2022/03/02,
影劇

香港禁片《時代革命》刷新台灣票房紀錄，反送中敏感話題在臉書成了「不能說出來的片名」

香港禁片《時代革命》刷新台灣票房紀錄，反送中敏感話題在臉書成了「不能說出來的片名」
Photo Credit: 時代革命提供

我們想讓你知道的是

對於目前《時代革命》在台灣票房傳出捷報，導演周冠威表示：「得知《時代革命》台灣首週末票房亮麗，聽到很多觀眾分享，認為電影對於台灣，同樣具有意義與共鳴，陪感安慰。我開始覺得，這次公映，最重要的，不是讓人關注香港，而是關注台灣，你們的家。」

第58屆金馬獎最佳紀錄片得主《時代革命》，今（2022）年2月25日在台灣院線上映，截至3月1日中午，全台票房累計逼近800萬，上映不到一週就成為今年台灣最賣座的紀錄片，也成為台灣影史首週末票房最好的海外紀錄片。

紀錄片《時代革命》以2019年香港反對《逃犯條例修訂草案》運動為背景，曾經繁榮輝煌的香港，一夕之間成為對抗獨裁統治的戰場。當政府失去良心，人民該何去何從？電影透過抗爭運動中七組不同示威者的視角，分成九大篇章，包括被暴打的記者與社工、守護孩子的老農與「家長車」車手、封鎖線外的救護員、丟汽油彈的勇武大學生，以及留下遺書的中學生等，詳實紀錄香港人民捍衛他們應得的自由與民主過程。

《時代革命》在去（2021）年第74屆坎城影展，於「特別放映」單元進行世界首映，而後於去年金馬影展放映，金馬影展一開放搶票，幾乎是以「秒殺」完售，後續金馬還加開場次，同樣一票難求。

《時代革命》在金馬影展首映現場全滿，電影播畢，現場響起如雷掌聲，有香港人喊出「光復香港、時代革命」、「香港人加油」的口號，掌聲大約持續3分多鐘，有些人遲遲不願離場，從首映之後，就衝上觀眾票選排行榜第一名，至影展結束時仍高居不下。而《時代革命》也順利在第58屆金馬獎獲頒最佳紀錄片，台灣目前也是全球唯一能在商業電影院廣泛播映《時代革命》的國家。

對於目前《時代革命》在台灣票房傳出捷報，導演周冠威表示：「得知《時代革命》台灣首週末票房亮麗，聽到很多觀眾分享，認為電影對於台灣，同樣具有意義與共鳴，陪感安慰。我開始覺得，這次公映，最重要的，不是讓人關注香港，而是關注台灣，你們的家。」

周冠威導演感謝台灣觀眾入場觀賞《時代革命》
Photo Credit: 時代革命提供
導演周冠威

值得一提的是，《時代革命》在社群媒體上似乎成了「不能說的那個名字」。根據《時代革命》在台宣傳團隊指出，許多觀眾看完電影想在社群發文推薦，或是各大粉絲專頁欲分享《時代革命》相關內容時，打上片名或相關字詞時，都莫名感受到被「阻」，疑似觸及率大幅降低，甚至有人反映：「發文提到這部四字紀錄片後，突然臉書就突然無法按讚了。」

不僅如此，台灣發行團隊在電影上映前，在社群投放廣告也遇到重重障礙。經過測試發現，只要有導演周冠威露臉的影片，一律無法下廣告，遭到「拒登」。甚至在台灣上映前一晚，《時代革命》於國際官方YouTube頻道也遭無預警下架。而被消失的原因，疑似是受到大量惡意投訴所導致，經由劇組向YouTube申訴之後，才在幾小時後獲得解決。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。