多名緬甸藝人去年遭軍政府逮捕入獄，今日被釋放重獲自由

緬甸政變已發生13個月，許多緬甸歌手、演員、導演等演藝人員因去年參與反政變抗議，被指控觸犯緬甸刑法第505（a）條例，判處三年有期徒刑，電影導演韋恩也在上個月家中被捕。3月2日，緬甸國家行政委員會發言人表示，藝人及導演將從監獄中獲釋。

根據緬甸媒體《伊洛瓦底報（The Irrawaddy）》，夫妻檔比提烏（Pyay Ti Oo）與因德拉（Eaindra Kyaw Zi）、盧敏（Lu Min）、白因（Paing Takhon）及溫敏丹（Win Min Than）於2021年4月相續被捕。他們因公開參與反軍政府運動被指控違反刑法第505（a）條例，即煽動公眾或政府公務員導致恐慌、散播虛假新聞，並威脅聯邦政府或國家穩定，罪成將判處最高三年監禁、罰款或兩者兼施。

國家行政委員會發言人說：「他們會像往常一樣被赦免。」並期望他們未來在國家藝術相關活動做出貢獻。然而，在獲釋的名單上並不見演員葉泰克（Ye Taik）及歌手寶寶（PoPo）的名字，該政府單位沒有提供更多說明。

Six Burmese celebrities are to be pardoned and released today, junta spokesperson Zaw Min Tun has said. Eaindra Kyaw Zin, Pyay Ti Oo, Lu Min, Paing Takhon, Win Min Than (all currently serving three year sentences), and director Wyne (who had recently been arrested) will be freed. pic.twitter.com/dr2iBrxRwU — DVB English (@DVB_English) March 2, 2022

緬甸2021年2月發動軍事政變，國家管理委員會修改法令以保障軍政府權威。原本刑事法典第505（a）規定，海軍、陸軍或海軍陸戰隊中發布或散播任何「有意或可能導致軍官、士兵水手或飛行員」的聲明，均屬犯罪行為。法令的修改擴大逮捕範圍，凡企圖「阻礙、擾亂、損害」軍政府底下的公務員參與抗議活動的人都將視為犯罪。

當時軍政府對120名公開支持反政變運動的藝人發出逮捕令，其中包含多名演員、導演和歌手。其中譽有「地表最帥和尚」的模特兼演員白因於去年12月27日被捕，被判入獄三年。政變以來，25歲的白因積極參與反政變抗議運動，也透過社群媒體分享，獲得大量粉絲追蹤。不過，白因上百萬人追蹤的臉書及Instagram帳號在被逮捕之後已被封鎖。

此外在兩週前，獲獎電影導演韋恩在位於仰光的家中被捕。根據緬甸媒體《Mizzimma》報導，韋恩除了拍攝劇情片外，也製作以政治為主題的電影和短片，內容包括土地掠奪、審查制度等敏感議題。他在2011年拍攝的電影《亞當、夏娃和達莎》，在緬甸票房大賣，並獲得緬甸電影學院頒布最佳電影獎。2018年，韋恩拍攝的電影《金蓮花（Shwe Kyar）》也獲得最佳影片、最佳劇本及最佳剪輯獎項。

緬甸媒體《Deadline》於2月12日採訪一名匿名緬甸電影製作團隊，他們正試圖透過即將在今年的柏林國際電影節上首映的新電影，將緬甸不安的局勢搬上國際舞台，讓更多人關注緬甸民眾現況。團隊表示，「我們是說故事的人，但現實比我們在電影中呈現的情況還要痛苦。」他們期待國際社會承擔責任，並停止對軍政府的支持。

緬甸政治犯援助協會 （AAPP）統計，自軍事政變以來，至少有1589人被殺，9437 人被捕、被指控或被判刑。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒