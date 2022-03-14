《世界史是化學寫成的》：從早上起床到就寢之前，我們接觸到的玻璃製品多得驚人

文：左卷健男

被玻璃改變的生活風景

充斥著玻璃的現代

從早上起床到就寢之前，我們接觸到的玻璃製品多得驚人。

下床後打開開關，外面包覆著玻璃的日光燈或LED燈就會照亮室內。倒映出你臉龐的鏡子，也是玻璃材質。此外，餐桌上也少不了玻璃碗盤和杯子。看看電視機、智慧型手機、電腦，它們的螢幕上都覆蓋著玻璃。透過玻璃窗，陽光照進屋內，讓氣氛煥然一新。出門上班吧！無論搭的是汽車、公車或捷運，窗戶都是玻璃製的。當然，職場和學校的建築也都使用了大量玻璃。

活在現代，你無法想像一個沒有玻璃的生活空間。

玻璃的特徵是透明、容易成形。一九五九年，英國的皮爾金頓公司推出了一項平板玻璃工業的革命性發明，那就是浮法玻璃（亦稱「退火玻璃」）。

浮法玻璃是將鍋爐裡的玻璃熔融液加熱到約攝氏一六○○度，再倒入熔化的錫漿裡，玻璃熔融液浮上錫面後，便會均勻延展開來。液態金屬表面是完全平滑的，可以將逐漸冷卻、自然變得平整的平板玻璃不斷引出錫槽。之後也不需要打磨，這樣就能製成兩面幾乎完全平滑的平板玻璃。

此外，設備大型化也提高了生產力並促進節能。玻璃工業為了因應汽車業界的需求，製造出又薄又平整、厚度為○．二到○．三公厘的浮法玻璃，後續更進一步開發薄板化技術，得以生產厚度僅有○．○七公分到○．一一公分的超薄玻璃。

玻璃工業分為平板玻璃、光學玻璃、玻璃器具（瓶罐、家用器具、裝飾品等）三大部分，平板玻璃即為重心所在。

玻璃的缺點是堅硬易碎、耐熱但不耐劇烈溫度變化。因此後來開發出碎片不至於飛散的夾層玻璃、破碎後會變成細小顆粒的強化玻璃，以及耐高溫的耐熱玻璃。

玻璃的起源

人類是什麼時候開始製造玻璃的呢？如果是自然界的話，倒是有黑曜石（黑曜岩）這種玻璃質地的岩石，曾在石器時代當做匕首使用。

關於人類如何發現玻璃，說法有很多。玻璃的材料取自岩石和砂礫中的成分，主要有矽砂（石英）、碳酸鈉（純鹼，天然鹼）、碳酸鈣（石灰石）。目前已知全世界最古老的玻璃，是在埃及和美索不達米亞遺址中出土的玻璃球。在埃及第四王朝（約西元前二四世紀）的遺址裡，還保留了吹製玻璃的圖畫。另外，考古學家也推測，在西元前五○○○年左右的美索不達米亞，就已經懂得製造玻璃球了。

古埃及和美索不達米亞地區在大約西元前四五○○年時，就已有製造藍色陶器「古埃及彩陶」（Egyptian faience）的技術。這是用來代替當時非常貴重的綠松石和青金石，廣泛製作成裝飾品和陪葬品。這種彩陶的釉藥材質與玻璃相同，燒製後表面會變成玻璃質地。以這種方式製成的物品，應可說是最早的玻璃。

另外，還有一則軼事。

兩千年前的古羅馬學者老普林尼（Gaius Plinius Secundus）曾在著作《自然史》中提到，三千年前的腓尼基（現在的黎巴嫩），有位純鹼商人準備生火炊煮時，因為找不到架鍋子的石頭，於是拿成塊的純鹼當鍋架，沒想到裡面混入了砂，結果就這樣燒成了玻璃。

但這段文字十分令人起疑。除非砂子裡偶然混入矽砂（石英）和碳酸鈣（石灰石），否則這件事根本無法成立；更何況，區區柴火的溫度，真的能燒出玻璃嗎？

我曾在高中化學課堂上做過「鉛玻璃」。這是用較低溫度就能製成的玻璃，原料只需要矽砂粉末、氧化鉛和碳酸鈉就可以了。我將兩只花盆疊在一起做成火爐，再架上裝有原料的坩堝，以瓦斯噴槍加熱。只要使用能維持在攝氏八○○度的熱源，就能將坩堝裡的原料熔成液體。雖然這麼說對老普林尼很抱歉，但我實在不相信光靠柴火的火力，就能燒出比鉛玻璃需要更高溫的玻璃。

總而言之，就當做那時候真的碰巧做出玻璃吧。後來，人們將玻璃熔融液倒入模具（鑄造玻璃），或是用棍棒沾裹泥漿做成的芯，再捲起玻璃熔漿的方法，製造出玻璃壺和瓶罐。

吹製玻璃的發明

在大約西元前一世紀，發明了吹製玻璃。往燒熔、變得黏糊的玻璃熔融液裡吹入空氣、待其冷卻以後，就會變成薄透的球體，可以做出盛裝飲料的容器。後來以這種方式製造出來的玻璃製品，開始成為普及的日常用品，並在羅馬帝國內流通，後來就把這種玻璃器皿稱為「羅馬玻璃」。

另外，中國戰國時代（約西元前五世紀到西元前三世紀）的墓葬裡，出土了大量的玻璃器具和玻璃球。之後，漢代（西元前二○六年到二二○年）開始製造鑄造玻璃，唐代（六一八年到九○七年）則開始製造吹製玻璃。玻璃工法在漢代時從中國傳入日本，根據推測，曾在彌生時代（約西元前一○世紀到三世紀中期）遺址裡發現的玻璃球，應該就是日本最古老的玻璃。

到了五世紀左右，出現了玻璃切割法。此時繼承羅馬玻璃工藝的是薩珊玻璃。相關技術透過絲路傳到薩珊王朝所在的波斯、並在當地製造的薩珊玻璃，特徵是圓形的花紋切割，日本奈良東大寺正倉院裡收藏的白琉璃碗，就是其中之一。

在西元五到十四世紀左右，則有伊斯蘭玻璃繼承了薩珊玻璃工藝。此時出現了更新、更進步的加工技法，其中最具代表性的，就是施加琺瑯彩的搪瓷工法。

十二世紀左右，當時的威尼斯共和國要求玻璃工匠及其家人全部遷居穆拉諾島，藉此保護玻璃產業並培育職人。彩色玻璃、琺瑯彩、蕾絲玻璃等美麗的裝飾與高度玻璃工藝技術大放異彩，到了十五至十六世紀，當地玻璃產業迎向鼎盛時期，製造出鏡子、酒杯、餐具、吊燈等各式各樣的威尼斯玻璃。

將玻璃窗實用化的德國人