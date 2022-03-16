《CJ集團．韓流爆紅經營術》：與〈江南Style〉神話一脈相承，《末日列車》打破電影院與VOD難以共存的固有觀念

文：高成連（고성연）

《末日列車》確認系統的內功

用韓國的資本、能力和系統的力量，親自展現人人都能看得出來的「國際電影」。這應該是許多內容創作者的心願，但絕非易事。美國幾乎是唯一能創出巨大附加價值，讓電影和電視劇等大眾文化內容產品發行到全世界，走紅全世界的國家（動畫強國日本的大眾電影競爭力日漸式微）。

儘管讓每個人能如「郊遊」般，愉快地大展長才也是讓人欣慰的光景，不過超越那個水準之上，像好萊塢主要電影公司（Major film studios）般，發揮國際級管弦樂團的指揮作用，引領真正意義上的國際項目，對CJ來說仍是一場遙不可及的夢嗎？

「蘊含著好萊塢無法做到的一切。」——美國影評網站IGN 「好萊塢是動作片電影的產地，他們卻毫無疑義地，超越好萊塢電影，自豪地在今夏推出了最酷（The coolest）的作品與之抗衡。」——美國大眾文化雜誌《滾石雜誌》（Rolling Stone） 「雖然今夏好萊塢沒有停工，但可以確定的是，他們也沒有努力地產出新創意。因此，在千篇一律的電影夾縫中，奉俊昊導演膽大又獨創的電影視角，當然有資格受到矚目。」——美國代表娛樂雜誌《娛樂週刊》（Entertainment Weekly）

2014年6月底，《末日列車》（설국열차）在韓國上映一年後，敲開美國市場大門，好評如潮。不僅在韓國，《末日列車》也成功地以法國——電影原著出版國為首，登上世界舞台。雖然這部電影在上映前先賣出了167國的電影版權，會有這樣的反應，某種程度是可預期的，不過反應卻超乎預期。甚至美國當地觀眾譴責北美發行商溫斯坦影業，為何沒選擇用「全球同步首映」（Wide release）—— 2000個以上的影廳同時上映的方式。

溫斯坦影業以擁有出色的事業眼光，擅長培育有潛力的中小資本作品而出名。雖然溫斯坦影業是享有盛名的發行商與製作公司，但同時也以考量商業性，愛過度剪輯作品而惡名昭彰的「剪刀手」聞名。在《末日列車》的情況，溫斯坦影業打著迎合北美市場喜好的名堂，播出了少19分鐘的剪輯版。在這方面，溫斯坦影業和CJ、奉俊昊導演未達成共識，以小規模的有限上映（Limited release）方式，取代了上映原版本（125分鐘）。

溫斯坦影業（The Weinstein Company） 溫斯坦影業是哈維・溫斯坦（Harvey Weinstein） 和鮑勒・溫斯坦（Bob Weinstein），兩兄弟引領的專業級電影製作暨發行商。1989年，溫斯坦兄弟以共同創業人身分，以110萬美元買下獨立電影《性、謊言、錄影帶》（Sex, Lies, and Videotape）版權，獲得2500萬美元的收益，實現了獨立電影史上最成功的商業交易。 米拉麥克斯影業在1993年被迪士尼收購後，通過昆汀・塔倫提諾（Quentin Jerome Tarantino）的作品《低俗小說》（Pulp Fiction）取得傲人成績，躋身為主要電影公司之列。之後，製作、企劃、發行了無數話題之作，像是《BJ 的單身日記》（Bridget Jones’s Diary）、《追殺比爾》（Kill Bill）等等，事業蓬勃發展。2005年，溫斯坦兄弟與迪士尼交惡，成立以自己名字命名的新公司。在那之後，溫斯坦兄弟也陸續培育出橫掃奧斯卡的作品，如：《為愛朗讀》（The Reader）、《王者之聲》（The King’s Speech）、《大藝術家》（The Artist）及《派特的幸福劇本》（Silver Lining Playbook）等多部作品，因此也被稱為「奧斯卡得獎製造機」。

《末日列車》在美國主要城市的八個影廳出發。這是有限上映的典型策略「推出」（Roll out），也就是從人數少的電影院開始，根據觀眾的反應，決定是否增加上映影廳數的上映方式。當初業界預測《末日列車》最少能確保150個影廳，多虧了觀眾不亞於影評團的熱烈反應，短短半個月內，上映廳數增加到356廳。不過，無論人氣高低，上映後第三個禮拜必須按照原定計畫，投入VOD（隨選視訊）服務。CJ本以為《末日列車》在電影院的票房上升勢會因此趨緩，然而，這部電影在電影院與VOD兩邊都異常地驍勇善戰。

就這樣，《末日列車》僅用一個多月的時間就突破美國450萬美元票房（折合台幣約1億2000萬元），在線上平台部分，《末日列車》拿下iTunes 榜單第一名，也在Google Play 和康卡斯特等美國主要VOD平台名列前茅，創下750萬美元（折合台幣約2億元）的收益，大振人心。除了北美之外，在法國、中國等大多數的上映國家中，《末日列車》刷新各國過去上映的韓國電影中排名第一名的紀錄，成為代表性的K-電影（K-film）。

從單純的數字來看，很難說《末日列車》創下足以挑戰好萊塢的成績。以韓國電影歷史為基準，《末日列車》創下史上最貴製作費—— 400億韓元（折合台幣約9億5000萬元）以上的紀錄，倘若再追加附帶的行銷費用，金額高到超過損益平衡點（BEP）。雖說《末日列車》往後也能通過VOD或DVD販售等附加版權服務，繼續輸出成果，不過很難說是「大賣」。好萊塢大片的特性是寧可被斥責老派，也會堅強地豪擲千金。雖然《末日列車》成功地擠入這樣的好萊塢大片的空隙中，卻只是悠哉地東挖一點，西挖一點，沒能挖出滾滾財源。

既然如此，CJ是否應該滿足於成功了一半的頭銜，把剩下的一半歸為遺憾的失敗？先從結論說起，CJ並不滿足。CJ內部思索了韓國電影生態界所發生的變化，並且下了判斷：以《末日列車》為契機，達成了一半的成功的同時，我們也確定了還有一半的可能性。

用韓國的力量打造的第一部國際電影

無論是朴贊郁、奉俊昊、金知雲等韓國導演，或是崔岷植、李秉憲、裴斗娜等韓國演員，都在海外大展長才。CJ認為要想在國際舞台上打造「K-film」品牌，集結這些個人力量的「國際項目」是必要的。《末日列車》是從各方面上看來，是全靠韓國資本、企劃與導演實力展開的勝負對決，是獲得有意義的成績的首部國際電影。北美地區佔了全球電影市場的40%（以2011年，PwC 統計數據為準），在北美取得的成果格外有意義。

《末日列車》從製作規模就不一樣。2011年，海外選角、交涉拍攝地點、聘請工作人員等，花了足足一年的時間進行製作準備。不過，高昂的製作成本變成了障礙。這個大型項目，從朴贊郁導演的Moho Film和李秉憲代表的Opus Pictures 公司作為製作公司參與，從企劃階段就投入了150億韓元（折合台幣約為3億5000萬元）的龐大費用。儘管韓國製作公司為了確保剩下資金，積極吸引海外投資者，但電影製作作業比預期中更驚人。

2014年4月，眼看電影即將開機，但資金情況未見好轉。由於是跨國人員參與的項目，包括扮演《復仇者聯盟》（The Avengers）中的英雄「美國隊長」而出名的演員克里斯・伊凡（Christopher Robert Evans）、蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton）在內，因此無法更動拍攝日程。CJ不得不做出重大決定。