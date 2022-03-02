外交部公布援助烏克蘭捐款專戶：蔡賴蘇帶頭捐出一個月所得，國民黨透過國際紅十字會捐助

外交部今（2）日公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，民進黨主席蔡英文表示和副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也將會分別捐出一個月所得。蔡英文也希望民眾以及全體黨公職，能夠全力響應這項行動。另外國民黨黨主席朱立倫也在今日中常會上表示，中央黨部的一級黨務主管將捐出一個月所得，透過國際紅十字會支持烏克蘭的醫療所需。

蔡賴蘇帶頭捐款，陳菊和黃榮村也跟進

蔡英文表示，最近全世界都在關注烏克蘭情勢。全世界都看到，烏克蘭人民挺身奮戰，保衛自己的國家、捍衛民主自由。烏克蘭人民的決心讓世界動容，也讓台灣人感同身受。抵抗侵略，自助人助；因為烏克蘭人民的團結意志，全球民主夥伴也更加緊密團結，支持烏克蘭的力量，也越來越強大。身為全球民主夥伴的一員，台灣沒有缺席，也全力支援烏克蘭。

蔡英文說，台灣除了參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁外，也已啟動對烏克蘭的人道救援行動。外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她和賴清德、蘇貞昌也將會分別捐出一個月所得。

蔡英文表示，希望民眾以及全體黨公職能夠全力響應這項行動，堅定向全世界表達，台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起。

蔡英文也說，當前國際情勢正在發生重大且迅速的變局，與此同時全世界也高度關注台灣。今天上午，她在總統府接見了美國拜登總統派遣的跨黨派資深代表團，明天也要和美國前國務卿蓬佩奧見面。美國用實際行動，展現對民主台灣「堅若磐石」的支持；同時全球的民主夥伴也紛紛發聲力挺台灣。

蔡英文說，此時此刻，身處民主前緣的台灣，沒有不團結的本錢。無論面對如何嚴峻的挑戰，民主是唯一的選項，團結是唯一的方法；民進黨是執政黨，一定要更團結，要凝聚台灣的團結意志，確保國家主權，確保民主自由，確保防衛能力，確保得到更多的國際支持。這是支持者的期待，也是台灣人民的託付。尤其在國際重大變局的此時此刻，她希望所有黨公職堅守責任，團結彼此、守護國家、壯大台灣。

另外監察院長陳菊在臉書表示，對於他人的苦難，我們不能視而不見；我們走過的苦路，不願他人重蹈覆轍。今天，蔡英文總統、賴清德副總統以及行政院蘇貞昌院長，發起捐助一個月所得支援烏克蘭的行動，她義不容辭，加入響應的行列。

考試院長黃榮村表示，俄羅斯武力入侵烏克蘭，造成烏克蘭平民流離失所，也危及國際社會的和平穩定。在強敵壓境下，烏克蘭人民展現無與倫比的意志力，為了捍衛家園挺身奮戰，令人動容。

黃榮村指出，身為世界的民主夥伴，台灣理應發揮人道關懷精神，全力協助烏克蘭人民，因此他將響應外交部於財團法人賑災基金會成立的賑濟烏克蘭專戶，捐出一個月所得，略盡棉薄之力，也期盼戰爭早日平息。

外交部今天成立專戶，讓民眾可以捐款給烏克蘭。

另外立法院副院長蔡其昌昨日下午在立法院舉行「Taiwan Can Help！立院、企業齊援助烏克蘭難民」記者會，宣布已與企業集資新台幣1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民；逾20名立委出席力挺。

國民黨一級黨務主管捐出一個月所得，強調必須以交流取代交惡

國民黨今日舉行中常會，現場掛上「聲援烏克蘭、要和平、反侵略」標語，朱立倫強調，國民黨從第一天發生戰事的時候，就已經發表聲明，譴責俄羅斯的侵略行為也聲援烏克蘭；朱立倫表示，國民黨的一級黨務主管會捐出一個月所得，具體支持烏克蘭地區民眾的醫療需求。

朱立倫指出，除了婦女部昨天在平溪放天燈為烏克蘭祈福，國民黨也以具體行動協助烏克蘭民眾，黨務主管將捐出一個月所得，透過國際紅十字會支持烏克蘭的醫療所需，也歡迎其他黨員踴躍捐助；此外，立法院國民黨團在戰火爆發前也已將兵役法跟後備軍人條例修正列為本會期優先法案，要建置完整的制度。

朱立倫並表示，這場戰爭讓大家看到和平的可貴，也見證戰爭的殘酷，我們一再強調和平的重要，也一再強調希望用對話代替對抗、用交流取代交惡，唯有對話代替對抗、交流取代交惡，才能讓區域、世界和平穩定，面對全世界這樣子的一個局面，我們更要堅定、要自立自強，同時要有堅定的國家安全、自主的國防安全。

另外國民黨昨天在粉專發出聲明正式聲援烏克蘭，並且貼出三種不同的大頭貼特效框，呼籲各界共同響應聲援烏克蘭，頭框顏色的組成是烏克蘭的國旗色。烏克蘭國旗是上藍下黃，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史。

不過有人發現，國民黨的特效框設計有誤，烏克蘭國旗是上藍下黃，國民黨的三款頭框中，其中一款卻是上黃下藍；被台灣基進黨的陳子瑜批評，「國旗倒掛」是對烏克蘭的羞辱。

對此國民黨回應，原本就是計畫三個版本的社群活動，用結合藍黃色的不同設計意象去凸顯代表烏克蘭，通過一個圓形設計的風格彰顯「藍、黃」所象徵的自由與主權以及該國悠久的農業歷史。沒有倒掛國旗方向的問題，可以看到三個版本的顏色是流動的，而也有附上烏克蘭國旗的版本。很謝謝大家的關注，但也希望不要因此模糊聲援烏克蘭的焦點。

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