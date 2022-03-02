拜登上任後首場國情咨文：宣布對俄國關閉領空，支持烏克蘭「自由永遠戰勝暴政」

在全球關注俄羅斯入侵烏克蘭的同時，美國總統拜登（Joe Biden）在美國時間1日晚間發表第一次國情咨文演講。他在演講中表達了對自由的決心，以及在當前的關鍵時刻，對美國人民的樂觀與信心。

針對烏克蘭危機，拜登於演講中強調美國與歐盟、自由世界的同盟，「和我們的盟友一起——我們正在實施強而有力的經濟制裁。」他提及俄羅斯被逐出SWIFT（環球銀行金融電信協會）、切斷俄國銀行與國際金融體系，並阻止中央銀行保護俄羅斯盧布，讓6300億美元的「戰爭基金」變得一文不值。

拜登指出，俄羅斯盧布至今已經貶值了30％，股市下跌40％，各項交易仍舊停擺，在搖搖欲墜的經濟體中，他再度強調：「只有普亭才是罪魁禍首。」

至於美國是否出兵協助烏克蘭，拜登提及，美國正直接提供超過10億美元的援助，提供軍事、經濟、人道主義的支援。但美國的軍隊沒有參與戰爭，也不會和在烏克蘭的俄國軍隊起衝突：「我們的部隊不是去歐洲、在烏克蘭作戰，而是要保衛北約盟國——如果普亭（Vladimir Putin）決定繼續向西移動。」

對於整體世界局勢，拜登認為，俄國總統普亭發動的對烏戰爭，會讓俄羅斯更加衰弱，反之，其他地區會變得更強大，「我們看到了各國領導人之間的團結」、「即使是俄羅斯，人們也聚集在世界各地的城市，表明他們對烏克蘭的支持。」

同時，拜登也宣布新措施制裁俄羅斯，禁止俄羅斯所有、在俄羅斯註冊或由俄羅斯管控的飛機，於美國領土降落、起飛或飛越。

拜登表示，在民主與專制的鬥爭中，可見民主正在崛起，世界顯然選擇了和平與安全的一方。

根據《CNN》的報導，拜登在國情咨文中對全球發出的訊息，是西方國家團結一致、應對俄羅斯的入侵行為。他還鼓勵演講時在場的所有人起立，以響亮的掌聲支持烏克蘭，強調美國和盟國堅定不移的決心，「自由永遠戰勝暴政」。

拜登宣稱基礎建設將改變美國，贏得經濟競爭：「尤其是中國」

作為美國的領導人，拜登在國情咨文中也提出了未來一年要在國內推動的事項，並呼籲國會通過他預計的幾項提案。僅管目前民主黨在美國兩院都佔了優勢，但許多提案的進度還停滯不前。

根據《CNN》的報導，拜登在政策問題上，強調COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行和經濟是美國人最在乎的兩大問題，希望兩黨能夠團結一致。

拜登利用這次演講，談到去（2021）年通過的兩個主要法案，包含美國救援計畫（American Rescue Plan）以及1.2兆美元的基礎建設法案，同時力促《重建更好的社會》法案（BuildBackBetterWorld，B3W）通過。

在基礎建設方面，「它將改變美國，讓我們走上贏得21世紀經濟競爭的道路」，拜登補充道：「尤其是與中國。」

「正如我告訴習近平的，與美國人民對賭，從來都不是好的賭注。」

在疫情方面，拜登表示從大流行以來，「基於我們在過去一年中的進步，COVID-19不再控制我們的生活」，雖然有人會論及和疫情共存，但拜登強調會繼續和病毒對抗。

《CNN》指出，疫情影響了美國人的日常生活，而拜登在談話中提出對抗通貨膨脹的計畫，包含透過投資讓美國人重返工作崗位，並生產更多內需產品，「降低成本、而不是工資。」

「在這座國會大廈，一代又一代的美國人在紛爭中作了偉大的辯論。」在演講的最後，拜登向美國喊話：「我們為自由而戰，擴張自由的版圖，並擊敗極權主義和恐怖主義，建立了世界上最強大、最自由、最繁榮的國家。」

拜登表示，未來也將迎接更多考驗，以保護自由、擴大公平、拯救民主，「我們是地球上唯一一個，始終將我們面臨的每一次危機都轉化為機會的國家。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺