2022/03/02,
經濟

主要退休基金1月份慘賠1332.1億，勞動基金運用局籲「忍耐一下，態勢會明朗」

主要退休基金1月份慘賠1332.1億，勞動基金運用局籲「忍耐一下，態勢會明朗」
Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

受國際局勢影響，我國主要退休基金慘賠1332.1億元，但長期來看，勞動基金近5年平均報酬率為7.09％，民眾無須太擔心。

受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力，加上俄烏衝情勢、金融市場震盪下跌等因素，我國政府主要退休基金短期績效受到影響，《中央社》報導，勞動基金、公務人員退休撫卹基金、國保基金截至今（2022）年1月底，合計共賠1332.1億元。

主要基金慘賠，2月恐比1越低

《中央社》，勞動基金運用局副局長劉麗茹昨（1）日表示，1月份全球通貨膨脹持續升高，美國聯準會升息在即，加上地緣政治衝突，大幅增加全球金融市場的波動，1月份不論是股市、債市，不管台股或是國際盤都是下跌，2月份尤其受到戰爭因素，2月市場震盪比1月更高。

《聯合新聞網》指出，整體勞動基金截至今年1月底止規模為5兆1474億元，評價後收益數為負1095.7億元，收益率負2.23％。攸關勞工退休經濟生活的新制勞退、舊制勞退、及勞保基金，收益表現全面收黑。

新制勞工退休基金1月虧損735.4億元、虧損幅度2.33％、舊制勞工退休基金虧損210億元、幅度2.59％、勞工保險基金虧損154.1億元、幅度1.97％。

估第一季後回到常軌，勞動基金運用局籲無須太擔心

但劉麗茹也強調，「忍耐一下，之後態勢就會明朗，」她認為今年將會「先苦後甘、倒吃甘蔗」，待地緣衝突因素消除後，市場又將快速升溫，預期第一季之後，市場可能會以超乎預期速度回復到常軌。

雖然勞動基金以單月來看呈現虧損，但劉麗茹也強調，觀察長期投資績效，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，採取分散布局球多元資產策略。整體勞動基金近5年平均報酬率則為7.09％；近10年（2012至2021）平均報酬率也有5.85％。

勞動部表示，單月份的基金投資盈虧，不影響使用「新制勞退基金｣勞工的年度收益分配。

《自由時報》指出，新制勞退基金年度運用收益，是根據前一年度盈虧進行分配，並在每年3月底前公告於勞工退休金個人專戶。採用新制的勞工，可透過勞保局提供的查詢管道，查詢個人退休金專戶分配情形。

《中央社》，勞動基金去（2021）年全年獲利新台幣4511.1億元、收益率為9.65％，若單以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，去年全年收益數為2836.8億元、收益率為9.66％，以可參與分配的新制勞退帳戶1225萬戶來估算，平均每名勞工可以分紅2.3萬元。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。