2022/03/02,
國際

多名緬甸藝人去年遭軍政府逮捕入獄，今日被釋放重獲自由

多名緬甸藝人去年遭軍政府逮捕入獄，今日被釋放重獲自由
去年被逮捕的緬甸藝人今日獲釋，其中包括緬甸演員、名模白因。Photo Credit: FB：Paing Takhon

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去年緬甸政變以來逮捕多名藝人，今日緬甸軍政府掌控的國家行政委員會宣稱已釋放5名藝人，其中包括一名得獎導演及被譽為「地表最帥和尚」的白因。

緬甸政變已發生13個月，許多緬甸歌手、演員、導演等演藝人員因去年參與反政變抗議，被指控觸犯緬甸刑法第505（a）條例，判處三年有期徒刑，電影導演韋恩也在上個月家中被捕。3月2日，緬甸國家行政委員會發言人表示，藝人及導演將從監獄中獲釋。

根據緬甸媒體《伊洛瓦底報（The Irrawaddy）》，夫妻檔比提烏（Pyay Ti Oo）與因德拉（Eaindra Kyaw Zi）、盧敏（Lu Min）、白因（Paing Takhon）及溫敏丹（Win Min Than）於2021年4月相續被捕。他們因公開參與反軍政府運動被指控違反刑法第505（a）條例，即煽動公眾或政府公務員導致恐慌、散播虛假新聞，並威脅聯邦政府或國家穩定，罪成將判處最高三年監禁、罰款或兩者兼施。

國家行政委員會發言人說：「他們會像往常一樣被赦免。」並期望他們未來在國家藝術相關活動做出貢獻。然而，在獲釋的名單上並不見演員葉泰克（Ye Taik）及歌手寶寶（PoPo）的名字，該政府單位沒有提供更多說明。

緬甸2021年2月發動軍事政變，國家管理委員會修改法令以保障軍政府權威。原本刑事法典第505（a）規定，海軍、陸軍或海軍陸戰隊中發布或散播任何「有意或可能導致軍官、士兵水手或飛行員」的聲明，均屬犯罪行為。法令的修改擴大逮捕範圍，凡企圖「阻礙、擾亂、損害」軍政府底下的公務員參與抗議活動的人都將視為犯罪。

當時軍政府對120名公開支持反政變運動的藝人發出逮捕令，其中包含多名演員、導演和歌手。其中譽有「地表最帥和尚」的模特兼演員白因於去年12月27日被捕，被判入獄三年。政變以來，25歲的白因積極參與反政變抗議運動，也透過社群媒體分享，獲得大量粉絲追蹤。不過，白因上百萬人追蹤的臉書及Instagram帳號在被逮捕之後已被封鎖。

此外在兩週前，獲獎電影導演韋恩在位於仰光的家中被捕。根據緬甸媒體《Mizzimma》報導，韋恩除了拍攝劇情片外，也製作以政治為主題的電影和短片，內容包括土地掠奪、審查制度等敏感議題。他在2011年拍攝的電影《亞當、夏娃和達莎》，在緬甸票房大賣，並獲得緬甸電影學院頒布最佳電影獎。2018年，韋恩拍攝的電影《金蓮花（Shwe Kyar）》也獲得最佳影片、最佳劇本及最佳剪輯獎項。

緬甸媒體《Deadline》於2月12日採訪一名匿名緬甸電影製作團隊，他們正試圖透過即將在今年的柏林國際電影節上首映的新電影，將緬甸不安的局勢搬上國際舞台，讓更多人關注緬甸民眾現況。團隊表示，「我們是說故事的人，但現實比我們在電影中呈現的情況還要痛苦。」他們期待國際社會承擔責任，並停止對軍政府的支持。

緬甸政治犯援助協會 （AAPP）統計，自軍事政變以來，至少有1589人被殺，9437 人被捕、被指控或被判刑。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒


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