主要退休基金1月份慘賠1332.1億，勞動基金運用局籲「忍耐一下，態勢會明朗」

受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力，加上俄烏衝情勢、金融市場震盪下跌等因素，我國政府主要退休基金短期績效受到影響，《中央社》報導，勞動基金、公務人員退休撫卹基金、國保基金截至今（2022）年1月底，合計共賠1332.1億元。

主要基金慘賠，2月恐比1越低

據《中央社》，勞動基金運用局副局長劉麗茹昨（1）日表示，1月份全球通貨膨脹持續升高，美國聯準會升息在即，加上地緣政治衝突，大幅增加全球金融市場的波動，1月份不論是股市、債市，不管台股或是國際盤都是下跌，2月份尤其受到戰爭因素，2月市場震盪比1月更高。

《聯合新聞網》指出，整體勞動基金截至今年1月底止規模為5兆1474億元，評價後收益數為負1095.7億元，收益率負2.23％。攸關勞工退休經濟生活的新制勞退、舊制勞退、及勞保基金，收益表現全面收黑。

新制勞工退休基金1月虧損735.4億元、虧損幅度2.33％、舊制勞工退休基金虧損210億元、幅度2.59％、勞工保險基金虧損154.1億元、幅度1.97％。

估第一季後回到常軌，勞動基金運用局籲無須太擔心

但劉麗茹也強調，「忍耐一下，之後態勢就會明朗，」她認為今年將會「先苦後甘、倒吃甘蔗」，待地緣衝突因素消除後，市場又將快速升溫，預期第一季之後，市場可能會以超乎預期速度回復到常軌。

雖然勞動基金以單月來看呈現虧損，但劉麗茹也強調，觀察長期投資績效，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，採取分散布局球多元資產策略。整體勞動基金近5年平均報酬率則為7.09％；近10年（2012至2021）平均報酬率也有5.85％。

勞動部表示，單月份的基金投資盈虧，不影響使用「新制勞退基金｣勞工的年度收益分配。

《自由時報》指出，新制勞退基金年度運用收益，是根據前一年度盈虧進行分配，並在每年3月底前公告於勞工退休金個人專戶。採用新制的勞工，可透過勞保局提供的查詢管道，查詢個人退休金專戶分配情形。

據《中央社》，勞動基金去（2021）年全年獲利新台幣4511.1億元、收益率為9.65％，若單以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，去年全年收益數為2836.8億元、收益率為9.66％，以可參與分配的新制勞退帳戶1225萬戶來估算，平均每名勞工可以分紅2.3萬元。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺