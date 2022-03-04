我家門前有礦場：亞泥案的勝訴與敗訴，讓族人擔負巨大又無可名狀的痛苦

文：kai limadjakan

圖：林家棟

1957年，亞洲水泥股份有限公司取得花蓮縣新城山礦權，在1965年到1968年間，花蓮縣秀林鄉公所進行土地清查，此處的原住民族保留地開始以「荒地放領」的方式——登記耕作權滿10年後便可申請所有權，開放及同意原住民申請。在土地轉換的過程中，亞泥於1973年秀林鄉內的部落，舉行首次水泥礦場的說明會。

當時礦區內9成的土地都未完成所有權的申請，但秀林鄉公所卻立即停止原住民族在礦區內的土地所有權轉換程序。

當時秀林鄉公所與亞泥一起召開說明會，鄉公所清楚地告訴居民：「這些土地都是中華民國的，借給亞洲水泥20年，20年內就會還給你們，登記有耕作權的土地，等到土地移轉完成就會歸還。」

那時，族人們對中華民國的土地制度、土地移轉的程序及效力都不甚明白，甚至將私人印鑑也統一交給鄉公所來處理。對於鄉公所所提林林總總複雜的土地轉換程序，僅能相信並接受。

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爾後，當時根據「荒地放領」方式取得土地所有權的族人，訴請亞泥歸還土地卻杳無回音，礙於戒嚴時期的社會壓力，族人們難以發動抗爭、要求政府出面回應。1990年，亞泥繼續申請續租土地；1993年，亞泥承諾20年後歸還土地的限期已到，但礦場卻已生了根，再也無法遠去。

族人成立「反亞泥還我土地自救會」，透過抗爭與訴訟，爭取自己的權益。1997年，監察院調查認定新城山礦場的土地取得，有明顯行政疏失，原民會在得知後，卻未讓族人繼續辦理已取得權利之土地登記，而是控告族人、塗銷族人的耕作權，最後官司纏鬥20年，原民會敗訴，但亞泥礦場的所有權爭議依舊沒有解答，而是回到鄉公所的原住民保留地土地權利審查委員會。

總統府在2018年3月啟動政府、亞泥、自救會的三方會談，總統蔡英文在第四次「原住民族歷史與轉型正義委員會」裁示：「亞泥新城山礦場議題，由部落、政府與亞泥進行三方會談，謀求解決爭議的可能性。」在會中，蔡英文肯認亞泥案是原住民族所遭受的歷史不正義，並且需要國家修復與彌補不正義的作為。

部落獲得與亞泥談判、溝通的直接管道，對於長久以來的反亞泥爭議是一大進步，但因為長年的疏離，部落內的意見陷入嚴重分歧，在整合意見上便花費相當大的精力。而亞泥挾帶大量的資源，組成專家學者、律師團隊，屢屢在會議中提出專業詞語，如環境報告或是針對《原住民基本法》、《礦業法》的詮釋，缺乏資源且意見分歧的部落，只能依循亞泥的意向或是方案，難以有效提出反抗意見，甚至難以對話。

住在這裡，卻只聽見土地的哀鳴

「除了直接射殺我們，最有效消滅原住民的方式，便是將我們和我們的土地分開。」──1985年全球原住民議會聲明。

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這裡的太魯閣族族人，最早的住居地在現稱天祥一帶，因太魯閣戰役，太魯閣族的十大家族被迫遷入現址。族人的居住位置，分佈在台八線的兩側，他們稱亞泥礦場為「上台階」。在亞泥進駐此地後，將上台階的族人遷到下方約20公尺的中富世部落，現居住在中富世的族人，是亞泥礦場真正的地主。

在抗爭現場拉起布條宣講的族人，已經44年沒有回到過祖居地，根植於土地的文化知識、祭儀已無處安放。太魯閣族青年yudaw說：「我們沒有意識去認識這片土地，因為我們對土地沒有感情。」1973年後出生的族人，因為與土地失根，無處學習屬於自己部落的文化。

這裡的太魯閣族人居住於礦場周遭，每日每夜被地震、低頻噪音、空氣污染影響。對亞泥挖礦程序已瞭若指掌的族人，甚至對每天早上10點與下午4點因爆破而產生的劇烈震動習以為常。隨著近幾年礦場開採的範圍離居處越來越近，爆破的影響也越來越明顯。亞泥礦場的輸送帶，距離部落不過10公尺，輸送帶不斷傳來的低頻噪音對族人所造成的傷害，難以想像。

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生存與文化：交錯難解的選擇

在亞泥工作的員工組成可分為：外包廠商、協力廠商及亞泥內部員工3個部分，亞泥內部正式員工約有200至300人，協力廠商和外包廠商的員工數約是正式員工的兩倍，部落內的族人，大部分任職於外包與協力廠商。以職務升遷的角度來看，外包廠商員工是沒有機會升遷進到亞泥，獲得完整勞動保障的，僅有協力廠商的員工「有機會」能夠進入到亞泥的正式編制內。

是亞泥的正式員工與否，差別在於勞動條件的落差。協力廠商和外包廠商的薪資體制為「以量計價」，做多少算多少，任職的族人為了要賺取高額的薪資，幾乎天天上工，甚至有族人1個月只休息2天。或許族人們可以選擇到外地從事更有保障的工作，而不需以高強度的身體勞動換取薪資，但這卻也是族人們在亞泥礦場的包圍下，少數「高薪」的工作。若想留在原鄉與家人一起生活，哪裡還有更好的機會呢？

今年7月，礦權的展延因違反《原住民族基本法》的第21條規定，法院撤銷亞泥礦權展延。幾天後，反亞泥自救會奔走在中富世部落，試圖召開自救會大會，告訴族人此判決結果的意義。然而，許多受僱於亞泥的部落居民也要求居民簽署「連署書」，強調亞泥重視族人安全與權益，「許多部落朋友也都在亞泥、協力廠商工作，彼此感情深厚」，要求族人「支持亞洲水泥公司與玻士岸部落永續發展、共存共榮」，這些過程更登上新聞媒體標題──「礦權展延案遭撤銷 亞泥上訴部落7成支持」。