際上實行有困難。

參照克里米亞的前例，實際上西方各國比較會像之前那樣對俄羅斯採取政治、經濟制裁，採取直接軍事行動的機率很低。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。