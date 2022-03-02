馬國政府不明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭，遭批忘了馬航MH17航班空難事件

2014年7月17日，一架馬來西亞航空MH17號班機從荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞途中，在烏克蘭東部遭飛彈擊落，機上298人罹難，而罪魁禍首就是烏克蘭東部的親俄分離主義武裝部隊。七年半之後，俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，也引爆了馬來西亞政爭。

俄羅斯在今年2月24日派軍入侵烏克蘭，引起國際社會的強烈譴責，不過在東協成員國中，除了印尼和新加坡對俄羅斯表達強烈譴責的立場外，其它東協國家則發出措辭不強烈的外交表態，其中包括馬來西亞。

2月26日，在柬埔寨進行訪問的馬來西亞首相依斯邁沙比里在記者會表示，馬來西亞政府密切關注俄烏衝突，並稱「東協作為一個自由國家組織，我們同意不干預國外發生的問題。」

值得注意的是，依斯邁的形容是「衝突升級」（escalation of conlict），而非軍事入侵行動。而首相署26日發布的文告，呼籲各方通過對話和談判，尋求和平及友好方案解決烏克蘭「衝突升級」的危機。由於依斯邁並沒有強烈譴責俄羅斯的侵略行動，引起了在野黨與前外交部長的不滿。

《當今大馬》27日報導，在野的公正黨國會議員沈志勤批評依斯邁過於軟弱，不敢點名俄羅斯是入侵者。沈志勤指出，從2014年的馬航MH17航班遭擊落事件來看，馬來西亞也是俄烏衝突的受害者，依斯邁軟弱的立場將令MH17罹難者家屬感到失望。

對於官方曖昧不明的立場，馬來西亞前外交部長阿尼法阿曼（Anifah Aman）也在臉書撰文，呼籲官方堅定表達反侵略立場。根據《當今大馬》報導，阿尼法提醒馬來西亞也可能會遭到大國的傷害，尤其在南海主權爭議上，也可能發生如今烏克蘭的局面。儘管阿尼法無指明是哪個大國，但應是指和馬來西亞有南海主權爭議的中國，去年中國船艦曾闖入馬來西亞水域。

阿尼法曾在2009年至2018年擔任國陣政府的外長，他指出馬烏關係特殊，「我們已經體會過俄烏關係造成的深遠影響」。

2014年馬航MH17客機就在烏克蘭邊境遭擊落，而客機殘骸就掉落在親俄叛軍掌控的頓內茨克（Donetsk）內，如今這地區已成了俄羅斯2月21日承認獨立的頓內茨克人民共和國。阿尼法說「MH17悲劇帶給我們悲痛，我認為俄羅斯與烏克蘭之間情勢惡化會為更多人帶來悲痛。」

另一方面，烏克蘭駐馬來西亞大使奧歷山大內奇塔伊洛（Olexander Nechytaylo）在1日呼籲，馬來西亞政府需對俄羅斯入侵烏克蘭做出更明確的立場，因為俄羅斯違反了國際法、主權和領土完整的原則，這與馬來西亞的基本外交立場、歐盟及東協的憲章是相違背的。

禁俄油船停靠馬港口

儘管馬來西亞政府無強烈譴責俄羅斯的侵略行動，但為避免違反美國的制裁措施，已拒絕俄羅斯原油船「琳達號」（The Linda）停靠馬六甲瓜拉寧宜港口。

路透社報導，目前正在印度洋航行的琳達號，原預計週末會抵達瓜拉寧宜港口。根據馬來西亞交通部3月1日發表的聲明，瓜拉寧宜港口營運商決定拒絕琳達號靠港，以免違反任何制裁措施。而交通部也強調這是港口營運商的決定，而非政府的決定。

報導指出，懸掛俄羅斯國旗的琳達號，因涉嫌運為伊朗運輸石油，早已遭到美國的制裁。美國當局稱琳達號由俄羅斯銀行Promsvyazbank的子公司 PSB Leasing所有，該公司目前也受到國際制裁。不過Provsyazbank 否認其子公司擁有這艘船。

無論如何，馬來西亞交通部已表示將繼續追踪情況，依政府的政策需要採取進一步行動。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範