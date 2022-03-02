美國與國際能源署釋放6000萬桶緊急儲備石油，白宮：要讓俄羅斯變成全球經濟的孤兒

白宮官員矢言要讓俄羅斯成為全球經濟的孤兒，發動系列金融戰，且為進一步防止烏俄戰爭惡化，美國和國際能源署（IEA）成員國昨（2）日宣布，從緊急儲備中釋放6000萬桶石油，壓抑高居不下的石油價格，打擊俄羅斯能源出口。

俄羅斯將成全球經濟的孤兒

目前由歐美各國發動一系列的經濟制裁，可能遠超過俄羅斯總統普亭的預期。目前俄羅斯商業銀行、中行、產業以及政界人士，都受到強烈的打擊。

《華爾街日報》報導，在過去針對伊朗、北韓等國家，這種規模的經濟制裁，往往都需要數年來逐步實施。但是2月26日，白宮官員對外明確表示，要讓俄羅斯變成全球經濟的孤兒（financial pariah）。

其中，最具殺傷力的經濟制裁是阻斷俄羅斯央行動用外匯存底，這代表該行已經不能透過購買盧布，穩定匯率，同時償還外債利息的能力也受到影響。

國際金融協會（IIF）預估，俄羅斯央行的外匯存底，有半數已經凍結。IIF副首席經濟學家瑞帕柯娃（Elina Ribakova）日前警告，若烏俄戰事不停止，債務違約與重整機率將提高，特別可能會「倒債」。

瑞帕柯娃還說，歐美系列的經濟制裁，將使俄羅斯今（2022）年的國內生產毛額（GDP）萎縮10%，通貨膨脹也會攀升到2位數。

他表示：「這好像帶我們回到20世紀初90年代，當時（俄國）經濟與全球經濟幾乎完全脫鉤。」不過，國際上也傳出另一種聲音，歐洲經濟智庫Bruegel學者Simone Tagliapietra強調，能源出口才是普亭經濟實力的核心。

能源制裁才是打擊普亭的利器

美國和其盟友於近日出來了系列的經濟制裁，卻刻意將大宗原物料和能源排除，除了會擔心對自己國家的經濟造成影響外，還考慮到了歐洲天然氣供應已經所剩不多。

《華爾街日報》報導強調，沙烏地阿拉伯在2020年動用石油價格戰，向全球展現了制衡普亭的威力。當時沙烏地冒著財政赤字風險，向市場大量供給原油，導致油價跌到負值，迫使俄羅斯恢復與石油輸出國組織（OPEC）的合作。

智庫Bruegel分析，歐洲開始拒絕進口俄國斯天然氣的話，勉強能夠度過今年冬天，但是在接下來2至3年就要實施「工業配給」，將對能源、化肥及鋼鐵產業造成深遠影響。再來是，原油，它不像天然氣模式，可以向全球國際買家販售，但「銀行現金流制裁」可能讓買家造成額外風險。

歐美各國近日也意識到原油的重要性，美國和國際能源署成員國昨日宣布，將從緊急儲備中釋放6000萬桶石油，向市場提供「新供應」，打壓油價；市場寄望的眾多美國頁岩油公司，卻因為過去幾年，過度開採，導致債台高築，也無法有相應的增產計畫，補足能源缺口。

倫敦大學瑪麗王后學院國際政治學教授Lee Jones看法較為悲觀，他即使是全面性制裁也無法對普亭造成效果，因為從過去伊朗、緬甸的例子發現，掌權者可以將痛苦轉嫁給人民。

聚焦國內情況，由於國際能源價格高漲，台灣中油告訴《關鍵評論網》，3月份液化石油氣每公斤調漲4.3元。中油強調，中央政策穩定物價，將全面吸收，目前累計吸收金額達到每公斤22.3元，預計日後國際價格跌價時再行回補。

最後，面對俄羅斯債券持續重挫，昨（1）日銀行局副局長童政彰表示，台灣總共4家國銀持有50.3億元（新台幣1408億元）俄羅斯債券，含政府公債、公司債、及金融債等，分別在1月底提列損失。另外，壽險業握有1382億元俄羅斯債券，放在「攤銷後成本」，不受短期波動影響，亦不影響淨值。

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核稿編輯：翁世航