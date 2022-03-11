《恆久卓越的修煉》：微軟、迪士尼、蘋果等卓越企業來到轉捩點時，都集中資源押下重大賭注

文：詹姆・柯林斯（Jim Collins）、比爾・雷吉爾（Bill Lazier）

思考策略時，必須清楚回答的三個關鍵問題

我一直在思考策略的問題。從我們對卓越公司的研究、在博德市管理實驗室和許多組織合作的經驗，以及向傑出軍事將領和思想家學到的教訓，我逐漸領悟到，完善的策略思考必須能針對以下三個問題，提出深具洞見、經過實證的答案。

在哪裡押下重注？ 如何保護側翼？ 如何延伸勝利戰果？

在哪裡押下重注？

策略思考的根源要回溯到歷史上的偉大軍事思想家，尤其是卡爾．馮．克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）的著作《戰爭論》（On War）深深影響了策略思考的整個領域。克勞塞維茨在書中寫道：「保持兵力集中可說是至高無上、也最單純的戰略原則。」

當然，拿軍事戰略來和商業策略全面類比，需要格外謹慎。軍事上，你在清楚的國家目標下，發展某個戰略以摧毀敵人，迫使敵人投降。然而在商場上，你在清晰的公司願景下，發展策略，藉由創造出有價值的商品或服務，改善顧客的生活，以贏取顧客。儘管如此，集中兵力，將兵力聰明導向最能創造超高成效的機會，這個核心觀念與能否獲得出色的策略成果息息相關。

我們研究的卓越企業來到公司轉捩點時，都特別集中資源，押下重大賭注。微軟在Windows軟體押下重注，驅動微軟從小型電腦語言新創公司，蛻變為全世界最成功的軟體公司。華特．迪士尼在動畫片押下重注，又押寶迪士尼樂園，讓迪士尼從小型動畫公司搖身成為重要娛樂事業。

蘋果公司發展過程中曾經押過幾次大賭注，從Apple II電腦到麥金塔電腦、再到iPhone和iPad。西南航空下的重大賭注是：結合簡單的廉價航空營運模式與充滿愛心的公司文化，讓過去很少搭機的人享受到飛航的自由。西南航空以這個賭注為基礎，從一家只有三架飛機、現金拮据的新創公司，搖身一變為美國最能穩定獲利的航空公司。

當然，你必須在好的標的上下注，如果押錯寶，可能會嚴重傷害原本很成功的公司。那麼，怎麼樣才不會賭錯呢？實際驗證很重要。「先射子彈，再射砲彈」原則，正是這個道理。

諾宜斯和摩爾創辦英特爾時，新興的矽谷幾乎在同時冒出十來家半導體新創公司。諾宜斯和摩爾手上沒有特定產品，卻有實際驗證過的「摩爾定律」。摩爾計算過，以最少成本生產的每個積體電路上的元件數量，幾乎每年都會加倍成長。他們決定將新公司押注於根據等比級數必然發生的重大突破上。

接下來，諾宜斯和摩爾必須在某個特定產品線上下注，但應該選什麼呢？他們將有限的彈藥分配到三顆子彈上，以三種不同的方法設計記憶晶片。結果，他們開發的第二個晶片1103成為第一個能在價格上和傳統磁心記憶體競爭的記憶晶片。接下來，當時規模還很小的英特爾決定賭大一點，他們發射砲彈，推出1103和之後的一系列記憶晶片。

1103成為全球最暢銷的記憶晶片，隨後的一系列晶片為英特爾的大爆發奠定基礎，英特爾終於從一家辛苦奮鬥的小公司變成成功企業。倘若英特爾沒有先發射幾顆子彈，探測一下哪條路行得通，他們或許會押錯賭注。幸虧英特爾創辦人在押下重注之前，能先有紀律的進行測試和評估。

如何保護側翼？

歷史的主要型態不是穩定，而是不穩定。企業的主要型態不是現有公司長存，而是造反派獲勝。在充滿威脅與動盪不安的危險世界，你必須懂得「保護側翼」——找出一旦被發現、可能帶來重大傷害的罩門，並好好保護你們的罩門。

1940年5月，第二次世界大戰初期，邱吉爾面臨關鍵策略決定。當時德軍已經衝破法國防線，法國官員懇求英國派遣更多戰鬥機投入戰事。英國決心要幫助法國把侵略者趕出去，但同時邱吉爾必須預作準備，萬一希特勒擊敗法國後轉頭對付英國，該怎麼辦。邱吉爾與他的作戰內閣考量一個關鍵策略問題：萬一法國淪陷，需要多少架戰鬥機才能保衛英倫三島？答案是：二十五支中隊的空軍戰鬥機。

法國確實淪陷了，而且希特勒把目光轉向侵略英倫三島，斷言會取得空戰優勢。但結果證明二十五個中隊的戰鬥機很管用。英國戰鬥機占了上風，希特勒擱置侵略英國的計畫，英國屹立不搖，頑抗到底。但如果沒有這二十五支中隊，結果又會如何呢？

你必須讓你們的志業存活久一點，以待情勢演變。如果公司淘汰出局或直接斃命，即使後來幸運之神轉而眷顧，都已無關緊要。換句話說，必須知道自己的緩衝何在，並有所儲備（你們的二十五支中隊），以吸收種種挫敗、攻擊、壞運、甚至自己的過失，如此，你們才有辦法選擇堅持到底。你的二十五支中隊是什麼呢？

我們有系統地分析，能在高度動盪、混亂、崩解的產業中成為贏家的企業，都有強烈的建設性偏執。他們的現金資產比率遠高於較不成功的公司，而且從公司發展初期就養成這個有紀律的好習慣。（不妨把保守的資產負債表想成二十五支中隊的一項要素。）他們憂心意想不到的突發事件可能會摧毀公司，因此預先建立緩衝，讓公司即使遭到外界劇烈衝擊，仍得以存活。他們也避開未校準過的風險，以免陷公司於災難。

新產業，尤其是由新科技驅動的新產業，往往會經歷寒武紀大爆發的階段，突然冒出數十家、甚至數百家新公司。但在產業汰弱擇強的過程中，許多剛萌芽的公司會銷聲匿跡。有的公司在得意時現金管理不善，沒有保留二十五支中隊，結果在產業淘汰賽中直接斃命。如果你們公司在寒武紀大爆發期間誕生，且獲得成功，你們必須更加偏執。你們可能因為成功，將自己包覆在舒適的繭中，與外界隔絕，而沒有發現躡手躡腳、偷偷到來的危險變局。