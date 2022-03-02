香港禁片《時代革命》刷新台灣票房紀錄，反送中敏感話題在臉書成了「不能說出來的片名」

第58屆金馬獎最佳紀錄片得主《時代革命》，今（2022）年2月25日在台灣院線上映，截至3月1日中午，全台票房累計逼近800萬，上映不到一週就成為今年台灣最賣座的紀錄片，也成為台灣影史首週末票房最好的海外紀錄片。

紀錄片《時代革命》以2019年香港反對《逃犯條例修訂草案》運動為背景，曾經繁榮輝煌的香港，一夕之間成為對抗獨裁統治的戰場。當政府失去良心，人民該何去何從？電影透過抗爭運動中七組不同示威者的視角，分成九大篇章，包括被暴打的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、封鎖線外的救護員、丟汽油彈的勇武大學生，以及留下遺書的中學生等，詳實紀錄香港人民捍衛他們應得的自由與民主過程。

《時代革命》在去（2021）年第74屆坎城影展，於「特別放映」單元進行世界首映，而後於去年金馬影展放映，金馬影展一開放搶票，幾乎是以「秒殺」完售，後續金馬還加開場次，同樣一票難求。

《時代革命》在金馬影展首映現場全滿，電影播畢，現場響起如雷掌聲，有香港人喊出「光復香港、時代革命」、「香港人加油」的口號，掌聲大約持續3分多鐘，有些人遲遲不願離場，從首映之後，就衝上觀眾票選排行榜第一名，至影展結束時仍高居不下。而《時代革命》也順利在第58屆金馬獎獲頒最佳紀錄片，台灣目前也是全球唯一能在商業電影院廣泛播映《時代革命》的國家。

對於目前《時代革命》在台灣票房傳出捷報，導演周冠威表示：「得知《時代革命》台灣首週末票房亮麗，聽到很多觀眾分享，認為電影對於台灣，同樣具有意義與共鳴，陪感安慰。我開始覺得，這次公映，最重要的，不是讓人關注香港，而是關注台灣，你們的家。」

Photo Credit: 時代革命提供 導演周冠威

值得一提的是，《時代革命》在社群媒體上似乎成了「不能說的那個名字」。根據《時代革命》在台宣傳團隊指出，許多觀眾看完電影想在社群發文推薦，或是各大粉絲專頁欲分享《時代革命》相關內容時，打上片名或相關字詞時，都莫名感受到被「阻」，疑似觸及率大幅降低，甚至有人反映：「發文提到這部四字紀錄片後，突然臉書就突然無法按讚了。」

不僅如此，台灣發行團隊在電影上映前，在社群投放廣告也遇到重重障礙。經過測試發現，只要有導演周冠威露臉的影片，一律無法下廣告，遭到「拒登」。甚至在台灣上映前一晚，《時代革命》於國際官方YouTube頻道也遭無預警下架。而被消失的原因，疑似是受到大量惡意投訴所導致，經由劇組向YouTube申訴之後，才在幾小時後獲得解決。

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核稿編輯：羅元祺