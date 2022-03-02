《劇場版 咒術迴戰 0》票房6天破億，超越《你的名字》緊追《鬼滅之刃》成台灣影史第二快破億日影

備受台灣觀眾期待的動畫電影《劇場版 咒術迴戰 0》2月24日在台灣正式上映，歷經228三天連假，全台累積票房已突破1億新台幣大關，榮登全台票房冠軍。《劇場版 咒術迴戰 0》除了成為今（2022）年最快破億的電影之外，更是繼《鬼滅之刃 劇場版：無限列車篇》之後，台灣影史第二快破億的日本電影。

Jump系少年熱血王道漫畫《咒術迴戰》，動畫版由MAPPA動畫公司操刀製作，並於2020年10月登上小螢幕，動畫版本旋即引起極大討論，並且多數持正面評價。動畫《咒術迴戰》更被多數動漫迷視為《鬼滅之刃》之後的熱血動畫接班之作。終於，《咒術迴戰》也推出了《劇場版 咒術迴戰 0》，跟隨《鬼滅之刃》以及其餘日本知名動漫的腳步，從紙本漫畫跨到小螢幕，最後再躍上大銀幕。

《劇場版 咒術迴戰 0》率先從日本出發，在日本上映之後，已連續坐穩8週的票房冠軍，統計截至2月27日，日本票房突破121億日圓（約30億元新台幣），觀影人次超過866萬人次，已經超越日本動畫大師宮崎駿的《風起》，站上日本影史動畫電影票房第8名。

這股《咒術迴戰》熱潮也從日本燒至台灣，台灣在2月24日上映，首日全台就賣出新台幣1662.4萬成績，成為今年在台上映電影最高的開票紀錄，此數字也超越日本動畫名導新海誠於2016年推出的《你的名字》，當時《你的名字》在台首日成績為新台幣1209.9萬，至於日本動畫在台首日的最高票房紀錄保持者，則是由《鬼滅之刃 劇場版：無限列車篇》的新台幣3097.1萬拿下。

按照《劇場版 咒術迴戰 0》的票房熱度來看，基本上賣破新台幣2億毫無懸念，挑戰3億甚至4億票房應該是指日可待，至於若要挑戰《鬼滅之刃 劇場版：無限列車篇》突破新台幣6億的日本動畫天花板，則需要更多的話題和口碑延續熱度。

最後，台灣電影市場經過慘淡的賀歲檔期之後，終於靠著《劇場版 咒術迴戰 0》再度迎來高峰，而日前疫情趨緩，電影院也能夠恢復飲食，對於電影院周邊販賣爆米花、飲料等高報酬的商品，應該也會產生顯著的收入提升。

Photo Credit: 羚邦提供，© 2021 JUJUTSU KAISEN ZERO The Movie Project © Gege Akutami/Shueisha

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核稿編輯：羅元祺