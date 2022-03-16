《CJ集團．韓流爆紅經營術》：與〈江南Style〉神話一脈相承，《末日列車》打破電影院與VOD難以共存的固有觀念
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此書由文化產業趨勢記者──高成延撰寫編輯，他滲透CJ集團內部，透過實際案例分析、各方採訪、爬梳數據，有條有理地讓讀者了解韓國第一娛樂帝國一路從嬰兒成長為巨人的過程。
文：高成連（고성연）
《末日列車》確認系統的內功
用韓國的資本、能力和系統的力量，親自展現人人都能看得出來的「國際電影」。這應該是許多內容創作者的心願，但絕非易事。美國幾乎是唯一能創出巨大附加價值，讓電影和電視劇等大眾文化內容產品發行到全世界，走紅全世界的國家（動畫強國日本的大眾電影競爭力日漸式微）。
儘管讓每個人能如「郊遊」般，愉快地大展長才也是讓人欣慰的光景，不過超越那個水準之上，像好萊塢主要電影公司（Major film studios）般，發揮國際級管弦樂團的指揮作用，引領真正意義上的國際項目，對CJ來說仍是一場遙不可及的夢嗎？
「蘊含著好萊塢無法做到的一切。」——美國影評網站IGN
「好萊塢是動作片電影的產地，他們卻毫無疑義地，超越好萊塢電影，自豪地在今夏推出了最酷（The coolest）的作品與之抗衡。」——美國大眾文化雜誌《滾石雜誌》（Rolling Stone）
「雖然今夏好萊塢沒有停工，但可以確定的是，他們也沒有努力地產出新創意。因此，在千篇一律的電影夾縫中，奉俊昊導演膽大又獨創的電影視角，當然有資格受到矚目。」——美國代表娛樂雜誌《娛樂週刊》（Entertainment Weekly）
2014年6月底，《末日列車》（설국열차）在韓國上映一年後，敲開美國市場大門，好評如潮。不僅在韓國，《末日列車》也成功地以法國——電影原著出版國為首，登上世界舞台。雖然這部電影在上映前先賣出了167國的電影版權，會有這樣的反應，某種程度是可預期的，不過反應卻超乎預期。甚至美國當地觀眾譴責北美發行商溫斯坦影業，為何沒選擇用「全球同步首映」（Wide release）—— 2000個以上的影廳同時上映的方式。
溫斯坦影業以擁有出色的事業眼光，擅長培育有潛力的中小資本作品而出名。雖然溫斯坦影業是享有盛名的發行商與製作公司，但同時也以考量商業性，愛過度剪輯作品而惡名昭彰的「剪刀手」聞名。在《末日列車》的情況，溫斯坦影業打著迎合北美市場喜好的名堂，播出了少19分鐘的剪輯版。在這方面，溫斯坦影業和CJ、奉俊昊導演未達成共識，以小規模的有限上映（Limited release）方式，取代了上映原版本（125分鐘）。
溫斯坦影業（The Weinstein Company）
溫斯坦影業是哈維・溫斯坦（Harvey Weinstein） 和鮑勒・溫斯坦（Bob Weinstein），兩兄弟引領的專業級電影製作暨發行商。1989年，溫斯坦兄弟以共同創業人身分，以110萬美元買下獨立電影《性、謊言、錄影帶》（Sex, Lies, and Videotape）版權，獲得2500萬美元的收益，實現了獨立電影史上最成功的商業交易。
米拉麥克斯影業在1993年被迪士尼收購後，通過昆汀・塔倫提諾（Quentin Jerome Tarantino）的作品《低俗小說》（Pulp Fiction）取得傲人成績，躋身為主要電影公司之列。之後，製作、企劃、發行了無數話題之作，像是《BJ 的單身日記》（Bridget Jones’s Diary）、《追殺比爾》（Kill Bill）等等，事業蓬勃發展。2005年，溫斯坦兄弟與迪士尼交惡，成立以自己名字命名的新公司。在那之後，溫斯坦兄弟也陸續培育出橫掃奧斯卡的作品，如：《為愛朗讀》（The Reader）、《王者之聲》（The King’s Speech）、《大藝術家》（The Artist）及《派特的幸福劇本》（Silver Lining Playbook）等多部作品，因此也被稱為「奧斯卡得獎製造機」。
《末日列車》在美國主要城市的八個影廳出發。這是有限上映的典型策略「推出」（Roll out），也就是從人數少的電影院開始，根據觀眾的反應，決定是否增加上映影廳數的上映方式。當初業界預測《末日列車》最少能確保150個影廳，多虧了觀眾不亞於影評團的熱烈反應，短短半個月內，上映廳數增加到356廳。不過，無論人氣高低，上映後第三個禮拜必須按照原定計畫，投入VOD（隨選視訊）服務。CJ本以為《末日列車》在電影院的票房上升勢會因此趨緩，然而，這部電影在電影院與VOD兩邊都異常地驍勇善戰。
就這樣，《末日列車》僅用一個多月的時間就突破美國450萬美元票房（折合台幣約1億2000萬元），在線上平台部分，《末日列車》拿下iTunes 榜單第一名，也在Google Play 和康卡斯特等美國主要VOD平台名列前茅，創下750萬美元（折合台幣約2億元）的收益，大振人心。除了北美之外，在法國、中國等大多數的上映國家中，《末日列車》刷新各國過去上映的韓國電影中排名第一名的紀錄，成為代表性的K-電影（K-film）。
從單純的數字來看，很難說《末日列車》創下足以挑戰好萊塢的成績。以韓國電影歷史為基準，《末日列車》創下史上最貴製作費—— 400億韓元（折合台幣約9億5000萬元）以上的紀錄，倘若再追加附帶的行銷費用，金額高到超過損益平衡點（BEP）。雖說《末日列車》往後也能通過VOD或DVD販售等附加版權服務，繼續輸出成果，不過很難說是「大賣」。好萊塢大片的特性是寧可被斥責老派，也會堅強地豪擲千金。雖然《末日列車》成功地擠入這樣的好萊塢大片的空隙中，卻只是悠哉地東挖一點，西挖一點，沒能挖出滾滾財源。
既然如此，CJ是否應該滿足於成功了一半的頭銜，把剩下的一半歸為遺憾的失敗？先從結論說起，CJ並不滿足。CJ內部思索了韓國電影生態界所發生的變化，並且下了判斷：以《末日列車》為契機，達成了一半的成功的同時，我們也確定了還有一半的可能性。
用韓國的力量打造的第一部國際電影
無論是朴贊郁、奉俊昊、金知雲等韓國導演，或是崔岷植、李秉憲、裴斗娜等韓國演員，都在海外大展長才。CJ認為要想在國際舞台上打造「K-film」品牌，集結這些個人力量的「國際項目」是必要的。《末日列車》是從各方面上看來，是全靠韓國資本、企劃與導演實力展開的勝負對決，是獲得有意義的成績的首部國際電影。北美地區佔了全球電影市場的40%（以2011年，PwC 統計數據為準），在北美取得的成果格外有意義。
《末日列車》從製作規模就不一樣。2011年，海外選角、交涉拍攝地點、聘請工作人員等，花了足足一年的時間進行製作準備。不過，高昂的製作成本變成了障礙。這個大型項目，從朴贊郁導演的Moho Film和李秉憲代表的Opus Pictures 公司作為製作公司參與，從企劃階段就投入了150億韓元（折合台幣約為3億5000萬元）的龐大費用。儘管韓國製作公司為了確保剩下資金，積極吸引海外投資者，但電影製作作業比預期中更驚人。
2014年4月，眼看電影即將開機，但資金情況未見好轉。由於是跨國人員參與的項目，包括扮演《復仇者聯盟》（The Avengers）中的英雄「美國隊長」而出名的演員克里斯・伊凡（Christopher Robert Evans）、蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton）在內，因此無法更動拍攝日程。CJ不得不做出重大決定。
「即便是CJ，也未曾碰過超過400億元的投資項目，如果只考慮收益，確實是一個艱難的決定。不過我們對先前在國外市場累積的實力有信心，更重要的是，我們對優秀的奉俊昊導演和他的作品的信任，以及我們渴望拍出堂堂正正展示給全球市場的國際作品的熱情，才使這一切有實現的可能。」—— CJENM 海外事業部南宗宇（音譯）